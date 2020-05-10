Мировые СМИ следят за происходящим на Украине и в Белоруссии. По мнению авторов статей, намерения президента Зеленского остаются «не так прозрачны», волонтёры вновь, как в 2014 году, берут на себя функции государства, а бизнес в Белоруссии ждёт большей поддержки от государства

Новая идеология Украины и «непонятный» Зеленский

После победы Евромайдана в феврале 2014 года украинские власти взялись за изменение идеологии в стране. В апреле 2015 года парламент принял ряд законов о «декоммунизации» страны, напоминают в материале для австралийского издания The Conversation авторы Ирина Дмитришина и Ален Гиймоль.

Речь шла в частности о запрете Компартии, переименовании названных в честь бывших советских лидеров городов и улиц, запрете пропаганды тоталитарной идеологии. Также власти сделали 8 мая «Днем памяти и примирения», а 9 мая — «Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне».

Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В статье они приводят цифры Украинского института национальной памяти, «чья работа вызывает неоднозначную реакцию»: «в рядах Красной армии во время Второй мировой служили 6 миллионов украинцев (это больше, чем войска французов, британцев и американцев вместе взятые)».

«На Украине также считают, что в Украинской ССР во время Второй мировой войны были убиты 5 миллионов мирных жителей, в том числе 900 000 евреев, тогда как в боях погибли 1,5 миллиона украинских солдат. То есть, всего украинцами были 6,5 миллиона из 27 миллионов советских жертв Второй мировой войны (такая цифра сегодня приводится Россией).

К этому в Киеве также добавляют депортацию 2,3 миллиона украинцев на принудительные работы в Германию и разрушение 700 городов и 30 000 деревень. О цифрах, разумеется, можно поспорить, но здесь важнее сам факт того, что Украина пытается заявить о своей доле жертв, которые ранее тонули в советской статистике», — пишут Дмитришина и Гиймоль.

Бесславные ошмётки. О примазавшихся к празднику © скриншот Украина.ру Владимира Зеленского «не так прозрачны»: «он до сих пор остается изменчивой и нетипичной политической фигурой, чьи взгляды труднее определить. Он демонстрирует преемственность с предшественником во всем, что касается сближения Украины с Европейским союзом, но занимает более осторожную позицию по острым темам».

«Эпидемия коронавируса позволила ему вновь уклониться от темы. Отмена парада 9 мая в Москве избавила его от необходимости отвечать на сложный вопрос: ехать или нет?» — говорится в статье The Conversation.

Коронавирус как война: новый пик волонтёрства на Украине

Британское издание Open Democracy поднимает вопрос: почему в борьбе с коронавирусом Украине не обойтись без волонтеров? Автор Григорий Пырлик пишет, что в стране — новый пик волонтёрства. Прежний случился в 2014 году во время войны в Донбассе.

Волонтёры развозят врачей по больницам, закупают респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких, кормят бездомных людей на улицах.

Автор статьи рассказывает историю Леси Литвиновой — «в прошлом успешного режиссёра», которая с 2014 стала волонтёром. Сейчас девушка собирает со всей Украины запросы помощи от больниц и признаёт, что в период коронавирусной пандемии добывать необходимое стало сложнее.

Тяжелой остаётся также ситуация с медицинскими кадрами. Пырлик напоминает, что мэр Киева Виталий Кличко еще в начале апреля заявил, что в столице работают 270 врачей-инфекционистов и более двух тысяч врачей скорой помощи.

«В прифронтовой Луганской области ситуация противоположная. Благотворительный фонд «Восток SOS» опросил руководство больниц на подконтрольной украинскому правительству территории области и выяснил: в среднем стационары в Луганской области укомплектованы медицинскими кадрами не более, чем на 60%. В населенных пунктах вблизи линии разграничения медиков еще меньше», — говорится в статье.

Маски и респираторы Украина завозит из Китая, продолжает автор, «тем временем волонтеры и сами врачи говорят о том, что средств индивидуальной защиты не хватает».

Украина вышла на «плато» по заболеваемости коронавирусом - Ляшко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Востребованы сейчас и организации, которые не связаны с помощью медикам, подчёркивает Григорий Пырлик. Например, организация «Община Святого Эгидия» запустила кампанию «Не начхать»:активисты публикуют призывы помочь бездомным людям и рассказывают о жизни тех, кто оказался на улице.

«Глава «Общины Святого Эгидия» в Украине Юрий Лифансе говорит, что карантин в первую очередь ударил по бездомным», — отмечается в статье.

Белоруссия: бизнес страдает от коронакризиса и ждёт помощи

Коронакризис (сочетание пандемии и экономического кризиса) болезненно ударил по белорусскому бизнесу, пишет Александр Ярошевич в статье для издания Белорусские новости. На фоне падения выручки многие предприятия начали сокращать персонал.

Автор сообщает, что еще в январе-феврале опрос Исследовательского центра ИПМ показал, что около половины (46,8%) частных компаний планировали расширять бизнес и лишь незначительная часть (2,8%) — сокращать свою деятельность, то весной ситуация кардинально поменялась.

«Как следует из апрельского выборочного опроса Центра экономических исследований BEROC, почти две трети бизнесов (64%) заявили о падении выручки на фоне коронакризиса. Причем 40% микро-, малых и средних предприятий отметили снижение выручки более чем на 20%.

Среди наиболее пострадавших отраслей — сфера услуг (гостиницы, рестораны, творчество, спорт, развлечения). Среди традиционных отраслей больше всего теряет транспорт. Торговля, строительство и промышленность пока пострадали меньше и пытаются адаптироваться к ситуации, чтобы выйти из нее с минимальными потерями», — поясняет Ярошевич.

Никто не осуждает тактику Белоруссии в борьбе с коронавирусом - Жарихин © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Белорусские новости» напоминают, что в конце апреля власти страны приняли первый пакет антикризисных мер, «которые разочаровали деловое сообщество: бизнесу предоставили отсрочку по уплате имущественных налогов и арендных платежей во втором и третьем кварталах с последующей рассрочкой до конца года. Причем окончательное решение отдано на откуп местным властям, а они пока не спешат».

«Деловое сообщество считает, что принятых мер недостаточно. Бизнес ждет налоговых каникул, снижения отчислений в Фонд социальной защиты населения, моратория на проверки. Власти обещают новый пакет антикризисных документов, но предпринимательские ассоциации в их детали не посвящены», — сообщает Ярошевич.

В целом, отмечает автор, бизнес рассчитывает на дополнительную поддержку, но пока не может добиться ясности от властей.

По материалам портала Иносми.ру