Новая идеология Украины и «непонятный» Зеленский
После победы Евромайдана в феврале 2014 года украинские власти взялись за изменение идеологии в стране. В апреле 2015 года парламент принял ряд законов о «декоммунизации» страны, напоминают в материале для австралийского издания The Conversation авторы Ирина Дмитришина и Ален Гиймоль.
Речь шла в частности о запрете Компартии, переименовании названных в честь бывших советских лидеров городов и улиц, запрете пропаганды тоталитарной идеологии. Также власти сделали 8 мая «Днем памяти и примирения», а 9 мая — «Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне».
«Что еще существеннее, в рамках этого закона Украина больше не употребляет советский термин «Великая Отечественная война», а говорит о «Второй мировой войне». Это не просто деталь. Поставив начало войны в 1939 год, Украина включает в нее период, когда СССР был союзником нацистской Германии по пакту Риббентропа-Молотова. Великая Отечественная война в России началась только в июне 1941 года… Таким образом, Украина начала формировать собственное прочтение истории», — такое мнение выражают авторы австралийского издания.
В статье они приводят цифры Украинского института национальной памяти, «чья работа вызывает неоднозначную реакцию»: «в рядах Красной армии во время Второй мировой служили 6 миллионов украинцев (это больше, чем войска французов, британцев и американцев вместе взятые)».
«На Украине также считают, что в Украинской ССР во время Второй мировой войны были убиты 5 миллионов мирных жителей, в том числе 900 000 евреев, тогда как в боях погибли 1,5 миллиона украинских солдат. То есть, всего украинцами были 6,5 миллиона из 27 миллионов советских жертв Второй мировой войны (такая цифра сегодня приводится Россией).
К этому в Киеве также добавляют депортацию 2,3 миллиона украинцев на принудительные работы в Германию и разрушение 700 городов и 30 000 деревень. О цифрах, разумеется, можно поспорить, но здесь важнее сам факт того, что Украина пытается заявить о своей доле жертв, которые ранее тонули в советской статистике», — пишут Дмитришина и Гиймоль.
В то же время они сообщают, что намерения президента Владимира Зеленского «не так прозрачны»: «он до сих пор остается изменчивой и нетипичной политической фигурой, чьи взгляды труднее определить. Он демонстрирует преемственность с предшественником во всем, что касается сближения Украины с Европейским союзом, но занимает более осторожную позицию по острым темам».
«Эпидемия коронавируса позволила ему вновь уклониться от темы. Отмена парада 9 мая в Москве избавила его от необходимости отвечать на сложный вопрос: ехать или нет?» — говорится в статье The Conversation.
Коронавирус как война: новый пик волонтёрства на Украине
Британское издание Open Democracy поднимает вопрос: почему в борьбе с коронавирусом Украине не обойтись без волонтеров? Автор Григорий Пырлик пишет, что в стране — новый пик волонтёрства. Прежний случился в 2014 году во время войны в Донбассе.
Волонтёры развозят врачей по больницам, закупают респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких, кормят бездомных людей на улицах.
Автор статьи рассказывает историю Леси Литвиновой — «в прошлом успешного режиссёра», которая с 2014 стала волонтёром. Сейчас девушка собирает со всей Украины запросы помощи от больниц и признаёт, что в период коронавирусной пандемии добывать необходимое стало сложнее.
Тяжелой остаётся также ситуация с медицинскими кадрами. Пырлик напоминает, что мэр Киева Виталий Кличко еще в начале апреля заявил, что в столице работают 270 врачей-инфекционистов и более двух тысяч врачей скорой помощи.
«В прифронтовой Луганской области ситуация противоположная. Благотворительный фонд «Восток SOS» опросил руководство больниц на подконтрольной украинскому правительству территории области и выяснил: в среднем стационары в Луганской области укомплектованы медицинскими кадрами не более, чем на 60%. В населенных пунктах вблизи линии разграничения медиков еще меньше», — говорится в статье.
Маски и респираторы Украина завозит из Китая, продолжает автор, «тем временем волонтеры и сами врачи говорят о том, что средств индивидуальной защиты не хватает».
«Неправительственная организация StateWatch собрала данные из 15 областей Украины и опубликовала вывод, что больницы обеспечены костюмами биозащиты,нитриловыми перчатками и респираторами на 1-7%. Например, в Тернопольской области костюмов биозащиты — 6% от потребностей, бахил — 37%, респираторов — 14%», - сообщается в статье Open Democracy.
Востребованы сейчас и организации, которые не связаны с помощью медикам, подчёркивает Григорий Пырлик. Например, организация «Община Святого Эгидия» запустила кампанию «Не начхать»:активисты публикуют призывы помочь бездомным людям и рассказывают о жизни тех, кто оказался на улице.
«Глава «Общины Святого Эгидия» в Украине Юрий Лифансе говорит, что карантин в первую очередь ударил по бездомным», — отмечается в статье.
Белоруссия: бизнес страдает от коронакризиса и ждёт помощи
Коронакризис (сочетание пандемии и экономического кризиса) болезненно ударил по белорусскому бизнесу, пишет Александр Ярошевич в статье для издания Белорусские новости. На фоне падения выручки многие предприятия начали сокращать персонал.
Автор сообщает, что еще в январе-феврале опрос Исследовательского центра ИПМ показал, что около половины (46,8%) частных компаний планировали расширять бизнес и лишь незначительная часть (2,8%) — сокращать свою деятельность, то весной ситуация кардинально поменялась.
«Как следует из апрельского выборочного опроса Центра экономических исследований BEROC, почти две трети бизнесов (64%) заявили о падении выручки на фоне коронакризиса. Причем 40% микро-, малых и средних предприятий отметили снижение выручки более чем на 20%.
Среди наиболее пострадавших отраслей — сфера услуг (гостиницы, рестораны, творчество, спорт, развлечения). Среди традиционных отраслей больше всего теряет транспорт. Торговля, строительство и промышленность пока пострадали меньше и пытаются адаптироваться к ситуации, чтобы выйти из нее с минимальными потерями», — поясняет Ярошевич.
По словам автора статьи, на фоне падения выручки компании стараются оптимизировать свои издержки. Работникам сокращают зарплаты и премии, их переводят на неполный рабочий день и отправляют в отпуск без сохранения заработной платы. 5% предприятий заявило о приостановке деятельности, 17% — об увольнении части сотрудников.
«Белорусские новости» напоминают, что в конце апреля власти страны приняли первый пакет антикризисных мер, «которые разочаровали деловое сообщество: бизнесу предоставили отсрочку по уплате имущественных налогов и арендных платежей во втором и третьем кварталах с последующей рассрочкой до конца года. Причем окончательное решение отдано на откуп местным властям, а они пока не спешат».
«Деловое сообщество считает, что принятых мер недостаточно. Бизнес ждет налоговых каникул, снижения отчислений в Фонд социальной защиты населения, моратория на проверки. Власти обещают новый пакет антикризисных документов, но предпринимательские ассоциации в их детали не посвящены», — сообщает Ярошевич.
В целом, отмечает автор, бизнес рассчитывает на дополнительную поддержку, но пока не может добиться ясности от властей.
По материалам портала Иносми.ру