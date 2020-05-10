По состоянию на 10 мая коронавирусом в мире заболели более 4,114 млн человек. Общее количество смертей — более 280,5 тыс., еще 1,445 млн пациентов выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — свыше 1,347 млн случаев, 80 тыс. умерших и 238 тыс. выздоровевших. Далее следует Испания (262,7 тыс.; 26,4 тыс.; 173,1 тыс.). На третьем месте Италия (218,2 тыс.; 26,4 тыс.; 103 тыс.). Четвертое и пятое место занимают Великобритания и РФ соответственно.

Также сложная ситуация с эпидемией сохраняется во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране.

Ситуация в России

В РФ за сутки больных коронавирусом стало на 11,012 тыс. человек больше. Общее число соответствующих диагнозов теперь составляет 209,688 тыс. Количество умерших вплотную приближается к 2 тыс. — 1,915 смертей, из которых 88 человек скончались за минувшие сутки. Число излечившихся составляет 34,306 пациентов.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему фиксируется в Москве — 5551 случаев, из которых более 80% — люди младше 65 лет. Вслед за столицей идут Московская область (1133) и Санкт-Петербург (414).

Отмечается, что из всех заболевших за сутки, у 4674 пациентов нет симптомов болезни.

Накануне вечером, 9 мая, произошел пожар в московской государственной клинической больнице №50, где лечатся больные COVID-19. Огонь возник в одной из палат, в результате погиб один человек, ранее у него был диагностирован коронавирус. Причины ЧП выясняются.

Также 10 мая ожидается, что в РФ вернутся очередные граждане из-за границы. Вывозные рейсы организованы с Кипра и острова Бали.

Тем временем, власти продолжают борьбу с пандемией. Всего на настоящий момент проведено более 5,4 млн тестов, до конца месяца продлены ограничительные меры в ряде регионов, в том числе Санкт-Петербурге, Бурятии и др.

Коронавирус и Украина

На Украине за сутки лабораторно подтвердили еще 15,232 тыс. случаев коронавируса. За весь срок скончались 391 человек, 15 из которых умерли за отчетный период. Еще 3,060 тыс. больных выздоровели.

Лидером остаётся Черновицкая область (2,268 тыс. случаев) и Киев (1,805 тыс.).

За прошедшие сутки на Украине заболели 522 человека. Из них — 110 медицинских работников. Всего коронавирусом заразились 2 964 украинских врача.

Ситуация в мире

Коронавирус в Европе: ослабление карантина, Британия первая по смертности, начало эпидемии «передвинуто» на ноябрь-декабрь 2019-го © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк китайском Ухане, провинция Хубэй. Заболевший там находится в тяжёлом состоянии. Помимо этого, в провинции выявлено еще 17 болеющих бессимптомно (в КНР данные пациенты не включаются в статистику по заболевшим). Всего за сутки в Китае выявлено 14 новых случаев заболевания и еще 20 больных с отсутствием характерной симптоматики.

Еще одна азиатская страна, Малайзия, решила продлить режим контроля за передвижением граждан до 9 июня. По последним данным, там зафиксировано более 6 тыс. случаев коронавирусной болезни. Для борьбы с пандемией гражданам этой страны запрещено перемещаться по стране, также ограничено передвижение внутри штатов.

Из-за закрытия границ на фоне эпидемии граждане разных стран застряли в других государствах и вынуждены коротать время в ожидании снятия ограничений или вывозных рейсов. К примеру, на территории российского Дагестана остаются граждане Азербайджана, которые не могут попасть на родину. Для них начато развертывание пунктов временного размещения.