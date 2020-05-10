В моей круге общения, среди друзей, коллег и знакомых, нет ни одного заразившегося коронавирусом человека. Однако COVID-19 подхватил мой дедушка.
Колени трясутся и пот градом
17 марта Украина в связи с чрезвычайной ситуацией из-за общенационального карантина перекрыла авиасообщение. В это время мой дедушка находился в Германии, где гостил у своей дочери. Улетать он должен был 22 марта, но вернулся 24-го специальным рейсом. Он, как и остальные пассажиры, по прибытии подписал бумагу, что 14 днейобязуется придерживаться домашней самоизоляции.
Плохо дед себя почувствовал ровно через семь дней после прилёта. Как раз в тот момент, когда я ему позвонил, чтобы справиться о делах и здоровье, его трясло в лихорадке. При том что за свои 79 лет болел он крайне редко.
«Что-то температура поднялась, как-то холодно и колени трясутся, пропотел страшно», — пожаловался старик.
По моему настоянию он немедленно позвонил лечащему врачу за консультацией, и тот прописал «парацетамол». Выпил таблетку, стало легче. Но ему уже вызвали спецбригаду скорой помощи, которая взяла мазки из носа и полости рта — для теста на коронавирус.
Слабость в теле еще оставалась, поэтому на следующий день пациент дополнительно выпил жаропонижающие «лаферабион» и «мефенаминку».
Правобоковая пневномния
На третий день пришли результаты: тест оказался положительным. И дед первый раз в жизни лег в больницу: элитную Александровскую, что на улице Шелковичной в центре Киева. Условия лечения в инфекционном отделении были более чем комфортными: отдельный бокс площадью около 10 кв.м. с предбанником, где слева располагалась душевая, а справа — туалет. Ко всему прилагается красивый вид из окна на улицу Мечникова, где расположен БЦ «Парус». Рукой подать до Бессарабки.
Дедушка пробыл в госпитале с 3 по 10 апреля. Как только он прибыл в больницу, его сразу отправили сдавать все требуемые анализы, включая рентген, для диагностики и лечения, а также второй тест на коронавирус.
Результат пришел на вторые сутки и подтвердил заболевание. Диагноз звучал так: «правобоковая нижнедолевая пневмония, COVID-19 средней тяжести». Лечили его уколами, по две-три инъекции трижды в день.
«Мне не с чем сравнивать, так как я ни разу до этого не лежал в больнице, но питание, наверное, было хорошим: манная каша, супчик перловый жиденький, рассольник, котлетка какая-то паровая. Запить — чай, компот, сок, кефир. При этом никакой особой диеты не было. Например, мне привезли творог и курицу. Там было нормально, разве что было тяжело столько времени находиться в постельном режиме в таком сжатом пространстве. Выходить из палаты нельзя, но начитался книг я вдоволь», — поделился впечатлениями дедушка.
Два последних теста
Под конец недели пребывания в стационаре доктора снова взяли мазок из ротовой полости — результат отрицательный, пациент выздоровел. Но дома дед должен был еще 10 дней провести в самоизоляции, и если ему требовались какие-то продукты или вода, пакеты с провизией мы вешали на ручку двери или оставляли под дверью.
10-дневный срок подходил к завершению, снова приехала спецбригада скорой, чтобы в четвертый раз сделать тест на COVID-19. Вируса не выявлено, значит — окончательно здоров.
Вирус "работает" в толпе и неразберихе
Дедушка уверен: поймать COVID-19 он мог или в мюнхенском аэропорту, или в салоне самолета (замкнутое пространство), или уже по прилёту в «Борисполе». До этого, то есть находясь в Германии, заражения быть не могло, так как у его дочери вирус обнаружен не был.
К примеру, на борту «Мюнхен-Киев» люди заполнили декларации об обязательстве самоизоляции и обращении к врачу в медучреждение при осложнениях, а по прибытии на землю пограничники им вручили совершенно другие бланки.
По словам деда, в первых декларациях можно было не указывать свои контакты, а во вторых декларациях графа о личных данных обязательна для заполнения. Естественно, началось столпотворение и возмущение, все одалживали друг у друга шариковые ручки. Так что версия о заражении в «Борисполе» выглядит вполне логичной.
Придерживаться общих правил
«Повезло, что я оказался именно в Александровской больнице, потому что места для всех больных в городе там не хватит. Ни копейки с меня не взяли. После выписки мне наказали придерживаться общих правил безопасности и диеты: принимать витамин С, капли в нос «назоферон», таблетки «энтерол», полоскать горло антисептиком и обильное питье. Где-то 10 мая мне нужно еще сделать флюорографию. Пока ощущается какая-то слабость, я вот прошелся немного сегодня и уже вспотел», — поделился со мной своими наблюдениями и ощущениями дед.
Но это легкое недомогание я списываю на многодневный пропуск без движения, без долгих пеших прогулок, которые он до заражения совершал практически ежедневно. И наверняка благодаря этому оставался сильным и здоровым.