Как проходит болезнь при заражении коронавирусом, как и в каких условиях лечат в больнице, что чувствуют и о чем думают пациенты: об этом корреспонденту издания «Украина.ру» рассказал его дед, переболевший Covid-19

В моей круге общения, среди друзей, коллег и знакомых, нет ни одного заразившегося коронавирусом человека. Однако COVID-19 подхватил мой дедушка.

Колени трясутся и пот градом

17 марта Украина в связи с чрезвычайной ситуацией из-за общенационального карантина перекрыла авиасообщение. В это время мой дедушка находился в Германии, где гостил у своей дочери. Улетать он должен был 22 марта, но вернулся 24-го специальным рейсом. Он, как и остальные пассажиры, по прибытии подписал бумагу, что 14 днейобязуется придерживаться домашней самоизоляции.

Украина вышла на «плато» по заболеваемости коронавирусом - Ляшко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Что-то температура поднялась, как-то холодно и колени трясутся, пропотел страшно», — пожаловался старик.

По моему настоянию он немедленно позвонил лечащему врачу за консультацией, и тот прописал «парацетамол». Выпил таблетку, стало легче. Но ему уже вызвали спецбригаду скорой помощи, которая взяла мазки из носа и полости рта — для теста на коронавирус.

Слабость в теле еще оставалась, поэтому на следующий день пациент дополнительно выпил жаропонижающие «лаферабион» и «мефенаминку».

Правобоковая пневномния

На третий день пришли результаты: тест оказался положительным. И дед первый раз в жизни лег в больницу: элитную Александровскую, что на улице Шелковичной в центре Киева. Условия лечения в инфекционном отделении были более чем комфортными: отдельный бокс площадью около 10 кв.м. с предбанником, где слева располагалась душевая, а справа — туалет. Ко всему прилагается красивый вид из окна на улицу Мечникова, где расположен БЦ «Парус». Рукой подать до Бессарабки.

Дедушка пробыл в госпитале с 3 по 10 апреля. Как только он прибыл в больницу, его сразу отправили сдавать все требуемые анализы, включая рентген, для диагностики и лечения, а также второй тест на коронавирус.

Результат пришел на вторые сутки и подтвердил заболевание. Диагноз звучал так: «правобоковая нижнедолевая пневмония, COVID-19 средней тяжести». Лечили его уколами, по две-три инъекции трижды в день.

Эксперт рассказал, какой шанс Украине дал коронавирус и как она его упустила © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Два последних теста

Под конец недели пребывания в стационаре доктора снова взяли мазок из ротовой полости — результат отрицательный, пациент выздоровел. Но дома дед должен был еще 10 дней провести в самоизоляции, и если ему требовались какие-то продукты или вода, пакеты с провизией мы вешали на ручку двери или оставляли под дверью.

10-дневный срок подходил к завершению, снова приехала спецбригада скорой, чтобы в четвертый раз сделать тест на COVID-19. Вируса не выявлено, значит — окончательно здоров.

Вирус "работает" в толпе и неразберихе

Дедушка уверен: поймать COVID-19 он мог или в мюнхенском аэропорту, или в салоне самолета (замкнутое пространство), или уже по прилёту в «Борисполе». До этого, то есть находясь в Германии, заражения быть не могло, так как у его дочери вирус обнаружен не был.

К примеру, на борту «Мюнхен-Киев» люди заполнили декларации об обязательстве самоизоляции и обращении к врачу в медучреждение при осложнениях, а по прибытии на землю пограничники им вручили совершенно другие бланки.

Коронавирус и классики литературы. Борись, Неогодунов, с украинским выбором! © РИА Новости, Лев Иванов | Перейти в фотобанк

Придерживаться общих правил

«Повезло, что я оказался именно в Александровской больнице, потому что места для всех больных в городе там не хватит. Ни копейки с меня не взяли. После выписки мне наказали придерживаться общих правил безопасности и диеты: принимать витамин С, капли в нос «назоферон», таблетки «энтерол», полоскать горло антисептиком и обильное питье. Где-то 10 мая мне нужно еще сделать флюорографию. Пока ощущается какая-то слабость, я вот прошелся немного сегодня и уже вспотел», — поделился со мной своими наблюдениями и ощущениями дед.

Но это легкое недомогание я списываю на многодневный пропуск без движения, без долгих пеших прогулок, которые он до заражения совершал практически ежедневно. И наверняка благодаря этому оставался сильным и здоровым.