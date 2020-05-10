Кому пандемия, а кому и возможность нажиться: сегодня на Украине прекрасно себя чувствуют мошенники, в руки которых так и плывут деньги от доверчивых и наивных сограждан. Карантин с его ограничениями не только дали им возможность заработать, но и позволили запустить новые схемы афер

«Подарок» за счет именинника

Казалось бы, что нового могут придумать мошенники, если все их схемы давно известны? Оказывается, еще как могут. Одна из последних афер настолько оригинальна, что можно только восхищаться смекалкой автора.

Именинники апреля, проживающие в разных уголках Украины, накануне или же после своего дня рождения получали на телефоны уведомления о том, что им пришла посылка. Несмотря на то, что они сами ничего не заказывали, любопытство брало верх и люди шли на почтовые отделения, где их ждал настоящий сюрприз. Оператор протягивал получателю тоненький бумажный пакет. Внутри лежала открытка «С днем рождения», а в ней — пластиковый подарочный сертификат на 1500 гривен (около 4000 рублей) в сети ювелирных магазинов «Golden Day».

Получатели никакого подвоха не замечали. Именинники искренне думали, что кто-то таким образом решил их поздравить. Однако чтобы получить подарок, нужно было заплатить 160 гривен (около 440 рублей), что по сравнению с суммой подарка — копейки. Вот только после того, как дома именинники пытались найти эту ювелирную сеть и заказать себе что-то, выяснялось, что такого магазина нет. Криминал на карантине. Карманники в Украине легли «на дно», а у мошенников самый сенокос © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

По сути каждый именинник заплатил 160 гривен за кусок пластика, из которых чистыми 98 гривен достались мошеннику (плюс доставка 40 гривен за счет получателя и 22 гривны за доставку денег отправителю).

Казалось бы, мелочи. Но если предположить, что на подобную схему клюнула тысяча человек, набегает кругленькая сумма — 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей). Кто этот криминальный гений, который рассылает сертификаты по всей стране, откуда у него база данных именинников и их адреса, полиция пока не знает. Увы, не все получатели еще знают об этой афере и легко ведутся на развод.

Самое главное, что в полиции на подобное не реагируют: суммы в 160 гривен недостаточно для открытия уголовного производства по факту мошенничества. И подобные письма-подарки продолжают рассылаться.

Другого криминального таланта правоохранители всё же обнаружили: в киевском СИЗО №13 5 мая оперативники выявили среди подследственных телефонного мошенника, который продумал интересную схему — простую и действенную. Парень разместил объявление на одном популярном сайте и предлагал услуги по автоперевозкам по маршруту Киев-Львов. После того, как из-за карантина межрегиональное движение поездов и автобусов было прекращено, добраться в нужное место можно только попутками. Этим и воспользовался аферист.

Когда по оставленному номеру телефона звонили потенциальные путешественники, он предлагал им сбросить на его карточку 700 гривен (около 2000 рублей) за бронирование места. А ближе к дате поездки он перезванивал «пассажирам», рассказывал, что поездка срывается. Пока расстроенные люди соображали, как быть, «водитель» предлагал им вернуть деньги, но умудрялся выпытать не только номер карточки, но и срок действия и CVV2-код.

Не подозревая подвоха, многие раскрывали данные карты, а через несколько часов с их счета исчезало всё до последней копейки. Сейчас правоохранители разыскивают жертв и подсчитывают сумму, на которую аферист "нагрел" путешественников. Личная выгода от общей беды. Кто, как и сколько зарабатывает в Украине на коронавирусе © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Вернутся старые схемы

По данным полиции, больше всего аферисты заработали на карантине и панике украинцев. Недавно киберполиция накрыла сеть мошенников, которые под видом торговли медицинскими масками, перчатками и антисептиками вытянули более 3,5 млн гривен (около 10 млн рублей) у 1000 человек. Сорок дельцов работали в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

В Днепропетровской области работали две группы, которые размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и т. д. После получения на подконтрольные счета денег за товар — а работали только по предоплате — объявления удаляли и переставали выходить на связь.

Мошенники не брезговали и старыми, проверенными методами, только с новым подтекстом. Звонили людям, представлялись врачами и рассказывали, что, дескать, близкий родственник в больнице, у него коронавирус, он на искусственной вентиляции легких и срочно нужны деньги на лечение.

Надо сказать, иногда этот метод действовал.

Как прогнозируют сотрудники полиции, в ближайшее время количество мошенников только увеличится. Особенно это коснется сферы трудоустройства и аренды недвижимости.

«Как только будет ослаблен карантин, остро встанет вопрос с трудоустройством, и тут же в этой сфере появится масса агентств-однодневок, которые за предоплату будут «трудоустраивать» украинцев. В первую очередь это коснется работы за границей, куда потянутся сограждане. Народ из сёл и маленьких городков будет искать счастья в городах-миллионниках и тут же появятся аферисты, который будут предлагать дешевые квартиры, брать залог и исчезать.

Это я молчу об изголодавшихся цыганах, которые тут же выйдут «снимать порчу» или проводить «денежную реформу». Так как обман — это самый легкий способ заработка и не всегда уголовно наказуем, впереди нас ждет расцвет аферизма. Страдать, как всегда, будут наивные и доверчивые», — говорит экс-сотрудник УБОП МВД Украины Виталий Коваленко.