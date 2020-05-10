В мире произошел самый большой спад пассажиропотока за всё время существования гражданской авиации

28 февраля 2020 года авиакомпании выполнили по всему миру 109 732 полета в день, а в воскресенье 3 мая в воздух поднялось всего 24 856 самолетов.

По данным сервиса Flightradar24, который предоставляет информацию в режиме реального времени о тысячах самолетов, общее количество полётов за два месяца карантина сократилось в четыре (!) раза.

Авиакомпании всего мира находятся в глубоком кризисе из-за эпидемии коронавируса, закрытия границ и запрета полетов большинством стран планеты.

Около 60% всех пассажирских самолетов к концу апреля оставались в аэропортах и ангарах. Число международных рейсов упало на 87%. Даже для средних авиакомпаний, таких как Finnair, число отмененных рейсов уже измеряется тысячами.

Уже семь недель множество совещаний и деловых встреч на карантине с успехом проводятся по видеосвязи, позволяя компаниям серьезно экономить время и деньги. Один из главных источников прибыли авиаперевозчиков, международные и внутренние деловые перелеты, исчезает практически на глазах. Вместе с многомиллионными прибылями. Карантин глазами простых людей: Греция, Афины. Распил бюджета под предлогом борьбы с пандемией © РИА Новости, Костис Нтантамис | Перейти в фотобанк

В России объем перевозок пассажиров «Аэрофлотом» опустился в апреле со 120 тыс. до 3-5 тыс. человек в сутки.

Крупнейший лоукостер Евросоюза, ирландская авиакомпания Ryanair, объявила о снижении числа пассажиров в апреле 2020 года на 99,6%.

Еще один известный европейский лоукостер, Wizz Air, объявил о падении пассажиропотока в апреле текущего года на 97,6%.

На сегодняшний день в мире уже потеряли работу около 100 000 квалифицированных пилотов и полмиллиона стюардесс и бортпроводников. Авиакомпании десятками возвращают лайнеры лизинговым корпорациям.

Пассажирский трафик в аэропорту Франкфурта упал на 96,8%. И даже поток грузов, несмотря на относительно высокий спрос в этом сегменте, тоже упал на 28%.

Немецкая ассоциация аэропортов ADV заявила, что в апреле 2020 года произошел самый большой спад пассажиропотока за всё время существования гражданской авиации. Об этом пишет еженедельная газета «Русская Германия». Генерал Кривонос раскрыл, почему колонну Стрелкова под Славянском не разбомбила украинская авиация © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Завод Airbus в Тулузе каждый месяц выпускал 60 машин А320-321. В марте и апреле все собранные лайнеры остались на заводских площадках.

В первом квартале убытки европейской авиастроительной корпорации могут составить 6,5 млрд евро. Специалисты считают, что выживание концерна — под большим вопросом.

Специализированный деловой авиационный портал ATO.ru сообщил, что британская British Airways сформировала программу масштабной реструктуризации с целью выживания в пандемии COVID-19. Она предполагает сокращение до 12 тысяч рабочих мест.

Согласно финансовому отчету материнской компании International Airlines Group (IAG), в первом квартале этого года группа понесла убытки в размере 535 млн евро по сравнению с прибылью в 135 млн евро за тот же период прошлого года.

В отчете, выпущенном в конце апреля, IAG признает, что самый сильный удар пришелся по финансам британской British Airways, за которой следуют испанская Iberia и ирландская Aer Lingus.

На апрель и май группа сократила совокупные мощности на 94% по сравнению с прошлым годом, оставив лишь рейсы для эвакуации своих граждан. Евросоюз выделит полтриллиона евро для борьбы с последствиями коронавируса © CC0, Pixabay

План провозных мощностей на июнь и далее будет составляться «на основе сроков облегчения карантинных мер и отмены существующих ограничений правительствами по всему миру», — говорится в документе.

Впервые в истории в аэропортах не хватает мест для парковки самолетов. Авиалайнеры направляют на специальные резервные аэродромы для длительного хранения.

В Германии крупнейшим паркингом ненужных лайнеров стал Дюссельдорф. Здесь уже запаркованы более 90 машин. Один день парковки обходится в среднем в 110 евро. В цену входит и ежесуточный осмотр самолетов техниками. Для аэропортов теперь хранение авиалайнеров становится важной частью бизнеса.

Поскольку теперь к пассажирским перевозкам предъявляются особые требования по соблюдению правил социального дистанцирования, авиакомпании идут на различные уловки. Американский лоукостер Frontier Airlines сообщил, что будет брать дополнительную плату c пассажиров, которые хотят, чтобы соседнее кресло во время полета оставалось свободным. Лоукостер «Победа» эвакуировал всех своих пассажиров из Черногории © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Заплатить за такую дистанцию придется дополнительно от 39 до 89 долларов в зависимости от рейса. Предлагать услугу будут до конца лета. Всего в салоне самолета можно будет выкупить порядка двадцати мест.

Авиакомпания планирует требовать подтверждение от пассажиров, что никто из членов их семей не замечал у себя симптомов коронавируса в течение последних двух недель, надеть маску, измерить температуру и перед посадкой обработать руки антисептиком.

Крупные авиаперевозчики, такие как American Airlines и Delta Air Lines, просто блокируют часть кресел, которые находятся посередине, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами.

Брать за это дополнительную плату с пассажиров они не планируют, но не гарантируют, что средние места будут свободны на каждом рейсе. Их будут заполнять в зависимости от ситуации и проданных билетов.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что частично возобновила полеты по Европе. Теперь KLM будет выполнять рейсы из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки.

В России в рамках кампании по поддержке транспортной отрасли перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде власти могут разрешить не возвращать клиентам деньги за билеты в условиях пандемии.

Предполагается, что компании смогут переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для следующих покупок или выдавать специальный ваучер на будущие поездки.

Эта мера может стать частично спасительной для авиационной отрасли, которую в противном случае ожидают банкротства. По приблизительной оценке, объем средств к возврату может достигать 70 млрд рублей.

Российские железные дороги уже вернули несостоявшимся пассажирам восемь миллиардов рублей. Туристическим круизным операторам предстоит отыскать как минимум два с лишним миллиарда рублей авансовых взносов, которые уже потрачены на техническое содержание морских и речных лайнеров.

При подготовке текста использованы переводы сайта inosmi.ru