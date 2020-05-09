По состоянию на 20:00 9 мая в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, насчитывается свыше 3,96 млн больных COVID-19. При этом, по данным портала worldometer, количество зараженных уже превысило 4 млн человек. Умерло от COVID-19 свыше 275,5 тыс. человек

Самая плачевная ситуация с США, где, по данным Университета Джона Хопкинса, насчитывается свыше 1,28 млн зараженных. Следом идет Испания с более, чем 222,8 тыс. заболевших COVID-19. Затем Италия с более, чем 217,1 тыс. зараженных, сделом — Великобритания с более, чем 212,6 заболевших. Замыкает пятерку Россию с более, чем 198,6 тыс. зараженных. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 9 мая

По количеству умерших опять же лидируют США с более, чем 77,28 умерших, после — Великобритания с более, чем 31,3 умерших, затем Италия с более, чем 30,2 тыс. смертей. Затем идет Испания с более, чем 26,3 тыс. смертей. Замыкает пятерку Франция с более, чем 26,2 тыс. смертей.

Ситуация в России

В России количество новых инфицированных превысило отметку в 10 тыс. седьмой день подряд — за сутки выявили 10 817 новых заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 198 676 человек.

Всего в стране от COVID-19 умерли 1827 человек (104 — за сутки). Выздоровело 31 916 человек

Президент России Владимир Путин пообещал провести парад и шествие «Бессмертного полка» после завершения пандемии.

«Мы обязательно как обычно широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» — марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой памяти между поколениями», — подчеркнул Путин.

Позже стало известно, что президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

«Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также ее влияние на экономическое развитие государств. В данном контексте стороны отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса», — сообщила пресс-служба Назарбаева. COVID-19 в Белом доме: пресс-секретарь Майка Пенса заразилась коронавирусом © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

При этом собеседники подчеркнули значимость дальнейшего укрепления политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами.

Кроме того, позже также стало известно, что в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, могут разрешить прогулки членов семьи с детьми. Об этом в интервью для сайта стопкоронавирус.рф рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых», — рассказала Руженцова.

По ее словам, будут также разрешены занятия спортом на улице.

Пока же граждан просят соблюдать карантинные меры.

Ситуация на Украине

На Украине к 20:00 9 мая насчитывается 14719 случаев COVID-19, количество умерших достигло 376 человек. За сутки коронавирусом заразилось 515 человек. Количество выздоровевших достигло 2909 человек.

При этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина 20-й день переживает стадию «плато» с распространения Covid-19.

«Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато убаюкивает. Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350-550 случаев в сутки», — сказал Ляшко.

При этом Ляшко предупредил, что в случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышки коронавируса летом и осенью.

«Если мы отменяем карантин 11 мая, мы летом можем увидеть вспышку, потому может быть коэффициент сезонности. Но то, что мы увидим осенью, даст нам то, что удалось предотвратить весной. Поэтому вопрос поэтапного выхода из карантина — это все делается на благо украинцев», — отметил он.

Кроме того, Ляшко пояснил, почему на первом этапе ослабления карантинных мер не будет послаблений касательно транспорта.

«Не так меня беспокоит проблема инфицирования в общественном транспорте, а насколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, будут свободно передвигаться, будут даже без необходимой потребности посещать определенные места, то есть на те же рынки «для экскурсии» поедут пожилые люди. Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Поэтому большая миграция приводит к нарушению всех принципов карантина», — отметил он. Лукашенко пригласил переболевших коронавирусом на парад © AP, Sergei Grits

Ранее Ляшко сообщал, что без введения карантина в стране могли бы заболеть COVID-19 от 220 до 240 тыс. украинцев.

Сегодня на Украине из-за COVID-19 продолжают закрываться села и города. Так, 9 мая был установлены блокпосты и введены усиленные карантинные мероприятия в трех населенных пунктах Херсонской области. Как сообщила Нацполиция, до 06:00 12 мая в городе Каховка, а также селах Андреевка и Гладковка будут действовать ограничения въезда и выезда.

Эти населенные пункты будут круглосуточно патрулировать полицейские. Они же будут проводить профилактические беседы с местными жителями.

Более того, патрулирование наладят и в прибрежных зонах Херсонской области. Полицейские будут проводить с гражданами разъяснительные беседы о важности соблюдения правил карантина. Для недопущения возникновения пожаров полицейские будут нести службу и около лесопарковых зон.

Ситуация в мире

Тем временем тревожные вести приходят из Нью-Йорка. В этом штате скончались три ребенка. Причиной смерти стал воспалительный синдром, который предположительно связан с COVID-19. Всего же с аналогичными симптомами выявлено 73 ребенка, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

«Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает. Но болезнь забрала жизни трех молодых ньюйоркцев», — сказал Куомо.

Речь идет о детях возраста от года и учащихся начальной школы (6-11 лет). У них проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком.

Как заявил Куомо, ранее дети поступали в больницу, у них не наблюдалось симптомов, которые обычно связывают с коронавирусом. Так, у них не было затруднений дыхания. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 мая

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщал, что власти фиксируют случаи синдрома системного воспалительного ответа у детей.

Также до этого представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с COVID-19.