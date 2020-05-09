На первом месте по количеству случаев заражения по-прежнему находятся Соединённые Штаты — здесь коронавирус был диагностирован у 1,2 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 77,1 тыс. человек, 198,9 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Испания: 222,8 тыс. случаев заражения COVID-19, 26,2 тыс. погибших, 131,1 тыс. выздоровевших.
На третьем месте Италия — за время пандемии коронавирусом заразились свыше 217 тыс. граждан, 30,2 тыс. погибли, 99 тыс. выздоровели.
Ситуация остается сложной в Великобритании (212,6 тыс.), России (198,6 тыс.) и Франции (176,2 тыс.)
Ситуация на Украине
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 14 710 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 376 человек, выздороветь удалось 2909 пациентам.
За последние сутки заболевание диагностировано у 515 человек, из них 49 детей и 96 медработников. Выздоровели 203 человека, скончались — 15.
Также увеличилось число зараженных коронавирусом в украинской армии — с 32 до 40 человек. Отмечается, что на изоляции в настоящее время находятся несколько сотен военных, а COVID-19 переболели 53 бойца.
Стало известно, что в Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы, который, вероятнее всего, заразился от скончавшегося ранее брата-медика. Родственник погибшего работал врачом Центра экстренной медицинской помощи и умер 17 апреля.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет лично настаивать на принятии кадровых решений из-за задержек выплат надбавок медикам, работающих с коронавирусными пациентами.
«Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками», — сказал Степанов.
Пока что эпидемиологическая ситуация не позволяет украинцам путешествовать, но, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, проблем с визами в будущем у них возникать не будет. В то же время он отметил, что из-за вспышки пандемии могут появиться трудности при пересечении границ в пределах Шенгенской зоны. При этом, по его словам, свободу передвижения внутри зоны «никто отменять не будет».
Стало известно, что на Украину из-за рубежа прибыли почти 700 граждан — из Гамбурга, Амстердама, Шарджи и Лондона. Все вернувшиеся обязались соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что во время скрининга в аэропорту лиц с повышенной температурой не выявлено.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 1827 человек, 31 916 пациентам удалось выздороветь.
Депутатов Госдумы обязали носить маски и перчатки во время пленарных заседаний. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Отмечается, что парламентарии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты к следующему заседанию, которое состоится 12 мая.
Простые же россияне продолжают соблюдать режим самоизоляции. День Победы большинство жителей столицы проводят дома, свидетельствуют данные «Яндекса». Индекс самоизоляции в субботу днём остается на уровне 3,8.
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от обычного гриппа. По словам руководителя отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — лёгкие и их капилляры.
Врач также отметила, что при коронавирусе есть вероятность резкого изменения состояния пациента.
В Москве из-за подозрения на коронавирус у студента закрыли на карантин крыло общежития Высшей школы экономики в 1-м Саратовском проезде.
«Три его соседа изолированы в отдельные специально подготовленные помещения на улице Вавилова. В режим строгой изоляции переведены и все студенты, проживающие в том же крыле общежития, что и заболевший», — сообщили в общежитии.
Также сообщается, что с коронавирусом госпитализировали руководителя Центра паллиативной помощи Анну (Нюту) Федермессер. Отмечается, что компьютерная томография легких выявила у нее начальную стадию пневмонии обоих легких. В настоящее время она находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Ситуация в мире
Стало известно, что как минимум 34 сотрудника Секретной службы безопасности США заразились коронавирусом, 23 из них уже выздоровели. Сообщается, то 60 сотрудников службы в настоящее время находятся на самоизоляции. Личности заразившихся не раскрываются, поэтому узнать, общался ли кто-то из них с президентом Дональдом Трампом или другими представителями Белого дома, невозможно.
При этом сам президент Трамп проигнорировал антикоронавирусные меры и продолжил встречаться с членами республиканской партии, а также с ветеранами Второй мировой войны без средств защиты. Стоит отметить, что ветераны, в силу возраста, находятся в группе повышенного риска заражения.
Жители Словении выехали на велосипедный протест против мер, принятых правительством в связи с пандемией. Местные жители выразили недовольство ограничениями, а также коррупцией при закупке препаратов от коронавируса. Большинство участников акции были в масках и соблюдали дистанцию.
Хорошие новости поступают из Словакии: там впервые за два месяца не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, несмотря на 3910 проведенных тестов. Кроме того, в пятницу, 8 мая, не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19.