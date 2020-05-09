По состоянию на 16:00 субботы, 9 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 275,1 тыс. человек, 1,3 млн удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по количеству случаев заражения по-прежнему находятся Соединённые Штаты — здесь коронавирус был диагностирован у 1,2 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 77,1 тыс. человек, 198,9 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Испания: 222,8 тыс. случаев заражения COVID-19, 26,2 тыс. погибших, 131,1 тыс. выздоровевших.

На третьем месте Италия — за время пандемии коронавирусом заразились свыше 217 тыс. граждан, 30,2 тыс. погибли, 99 тыс. выздоровели.

Ситуация остается сложной в Великобритании (212,6 тыс.), России (198,6 тыс.) и Франции (176,2 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 14 710 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 376 человек, выздороветь удалось 2909 пациентам.

За последние сутки заболевание диагностировано у 515 человек, из них 49 детей и 96 медработников. Выздоровели 203 человека, скончались — 15.

Также увеличилось число зараженных коронавирусом в украинской армии — с 32 до 40 человек. Отмечается, что на изоляции в настоящее время находятся несколько сотен военных, а COVID-19 переболели 53 бойца.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 мая

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет лично настаивать на принятии кадровых решений из-за задержек выплат надбавок медикам, работающих с коронавирусными пациентами.

«Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками», — сказал Степанов.

Пока что эпидемиологическая ситуация не позволяет украинцам путешествовать, но, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, проблем с визами в будущем у них возникать не будет. В то же время он отметил, что из-за вспышки пандемии могут появиться трудности при пересечении границ в пределах Шенгенской зоны. При этом, по его словам, свободу передвижения внутри зоны «никто отменять не будет».

Стало известно, что на Украину из-за рубежа прибыли почти 700 граждан — из Гамбурга, Амстердама, Шарджи и Лондона. Все вернувшиеся обязались соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что во время скрининга в аэропорту лиц с повышенной температурой не выявлено.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 1827 человек, 31 916 пациентам удалось выздороветь.

Депутатов Госдумы обязали носить маски и перчатки во время пленарных заседаний. Соответствующее решение принято на Совете Думы. Отмечается, что парламентарии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты к следующему заседанию, которое состоится 12 мая.

Простые же россияне продолжают соблюдать режим самоизоляции. День Победы большинство жителей столицы проводят дома, свидетельствуют данные «Яндекса». Индекс самоизоляции в субботу днём остается на уровне 3,8.

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от обычного гриппа. По словам руководителя отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, оба вируса относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — лёгкие и их капилляры.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Москве из-за подозрения на коронавирус у студента закрыли на карантин крыло общежития Высшей школы экономики в 1-м Саратовском проезде.

«Три его соседа изолированы в отдельные специально подготовленные помещения на улице Вавилова. В режим строгой изоляции переведены и все студенты, проживающие в том же крыле общежития, что и заболевший», — сообщили в общежитии.

Также сообщается, что с коронавирусом госпитализировали руководителя Центра паллиативной помощи Анну (Нюту) Федермессер. Отмечается, что компьютерная томография легких выявила у нее начальную стадию пневмонии обоих легких. В настоящее время она находится в инфекционной больнице в Коммунарке.

Ситуация в мире

Стало известно, что как минимум 34 сотрудника Секретной службы безопасности США заразились коронавирусом, 23 из них уже выздоровели. Сообщается, то 60 сотрудников службы в настоящее время находятся на самоизоляции. Личности заразившихся не раскрываются, поэтому узнать, общался ли кто-то из них с президентом Дональдом Трампом или другими представителями Белого дома, невозможно.

Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

Жители Словении выехали на велосипедный протест против мер, принятых правительством в связи с пандемией. Местные жители выразили недовольство ограничениями, а также коррупцией при закупке препаратов от коронавируса. Большинство участников акции были в масках и соблюдали дистанцию.

Хорошие новости поступают из Словакии: там впервые за два месяца не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, несмотря на 3910 проведенных тестов. Кроме того, в пятницу, 8 мая, не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19.