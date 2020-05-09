По состоянию на 12:00 9 мая в мире зафиксировано свыше 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 274,9 тыс. людей, более 1,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте в антирейтинге с наибольшим в мире количеством случаев заражения COVID-19 остаются США: заболевание диагностировано у 1,2 млн человек, 198,9 тыс. выздоровели, 77,1 тыс. скончались.

Вторую позицию занимает Испания: 222,8 тыс. случаев заражения, 26,2 тыс. смертей, 131,1 тыс. выздоровлений.

Третью позицию занимает Италия — здесь зафиксировали свыше 217 тыс. случаев заражения COVID-19. Инфекция отняла жизни 30,2 тыс. человек, 99 тыс. выздоровели.

Тяжёлой остаётся ситуация в Великобритании (212,6 тыс.), России (187,8 тыс.) и Франции (176,2 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине за последние сутки коронавирус диагностирован у 515 человек — всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 14 710 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 376 человек, выздороветь удалось 2909 пациентам.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил украинцев, что в том случае, если после послабления ограничений возникнет новая вспышка заболеваемости, властям придётся снова ужесточать режим.

«В начале 20 чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем от лабораторного центра. И если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину», — заявил Кличко.

Он также отметил, что крупные столичные торговые центры не возобновят работу, пока в Киеве не будет запущен хотя бы наземный общественный транспорт. Мэр добавил, что с 11 мая киевляне смогут снова посещать парки, возобновит работу малый и средний бизнес, но ограничения по-прежнему будут присутствовать.

После 12 мая некоторые украинские банки также планируют возобновить работу офисов. Так, свои отделения для посетителей откроют ПУМБ, ТАСкомбанк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь и другие.

В Минздраве заявили о намерении массово тестировать на коронавирус сотрудников правоохранительных органов — Нацгвардии и Национальной полиции. В настоящее время в ведомстве определяют, какое количество правоохранителей необходимо будет проверить.

Полицейские объявили о подозрении директору дома престарелых в Киевской области после того, как трое живущих там пенсионеров скончались от коронавируса. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, женщине грозит наказание до восьми лет. Отмечается, что заявление в полицию поступило от врача Броварской районной больницы.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Заболевание отняло жизни 1827 человек, 31 916 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 10 817 россиян.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 8 мая © бюллетень

В России до минимума снизился коэффициент распространения коронавируса — по данным на 9 мая он составляет 1,06, что является самым низким значением с начала пандемии. Он рассчитывается согласно предоставленной Роспотребнадзором формуле, в которой учитывается среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

В Москве начнут делать тесты на COVID-19 на основе анализа крови из вены, который позволит выявлять не только зараженных, но и переболевших. Такой способ власти предложат предприятиям, которые планируют вернуться к работе с 12 мая. Позже планируется внедрить такое тестирование на основе государственно-частного партнерства.

Также стало известно, что в столице от коронавируса скончался 42-летний офицер Федеральной службы охраны (ФСО), который 24 года проработал в Кремле. Отмечается, что мужчину доставили в госпиталь, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Положительный тест на COVID-19 был получен только после смерти мужчины.

Ситуация в мире

В США уровень безработицы из-за пандемии достиг 14,7% — за месяц работы лишились 20,5 млн американцев. Как отмечают специалисты, такие показатели являются худшими со времен Великой депрессии. В марте и апреле власти постарались заморозить экономику, что привело к большому числу сокращений.

Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

Еврокомиссия посоветовала пока что не открывать границы Евросоюза и сохранить запрет на поездки в страны Шенгенской зоны для граждан неевропейских государств.

«В то время как ряд государств ЕС и некоторые ассоциированные с Шенгеном страны начали смягчать меры по борьбе с пандемией, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире. Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — отмечают в Еврокомиссии.

Приступить к смягчению мер на внешних границах там предложили уже после открытия сообщения между странами Евросоюза.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует запустить приложение, помогающее в борьбе с коронавирусом. Приложение поможет жителям стран с недостаточными ресурсами оценить наличие у себя симптомов коронавируса. Люди смогут ответить на вопросы о своих симптомах и получить необходимые рекомендации.