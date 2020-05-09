В пятницу 8 мая, когда в Европе отмечается V-day — День победы над нацистской Германией — в издании Spiegel была опубликована статья на тему истории. Её авторами были два человека — историк Андреас Виршинг и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Одно из заявлений статьи приобрело широкий общественный резонанс.

Серенко назвал бывшую республику СССР, где не осталось ни одного советского символа
Серенко назвал бывшую республику СССР, где не осталось ни одного советского символа
© предоставлено Андреем Серенко

«Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким позорным образом переписать историю требует от нас четкого заявления, в котором перед лицом неопровержимых исторических фактов не должно было быть никакой надобности: Германия одна виновата в развязывании Второй мировой войны, напав на Польшу. И Германия одна несет ответственность за такое преступление против человечества, как Холокост. Тот, кто сеет в этом сомнения и навязывает другим народам роль преступников, поступает несправедливо по отношению к жертвам. Он использует историю в своих корыстных целях и раскалывает Европу», — написали авторы.

Казалось бы, немцы поставили точку в одном из наиболее острых вопросов современности. В то же время своей публикацией глава МИД Германии сознательно или несознательно пытается разрубить гордиев узел из других противоречий, которые сегодня приобрели особую остроту.

Кто начал войну

Своим заявлением Маас нанес серьезный урон в первую очередь сторонником версии о «поджигателях войны — двух тиранах». Под ними подразумеваются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Мол, СССР изначально вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии, помогая разделять Польшу.

Этот миф уже неоднократно опровергался историками, которые указывали среди прочего в том числе и на бегство руководства Польши за рубеж, оставившего своих граждан на произвол судьбы. А также на то, как Польша до этого совместно с нацистами участвовала в разделе Чехословакии и отказалась пропустить советские войска на помощь чехам и словакам. Пропусти Польша тогда Красную Армию, и Второй мировой войны могло бы не быть. Но теперь в ряде государств, особенно на Украине, в Польше и Прибалтике все чаще заявляют, что во Второй мировой войне виновен и СССР.

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«Это не триумф»: в «Слуге народа» назвали 9 мая «днем памяти и скорби»
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опасность этого подхода в том, что тогда в союзники нацистов и инициаторы Второй мировой войны можно записать и Великобританию с Францией, которые, по сути, развязали Гитлеру руки, подписав печально известное соглашение в Мюнхене в 1938 году. Более того, одними из основных поставщиков нефти и нефтепродуктов в Германию до войны были англо-нидерландская Royal Dutch Shell и «Англо-Иранская нефтяная компания».

Любителям заявить, что «фашистский меч ковался в СССР», придётся признать, что этот самый меч ковался скорее силами объединенной Европы и даже США.

Так, можно вспомнить и о том, что из-за суровой зимы 1939-1940 годов и из-за ледостава на Дунае, резко сократилась поставка румынской нефти для нужд вермахта и войск СС. Примечательно, что одной из первых компаний, возобновивших поставки нефти по Дунаю, стала американская компания «Ромыно-Американа». Кроме того, свой вклад в снабжение нацистской Германии нефтепродуктами внесли компании Standard Oil Co. of New Jersey, Standard Oil Co. of California, а также Texaco.

Но всё это не снимает с нацистов ответственности за начало Второй мировой войны. Именно нацистская Германия начала войну. И именно её политика, нацеленная на уничтожение целых народов, привела не только к Холокосту, но и к многомиллионным жертвам среди русского, белорусского, украинского, а также других народов.

В то же время в своей статье Хайко Маас признал, что в ряде государств День победы воспринимается неоднозначно.

Польша, Прибалтика и ряд других государств

Описывая восприятие Дня Победы в некоторых других государствах, министр иностранных дел Германии признаёт, что в некоторых государствах к этом празднику относятся неоднозначно.

«В России и других странах бывшего Советского Союза отдают дань памяти героям и празднуют парадами дату окончания войны. У западных союзников 8 мая тоже торжественно отмечается. Всем, кто воевал против нацистской диктатуры, мы благодарны поныне. А вот в Польше, Прибалтике и некоторых других странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на 8 мая смотрят со смешанными чувствами. Радость победы над национал-социализмом сопряжена для них с началом другой формы несвободы и чужого господства — и этот опыт они разделяют и со многими людьми в Восточной Германии. Поэтому 8 мая показывает нам со всей ясностью: история влияет на то, каковы мы — как люди и как нации. Тем важнее честно с ней обращаться. Немецкое прошлое обнаруживает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами. Поэтому — а не в силу мнимого морального превосходства — нам, немцам, требуется занять четкую позицию, когда тех, кто стал мишенью агрессии, пытаются делать агрессорами, а жертв — преступниками», — указывали министр и историк.

«Единственный смысл появления 8 мая - убить 9 Мая», - соцсети Украины
«Единственный смысл появления 8 мая - убить 9 Мая», - соцсети Украины
© РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Тут, конечно, можно отметить, что часть жителей упомянутых государств (в том числе и некоторые немцы) вспоминают ту «несвободу» с ностальгией. Да и у руководства тех государств стояли местные коммунисты. При этом нужно понимать, что эти правительства сменяли собой либо оккупационный нацистский режим, либо режимы, весьма плодотворно сотрудничавшие с нацистами, а то и напрямую участвовавшие в войне.

Возможно, именно к этому относятся слова немецких авторов о тех случаях, когда мишень агрессии (а это был и СССР) пытаются делать агрессорами, а жертв агрессии — преступниками.

Рука помощи Польше

Одно из заявлений Мааса и Виршинга особо оценят в Польше. Это слова о вине немцев в Холокосте.

Причина, по которой полякам эти слова особо ценны, очевидна: история с концлагерями на территории этой страны. В 2018 году в Польше был принят закон, запрещающий называть находившиеся на территории этой страны концлагеря «польскими лагерями смерти». Этот закон взбудоражил израильское общество. Израильтяне обвинили поляков в попытке переписать историю. Кроме того, израильтяне не забыли о том, как некоторые поляки помогали нацистам в истреблении евреев.

День Победы стал опасной темой для западных СМИ
День Победы стал опасной темой для западных СМИ
© REUTERS, Fabrizio Bensch

В феврале 2019 года, находясь с визитом в Варшаве, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поляки сотрудничали с нацистами, что вызвало неприятие его польского коллеги Матеуша Моравецкого.

Кроме того, за этот закон Польшу критиковали и США.

Теперь же Варшава может сослаться на слова министра иностранных дел ФРГ о вине немцев в Холокосте.

В любом случае, статья немецкого министра и историка вызовет широкий общественный резонанс в том числе и на Украине, где последние шесть лет переписывают историю с особым рвением.