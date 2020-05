Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в соавторстве с историком Андреасом Виршингом написал статью для издания Spiegel, в которой поставил точку в вопросе о виновном в начале Второй мировой войны

В пятницу 8 мая, когда в Европе отмечается V-day — День победы над нацистской Германией — в издании Spiegel была опубликована статья на тему истории. Её авторами были два человека — историк Андреас Виршинг и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Одно из заявлений статьи приобрело широкий общественный резонанс. Серенко назвал бывшую республику СССР, где не осталось ни одного советского символа © предоставлено Андреем Серенко

«Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким позорным образом переписать историю требует от нас четкого заявления, в котором перед лицом неопровержимых исторических фактов не должно было быть никакой надобности: Германия одна виновата в развязывании Второй мировой войны, напав на Польшу. И Германия одна несет ответственность за такое преступление против человечества, как Холокост. Тот, кто сеет в этом сомнения и навязывает другим народам роль преступников, поступает несправедливо по отношению к жертвам. Он использует историю в своих корыстных целях и раскалывает Европу», — написали авторы.

Казалось бы, немцы поставили точку в одном из наиболее острых вопросов современности. В то же время своей публикацией глава МИД Германии сознательно или несознательно пытается разрубить гордиев узел из других противоречий, которые сегодня приобрели особую остроту.

Кто начал войну

Своим заявлением Маас нанес серьезный урон в первую очередь сторонником версии о «поджигателях войны — двух тиранах». Под ними подразумеваются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Мол, СССР изначально вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии, помогая разделять Польшу.

Этот миф уже неоднократно опровергался историками, которые указывали среди прочего в том числе и на бегство руководства Польши за рубеж, оставившего своих граждан на произвол судьбы. А также на то, как Польша до этого совместно с нацистами участвовала в разделе Чехословакии и отказалась пропустить советские войска на помощь чехам и словакам. Пропусти Польша тогда Красную Армию, и Второй мировой войны могло бы не быть. Но теперь в ряде государств, особенно на Украине, в Польше и Прибалтике все чаще заявляют, что во Второй мировой войне виновен и СССР. «Это не триумф»: в «Слуге народа» назвали 9 мая «днем памяти и скорби» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опасность этого подхода в том, что тогда в союзники нацистов и инициаторы Второй мировой войны можно записать и Великобританию с Францией, которые, по сути, развязали Гитлеру руки, подписав печально известное соглашение в Мюнхене в 1938 году. Более того, одними из основных поставщиков нефти и нефтепродуктов в Германию до войны были англо-нидерландская Royal Dutch Shell и «Англо-Иранская нефтяная компания».

Любителям заявить, что «фашистский меч ковался в СССР», придётся признать, что этот самый меч ковался скорее силами объединенной Европы и даже США.

Так, можно вспомнить и о том, что из-за суровой зимы 1939-1940 годов и из-за ледостава на Дунае, резко сократилась поставка румынской нефти для нужд вермахта и войск СС. Примечательно, что одной из первых компаний, возобновивших поставки нефти по Дунаю, стала американская компания «Ромыно-Американа». Кроме того, свой вклад в снабжение нацистской Германии нефтепродуктами внесли компании Standard Oil Co. of New Jersey, Standard Oil Co. of California, а также Texaco.

Но всё это не снимает с нацистов ответственности за начало Второй мировой войны. Именно нацистская Германия начала войну. И именно её политика, нацеленная на уничтожение целых народов, привела не только к Холокосту, но и к многомиллионным жертвам среди русского, белорусского, украинского, а также других народов.

В то же время в своей статье Хайко Маас признал, что в ряде государств День победы воспринимается неоднозначно.

Польша, Прибалтика и ряд других государств

Описывая восприятие Дня Победы в некоторых других государствах, министр иностранных дел Германии признаёт, что в некоторых государствах к этом празднику относятся неоднозначно.

«В России и других странах бывшего Советского Союза отдают дань памяти героям и празднуют парадами дату окончания войны. У западных союзников 8 мая тоже торжественно отмечается. Всем, кто воевал против нацистской диктатуры, мы благодарны поныне. А вот в Польше, Прибалтике и некоторых других странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на 8 мая смотрят со смешанными чувствами. Радость победы над национал-социализмом сопряжена для них с началом другой формы несвободы и чужого господства — и этот опыт они разделяют и со многими людьми в Восточной Германии. Поэтому 8 мая показывает нам со всей ясностью: история влияет на то, каковы мы — как люди и как нации. Тем важнее честно с ней обращаться. Немецкое прошлое обнаруживает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами. Поэтому — а не в силу мнимого морального превосходства — нам, немцам, требуется занять четкую позицию, когда тех, кто стал мишенью агрессии, пытаются делать агрессорами, а жертв — преступниками», — указывали министр и историк. «Единственный смысл появления 8 мая - убить 9 Мая», - соцсети Украины © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Тут, конечно, можно отметить, что часть жителей упомянутых государств (в том числе и некоторые немцы) вспоминают ту «несвободу» с ностальгией. Да и у руководства тех государств стояли местные коммунисты. При этом нужно понимать, что эти правительства сменяли собой либо оккупационный нацистский режим, либо режимы, весьма плодотворно сотрудничавшие с нацистами, а то и напрямую участвовавшие в войне.

Возможно, именно к этому относятся слова немецких авторов о тех случаях, когда мишень агрессии (а это был и СССР) пытаются делать агрессорами, а жертв агрессии — преступниками.

Рука помощи Польше

Одно из заявлений Мааса и Виршинга особо оценят в Польше. Это слова о вине немцев в Холокосте.

Причина, по которой полякам эти слова особо ценны, очевидна: история с концлагерями на территории этой страны. В 2018 году в Польше был принят закон, запрещающий называть находившиеся на территории этой страны концлагеря «польскими лагерями смерти». Этот закон взбудоражил израильское общество. Израильтяне обвинили поляков в попытке переписать историю. Кроме того, израильтяне не забыли о том, как некоторые поляки помогали нацистам в истреблении евреев. День Победы стал опасной темой для западных СМИ © REUTERS, Fabrizio Bensch

В феврале 2019 года, находясь с визитом в Варшаве, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поляки сотрудничали с нацистами, что вызвало неприятие его польского коллеги Матеуша Моравецкого.

Кроме того, за этот закон Польшу критиковали и США.

Теперь же Варшава может сослаться на слова министра иностранных дел ФРГ о вине немцев в Холокосте.

В любом случае, статья немецкого министра и историка вызовет широкий общественный резонанс в том числе и на Украине, где последние шесть лет переписывают историю с особым рвением.