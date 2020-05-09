На Западную Украину по-прежнему приходится почти половина из всех случаев заражения коронавирусом в стране: 6865 из 14 195. Однако в большинстве областей 11 мая планируют ослабить карантинные ограничения

Наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса на Западной Украине и в стране в целом областью продолжает оставаться Черновицкая: по состоянию на 8 мая тут зарегистрировано 2097 инфицированных, 67 человек умерло от COVID-19. Видимо, поэтому областные власти не спешат формально объявлять ослабление карантинных ограничений. Так, 7 мая глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук сообщил, что с 12 мая на Буковине будет действовать «адаптивный карантин», но все решения о его смягчении будет принимать областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, заседание которой состоится не ранее 11 мая.

«Мы провели уже консультации с нашими эпидемиологами, которые считают, что мы можем с 12 мая открыть парки и скверы для прогулок. Но находясь в парках и скверах нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра», — сказал чиновник. При этом, по его словам, в парках не будут работать зоны детских развлечений и детские площадки. «Эпидемиологи считают, что трудно проконтролировать активное поведение ребенка. Они могут касаться поверхностей неконтролируемых, и поэтому может возникать опасность заразиться», — отметил Осачук. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

По словам губернатора, уже сегодня известно, что заведениям общественного питания не позволят работать в обычном и полноценном режиме. «Работа ресторанов, кафе будет разрешена исключительно на вынос. То есть, ни на летних площадках, ни внутри помещений, работа до 22 мая не предвидится», — сказал чиновник. Также до сих пор непонятно, будут ли 12 мая сняты блок-посты на границах области — в начале недели Осачук заявлял, что они останутся как минимум до 22 мая. Более того, в последние дни контроль на этих постах демонстративно усилили, что увеличило время ожидания въезда и выезда из области до трёх часов, а число машин в очереди достигает 60-70. Их водители, в основном «дальнобойщики», жалуются — ведь на блок-постах нет никакой инфраструктуры, в первую очередь туалетов.



В области также продолжается конфликт её губернатора с мэром областного центра Алексеем Каспруком, причём последний уже откровенно «путается в показаниях». Так, 5 мая он, нагнетая панику, заявил: «Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Все три больницы, которые мы предполагали для лечения больных коронавирусом, уже полностью заполнены… В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями». Но уже через два дня мэр Черновцов сообщил, что «у нас разгружаются больницы». «Фактически только больница №3 полностью забита пациентами. В то же время свободные койки есть в больнице №4 и, самое главное, в больнице №1, которая занимается тяжелобольными. Многих выписали, к сожалению, несколько человек умерли», — сказал Каспрук. При этом он потребовал от губернатора принять решение об ослаблении карантинных мер не 11 мая, а раньше, чтобы предприниматели могли подготовиться к работе. Черновицкая область остается лидером по числу заболевших коронавирусом на Украине — Минздрав © zik.ua

В ответ Осачук сообщил, что действия областных властей согласованы с Киевом, и Кабинет министров поручил созвать заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям только в понедельник. Кроме того, во время онлайн-пресс-конференции 8 мая губернатор заявил, что в области нет нехватки медицинских кадров, в том числе в инфекционных отделениях. Днём ранее в Черновицкой ОГА сообщили, что в медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, дополнительно выплатили почти 2 миллиона 700 000 гривен. Эти деньги — обещанную ещё с конца марта надбавку в 300% — распределили между 754 медиками.

В соседней Ивано-Франковской области, которая занимает второе место на Западной Украине по числу инфицированных коронавирусом (1078 человек), блок-посты на въездах и выездах из области сняли 8 мая. Об этом сообщил во время брифинга глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив. «Теперь движение свободное в области. Но ослабление карантина — это не отмена его. В эти выходные оставайтесь дома», — сказал губернатор. В этой области также начата выплата надбавок медработников, которые задействованы в лечении больных COVID-19 (кстати, среди зараженных тут — 12 медиков).

В тот же день во время традиционного онлайн-брифинга городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к премьер-министру, президенту и правительства с предложением разрешить работу непродовольственных рынков. Он добавил, что на сегодня есть разрешение на работу промтоварных магазинов, парикмахерских и других предприятий сферы услуг. Кроме того, 8 мая исполнительный комитет Ивано-Франковского горсовета согласовал разрешения размещения и работу 27 летних торговых площадок в городе — при условии расстояния между местами для сидения не менее 1,5 метра, а за столиком будет не более двух человек. Карантин во Львове: Садовый попросил работодателей отпустить домой сотрудников с маленькими детьми © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Марцинкив также отметил, что 7 мая в медицинские учреждения города не поступило ни одного пациента с подозрением на коронавирус, а количество пациентов значительно уменьшается. При этом доцент кафедры биологии и экологии Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Андрей Заморока считает, что в Ивано-Франковской области эпидемия коронавируса может пойти на спад уже летом.

По словам учёного, судя по темпам распространения инфекции в регионе, новых заражений тут может не быть уже в начале июня. «Такой осторожный оптимизм. Почему осторожный? Потому что все может измениться. Если будет послабление карантина — люди массово пойдут в парки, кафе. Понятно, что тогда изменится динамика, все равно будут новые заражения. Все должны быть осторожными, потому что есть вероятность, что всё может вернуться к худшему», — отмечает Заморока.

Сложно назвать осторожными десятки цыган, которые последние месяцы донимают жителей Ивано-Франковска в районе железнодорожного вокзала, и даже стали причиной для открытия уголовного производства против мэра города, который требовал из вывоза. Однако после приезда в Ивано-Франковск авторитетных цыган из Закарпатской области этот конфликт, похоже, близок к урегулированию. 6 мая представители цыган обратились к мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву с просьбой предоставить автобус, чтобы они смогли уехать из города. Выехать согласились 19 человек, часть из них осталась без заработков от попрошайничества в условиях карантина. «Мы обратились, чтобы помогли как-то доехать домой, транспорта нет и денег теперь нет, чтобы взять машину. Нечего делать. Лучше уж дома будем сидеть. Там у нас в селе Глушковцы Хмельницкой области есть собственный дом», — рассказал один из заявителей, Виктор Рошташ. «Скажите мне, пожалуйста, что происходит?»: Зеленский возмутился митингами по случаю его приезда в Тернополь © пресс-служба президента Украины

В Тернопольской области, которая находится на третьей позиции в регионе по числу зараженных коронавирусом (959 случаев), выплата надбавок врачам за лечение пациентов с COVID-19 пока не начата, несмотря на грозные заявления президента Украины. Этим пользуются соратники Владимира Зеленского для атак на не так давно назначенного главу Тернопольской ОГА Владимира Труша. Так, 7 мая тернопольский депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Андрей Богданец сообщил, что Тернопольская область уже получила более 990 тысяч гривен на упомянутые надбавки, и потребовал от губернатора срочно перечислить деньги врачам. При этом в районах Тернопольской области ситуация с распространением коронавируса ухудшается. Так, в селе Барыш Бучацкого района COVID-19 заболели 16 из 19 подопечных и работников дома престарелых.

А вот 303 медика города Тернополя получили специальную премию от Тернопольского городского совета — по 10 тысяч гривен каждый. В городе с 11 мая будет снят ряд карантинных ограничений: возобновят работу рынки, магазины непродовольственных товаров, в том числе в торговых центрах, парикмахерские, сфера обслуживания, стоматологические кабинеты и летние площадки кафе и ресторанов.

Примерно таким же является перечень объектов, которые возобновят работу во Львове — за исключением стоматологов и парикмахеров. При этом мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городские власти закроют все летние площадки после выявленных нарушений хотя бы на трёх из них. По его словам, рестораторы Львова согласились сократить число столиков на летних площадках, чтобы соблюдать санитарные нормы.

«Если в трёх заведениях с летними площадками будут нарушения, мы отменим разрешение на работу кафе с летними площадками. У нас не будет другого варианта. Один за всех, и все за одного. Если мы вместе с рестораторами нарабатывали эти правила, то они должны их соблюдать. А как по-другому всё это контролировать? Если будут нарушения, спасибо, до свидания», — заявил Садовой.

При этом у мэра Львова на уходящей неделе появилась куда большая проблема, чем работа летних площадок. 6 мая прокуратура Львовской области объявила подозрение руководителю управления коммунальной собственности Львовского горсовета Инне Свистун, которая является кумой Садового. Чиновницу подозревают в том, что она заключала договора об аренде помещений по заниженной ставке с физическими лицами и общественными организациями, среди которых близкие к мэрской партии «Самопомощь». Сумма недополученных городским бюджетом денег оценивается в миллион гривен. 8 мая суд отстранил Свистун от должности на время следствия и установил для неё залог в сумме 42 тысячи гривен. Сам Садовый назвал обвинения против своей соратницы необоснованными, и напомнил, что органы прокуратуры пользуются тысячами метров городских помещений вообще бесплатно.

В целом во Львовской области ныне 660 инфицированных коронавирусом, причём за последние сутки тут зафиксирован рекордный рост заболеваемости среди всех областей Украины — 65 новых больных. Умерло от COVID-19 на Львовщине 18 человек. Тут также начата выплата обещанных из Киева надбавок медикам, но их получили не все, поэтому 8 мая львовские работники скорой медицинской помощи вышли на протест. Они требовали, чтобы доплаты получали не только медики, которые непосредственно работают с больными на коронавирус, а все работники скорой медицинской помощи. «Врачи контактируют с больными. К сожалению, в большинстве случаев обычные бригады не защищены. Они выезжают, рискуют жизнью, но не получают ничего. Мы требуем, чтобы рассмотрели эту ситуацию, ведь работники экстренной скорой помощи рискуют, масса случаев, когда люди просто не договаривают, что они были в контакте с больными», — заявил журналистам один из протестующих.

В Волынской ОГА отказываются предоставить четкий ответ относительно выплаты 300% надбавки медикам в связи с пандемией коронавируса. Так, во время брифинга вице-губернатора Волыни Татьяны Щербак 8 мая журналисты в очередной раз поинтересовались ситуацией с доплатами медицинским работникам. Однако чиновница ушла от прямого ответа. «Я уже говорила: 67 медицинских работников на Волыни получили свои надбавки за март. В апреле 936 медработников работали с больными COVID-19», — заявила Татьяна Щербак. Вместе с тем она не ответила, каким был размер выплаченной надбавки за март, и соответствовал он заявленным 300% доплаты к зарплатам (многие медик области анонимно заявляют, что он значительно меньше). Также Татьяна Щербак проигнорировала вопрос, когда и в каком размере будет выплачена доплата за апрель.

При этом очередным очагом коронавирусной инфекции на Волыни стала психиатрическая больница в поселке Олыка возле Луцка. Там выявлено 15 заболевших: 10 сотрудников и 5 пациентов. Источником инфекции стала женщина, лечившаяся там. Всего в области зафиксировано 855 инфицированных, 14 человек умерло от COVID-19. 11 мая в Волынской области запланировано ослабление карантинных ограничений, а пять продовольственных рынков в Луцке возобновили работу уже 7 мая. Польский эксперт рассказал, войдет ли Волынь в состав страны по «крымскому сценарию» © Wikipedia/Борис Мавлютов

При этом 8 мая на внеочередном заседании Луцкого городского совета его депутаты приняли обращение к президенту Украины, Верховной Раде, Совету национальной безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Государственного бюро расследований относительно пересмотра прогнозного энергетического баланса Украины и злоупотреблений в этой сфере. Речь идёт о том, что согласно упомянутому балансу, утверждённому Министерством энергетики, производство дешевой атомной энергии сокращается, зато эта электроэнергия замещается дорогой тепловой и «зелёной» электроэнергией от электростанций по зеленому тарифу. Причину такого обращения местные комментаторы видят в подконтрольности Луцкого городского совета олигарху Игорю Коломойскому, который заинтересован в снижении тарифов на электроэнергию для своих ферросплавных заводов.

Примечательно, что мощностей по производству электроэнергии в Волынской области практически нет — зато они есть в соседней Ровенской, а также в Хмельницкой области, где размещены атомные электростанции. Согласно решению НАЭК «Энергоатом», блок №3 Ривненской АЭС будет выведен в резерв с 10 мая до 4 августа. При этом блок №1 РАЭС будет работать на сниженной мощности с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС — с мая до июня и с июля до октября, а первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

При этом в Хмельницкой области, где зафиксировано 148 инфицированных коронавирусом, на протяжении последних суток было подтверждено 11 новых случаев заболевания. При этом среди заболевших восемь человек оказались жителями города атомщиков Нетешина, а двое из них — сотрудниками Хмельницкой АЭС. 8 мая мэр Нетешина Александр Супрунюк распорядился обнародовать в социальных сетях адреса домов, где есть больные COVID-19. «В связи с тем, что количество больных увеличилось, распорядился обнародовать в соцсетях адреса домов, подъезды и этажи, где есть инфицированные. Без фамилий и адресов. Также на этаже работники жека или ОСМД должны обязательно персонально предупредить соседей о наличии больного и проинструктировать о мерах безопасности», — написал мэр Нетешина в Facebook и попросил жителей «реагировать адекватно».

На Ровенской АЭС коронавирус выявили у одной сотрудницы, рабочее место которой находилось за пределами промышленной площадки станции, установлены 19 человек, с которыми она контактировала. Всего в области ныне выявлено 855 инфицированных коронавирусом, умерло от COVID-19 14 человек. В Ровенской области 11 мая также планируют отменить ряд карантинных ограничений, однако в селе Зоря под Ровно и в Рокитновском районе их рекомендуют сохранить в связи с ростом заболеваемости в последние дни. Медикам области также начата выплата обещанных надбавок, однако врачи и медсёстры детской больницы в Ровно вообще два месяца не получают зарплату — их отправили в отпуск за свой счёт.

Во всех областях Западной Украины, несмотря на формально продолжающийся карантин, 8 мая прошли организованные властями разного уровня мероприятия по случаю «дня памяти и примирения». При этом чиновники и полиция многократно заявляли, что любые мероприятия 9 мая запрещены. Поэтому не исключено, что в этот день будут задерживать даже людей, которые в одиночку решат возложить цветы к памятникам и могилам погибших в Великой Отечественной Войне по случаю Дня Победы.

При этом преследование празднующих День Победы начались заранее: 7 мая полиция ворвалась в помещение Львовской областной организации ветеранов, где пожилые люди поминали погибших соратников. Полицию вызвала председатель общественного совета при управлении СБУ Львовской области, а особую ярость «активистки» вызвал тот факт, что ветераны получили подарки и поздравительные открытки от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» и лично Виктора Медведчука. Поскольку элементов запрещённой символики обнаружить не удалось, полицейские никого не задержали, ограничившись «профилактическими беседами», о чём отчиталась перед «активистами» пресс-служба полиции.

Но 9 мая на Западной Украине всё же пройдёт как минимум одна массовая акция: на Закарпатье ожидают с визитом Владимира Зеленского, который планирует посетить Холм Славы на кладбище «Кальвария» в Ужгороде. Там находятся могилы воинов Красной Армии, погибших в боях за освобождение Закарпатья от фашистских захватчиков. Таким образом, президент планирует продемонстрировать единство Украины — ведь 8 мая он посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в селе Меловое Луганской области на границе с Россией. Собирается ли Зеленский посещать памятник освободителям Украины, который находится в нескольких сотнях метров от границы со Словакией, пока неизвестно, однако президент намерен посетить КПП «Тиса» на границе с Венгрией. Возможно, там ему покажут туалет, который 23 апреля, во время визита премьера Дениса Шмыгаля, обещало реконструировать руководство Закарпатской таможни. Ныне в Закарпатской области зафиксировано 644 случая заражения коронавирусом, 14 человек умерло от его последствий.