Канун Дня Победы над фашизмом ставит западных журналистов перед мучительным вопросом: надо что-то написать, но что? Надо опираться на исторические факты или, пользуясь свободой слова, тиражировать «мнения» о Великой войне? Выбор сложный. Тем более что за правду в условиях свободы слова уже не похвалят

Победили все

Французское издание Le Monde в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны решило сгладить острые углы и опубликовало материал, где поздравляет с Победой всех участников битвы с фашизмом.

«Особенностью этого долгого и тяжелого конфликта, — пишет издание, — является то, что каждый в соответствии со своим положением и имеющимися в его распоряжении средствами способствовал победе, и что все, борясь за свою независимость, считали, что защищают общее дело: право на жизнь, на принятие своего существования и своих границ, которое страна-оккупант хотела отнять у европейцев». Великий символ Победы. Как СССР воевал кровью, а США и Англия – деньгами © РИА Новости, Владимир Гребнев | Перейти в фотобанк

Французские журналисты старательно перечислили всех, кто так или иначе боролся за свободу Европы. Упомянуты и Британия, и Франция, и США, и Греция, и Польша, и Югославия. Несмотря на все попытки Евросоюза переписать историю Второй мировой войны, издание решило не обострять ситуацию и честно отдало должное Советскому Союзу. «Россия удивляет весь мир, беря на себя в течение почти трех лет все тяготы борьбы с силами вермахта, которым она сначала оказывает сопротивление, а затем погонит их от Сталинграда до Берлина, — пишут французские журналисты, — ее вклад в союзническое дело неоценим: именно она предприняла величайшие военные усилия и понесла самые тяжелые потери. Воинственный пыл и дух самопожертвования советских солдат, мастерство советских генералов, высокая координирующая способность маршала Сталина являются одними из основных факторов победы».

Но, как справедливо замечают французы, солидарность легче проявлять в моменты успеха, чем поражений. Реакция Европы на пандемию не украсила историю Евросоюза. Издание обращается к ООН, явно намекая на то, что только всеобщее объединение наций может помочь в борьбе с мировыми вызовами: «Будем надеяться, что Организация Объединенных Наций, объединенных в войне, останется таковой для организации мира и его защиты». Мы тоже на это надеемся. Уроки Нацпамяти. Как граждан Украины учат праздновать День Победы © Facebook, Anton Drobovych

Кто кого победил? Возможны варианты

Немецкая Der Spiegel решила пойти другим путем и отметила канун Дня Победы философически печальным материалом о том, как история становится оружием. Журналистка Кристиане Хоффманн со скорбью перечисляет все элементы масштабной церемонии, которые должны были пройти в мае в столице Германии. Однако коронавирус изменил планы мировых держав достойно почить память павших и победу в борьбе за мир. Официальные мероприятия в Берлине все-таки пройдут в присутствии Ангелы Меркель, но займут не больше четверти часа. Московский Парад Победы, который должен был быть самым масштабным в истории России, тоже перенесли на неопределенно время.

Нельзя сказать, что в Берлине расстроились. Скорее, это решение российского правительства заставило руководство Германии вздохнуть с облегчением. «Коронавирус уберег немцев от сложного решения, кому и с кем почтить память жертв войны в этом году, — пишет Хоффманн, — Путин пригласил Меркель и Штайнмайера в Москву на День Победы. Ответа на приглашение до начала пандемии не последовало. Во дворце Бельвю предпочли оставить решение на усмотрение канцлера, но она не спешила с ответом. Настроение в Москве уже начало портиться. Французский президент Эммануэль Макрон и китайский лидер Си Цзиньпинь давно приняли приглашение, но именно Германия, которая в 1941 году напала на СССР, держала Россию в напряжении. Путин, который тоже искусно владеет мастерством заставлять себя ждать, вероятно, истолковал это как оскорбление».

В самом деле, память о начатой Германией крупнейшей войне в истории человечества в наши дни стала политическим минным полем. Спор разгорается в основном вокруг двух тем. Во-первых, речь идет о пакте Молотова—Риббентропа и вопроса о том, несет ли Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны. На это немецкий журналист отвечает с редкой для современной Европы честностью. «Сталин знал, каковы будут последствия соглашения с нацистской Германией для Польши, — пишет Хоффманн, — и Советский Союз тоже оккупировал часть Польши. С другой стороны, нет сомнения в том, что Гитлер напал бы на Польшу и без пакта с Советским Союзом. То есть ответственность за Вторую мировую войну несет нацистская Германия». Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но есть и второй вопрос, которого немецкий журналист боится гораздо больше. «Речь идет о термине, на котором тогдашний федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер 8 мая 1985 года построил всю свою речь — «освобождение», — пишет автор, — даже если в Германии неоднозначно относятся к трактовке поражения вермахта весной 1945 года как освобождения, у поляков, прибалтов и многих других в Восточной и Центральной Европе позиция другая. 9 мая принесло окончательное освобождение от немецкой оккупации, но вместе с тем стало началом новой несвободы при сталинизме. Проблема заключается в том, что такая амбивалентность в отношении памяти более недопустима».

Немецкая журналистка честно замечает, что политика ЕС в отношении СССР и Красной армии начала меняться со времен расширения на восток. Польша настаивает на такой интерпретации событий победного 1945 года, при которой их родина из одной оккупации попала в другую — советскую. Русские при таком раскладе все больше становятся не жертвами и освободителями, а преступниками и оккупантами. На фоне санкций и информационного давления на Россию Европе позиция Польши кажется весьма перспективной.

«В сентябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы», — напоминает Хоффманн, — в ней нападение немцев на Польшу объявляется «непосредственным следствием» пакта между Гитлером и Сталиным. Абстрагируясь от того, что впору усомниться в целесообразности закрепления исторических оценок решением парламента, резолюцию можно уверенно охарактеризовать как предвзятую. Она в значительной степени приравнивает национал-социализм к сталинизму, кроме того нацистская Германия и СССР характеризуются как «тоталитарные режимы, в равной степени преследующие цель завоевания мира».

Нетрудно догадаться, почему российские власти отреагировали на резолюцию резко и категорично. Милая сердцу европейцев идея о незначительной роли Красной армии в освобождении от фашизма, никогда не найдет понимания в России. Не потому что Путин преследует в этом отношении какие-то свои интересы, но просто потому, что это не так. И это немецкая журналистка тоже понимает. В чем же проблема? Как Сталин победил Черчилля в отдельно взятой Польше. Границы Белоруссии нарисовали в Кремле © РИА Новости, Анатолий Морозов | Перейти в фотобанк

С точки зрения Хоффманн, проблема в том, что Германия занимает слишком пассивную позицию в этом вопросе. «Историк Йорг Морре, директор германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, много лет наблюдает за тем, как пропасть (в интерпретации истории Второй мировой войны. — Ред.) становится все глубже. В зале офицерской столовой училища саперов вермахта в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт безоговорочной капитуляции. В 1967 году здесь появился Музей истории капитуляции фашистской Германии в войне 1941—1945 гг. После вывода из Германии последних частей Западной группы войск музей был закрыт. В 1995 году был основан новый музей при немецко-российском партнерстве. Он должен был стать местом встреч и обмена воспоминаниями об истории Второй мировой войны. Но с этим возникают трудности, говорит Морре: «Российская сторона хочет только платформу для своего взгляда на историю».

Последняя фраза оказывается ключевой в понимании вежливой и осторожной манипуляции, которую проделывает с читателем автор статьи. Дело в том, что Россия не предлагает того, что Хоффманн называет «своим взглядом на историю». Российская сторона настаивает и будет настаивать только на одном — реальности исторических фактов. Этот «взгляд» опирается на представление об истории как о науке, а не инструменте для политической манипуляции. Однако немецкая журналистка настаивает на другом: Германия должна предложить свою интерпретацию событий 75-летней давности. Нетрудно догадаться, что эта интерпретация исключит Россию из списка победителей, а Германию — из виновников той войны. Сделать это не так уж и трудно. Достаточно только подменить понятие истории как науки понятием «взгляда». Ведь только история опирается на факты. Взгляды всегда опираются на чьи-то интересы.

США хотят приватизировать Луну

Тема намеренного искажения реальности в собственных интересах продолжается в публикации американского издания Stratfor. Правда, речь в этой статье идет вовсе не о Второй мировой войне, а о добыче полезных ископаемых на Луне. Суть лунного сюжета та же — одна страна стремится навязаться другим свой «взгляд» на жизнь. Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дело в том, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время начнет переговоры с ключевыми союзниками по поводу разработанного в Америке юридического проекта относительно добычи полезных ископаемых на Луне. Проект получил название «Соглашение Артемиды» и представляет собой рамочную основу правил и требований для тех компаний, которые будут заниматься продажей добытых в космосе ресурсов.

«По имеющимся данным, — пишут авторы статьи, — это соглашение предусматривает создание «зон безопасности» вокруг мест проведения операций по добыче с целью предотвращения ущерба от действий других компаний и стран, а также от их вмешательства, и все это может быть воспринято как претензии на суверенитет. Соединенные Штаты планируют начать переговоры со своими самыми близкими союзниками и партнерами, имеющими возможности для проведения разведки в космосе, включая Францию, Соединенное Королевство, Японию, Канаду и Объединенные Арабские Эмираты».

Формально говоря, этот документ юридически закрепляет попытку США претендовать на господство в космосе. Активность Штатов в этом направлении понятна. Китай последнее время очень успешно реализует свою программу по освоению Луны. Вашингтон рассматривает этот факт как попытку Китая установить на земном спутнике свои правила игры. США хотят перехватить инициативу и закрепить за собой доминирующие позиции в этом направлении. Надо заметить, что США предлагают не столько совместное использование лунных ресурсов, сколько юридическое закрепление их за собой.

Понятно, что эта сомнительная идея не вызовет энтузиазма у других участников лунных исследований. «Ключевые союзники Соединенных Штатов могут не согласиться с переговорной стратегией Вашингтона, а также с деталями, содержащимися в проекте «Соглашения Артемиды», — пишут авторы статьи. — И Европейский Союз, и Объединенные Арабские Эмираты имеют продолжительную историю сотрудничества в космосе с Китаем и Россией, поэтому они сочтут неадекватными любые рамочные соглашения, включающие только Соединенные Штаты и Европу и исключающие две наиболее важные космические державы. Планы Белого дома по созданию «зон безопасности» могут походить на де-факто претензии на суверенитет в отношении определенных частей Луны или могут быть интерпретированы таким образом, а это запрещено в соответствии с принятым в 1967 году Договором о космосе».

Вполне вероятно, что Китай и Россия откажутся принять навязанные США условия рамочного соглашения. Это, в свою очередь, приведет не к расширению планов освоения лунных ресурсов, но, напротив, к их сокращению. «Отсутствие ясности в области международных правил заставит частный сектор воздержаться от реализации рискованных и дорогих проектов по разработке полезных ископаемых на Луне, а также на других небесных телах, что, в конечном итоге, замедлит реализацию глобальных программ по освоению космического пространства», — пишут журналисты. От себя добавим, что США идеологически отстают от неизбежного и неотвратимого вектора на развитие международного наднационального сотрудничества. Мир уже давно пытается отказаться от стиля общения с позиции силы. Любая попытка доминирования будет встречена в штыки. Единственный перспективный путь в будущее лежит через совместные проекты, учитывающие интересы всех сторон.