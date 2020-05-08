Майские праздники – вообще такой странный период, когда всё вроде бы бурлит и кипит, но при этом, на практике, ничего не происходит. Политические силы набирают баллы, демонстрируя то, что уместно демонстрировать с точки зрения их электората. Особенно сложно Зеленскому, которому надо сидеть на двух стульях и ещё немножечко шить…

Надо, впрочем, отметить, что этот первомай, в силу карантинных ограничений, проходит спокойно. Почти никаких массовых акций нет, зато есть громкие заявления. Ну и на том спасибо.

Эпидемия и карантин

На утро 8 мая в стране заразились коронавирусом 14,2 тыс. человек. Неделей раньше было 10,8 тыс. (прибавка за неделю 3,4 тыс. или 24% новых случаев), а ещё неделей раньше — 8,6 тыс. (2,2 тыс., или 20% новых случаев).

Число заболевших — 0,03% от населения страны (если принять его равным 42 млн.).

Кажется, что заражаемость растёт и, более того, растут темпы заражения. Однако, опыт показывает, что количество выявленных случаев зависит в большей мере от количества протестированных граждан. Тем не менее, статистика настораживающая.

Экономика против вируса. Франция готовится к отмене карантина, осознавая, что эпидемия обострится © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Вылечились 2706 пациентов (+ 1293 по сравнению с прошлой неделей). На неделе выздоровело 9% от числа инфицированных, в то время как неделей ранее — 5%. Количество выздоровевших также растёт.

Несмотря на в целом неблагоприятную картину, правительство, тем не менее, намерено поэтапно снимать карантин. Сроки пока не меняются.

Связано это как с социально-экономическими проблемами, которые никуда не делись, так и с элементарным отсутствием ресурса для поддержания карантина, с которым сталкиваются на местах. О невозможности поддерживать режим карантина говорил, например, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Бунт мэров

Выступление мэров (а инициативу черкасского мэра поддержал ряд других руководителей областных центров) должно было вызвать резкую реакцию со стороны центральной власти — вплоть до арестов и введения АТО в отдельных областях. Однако, ничего такого не произошло.

Причины отказа от силовой реакции очевидны.

Во-первых, отсутствие достаточного силового ресурса для подавления недовольства по всей стране. Даже в условиях карантина.

Всё же, в случае с АТО на Донбассе речь шла о подавлении отдельного, достаточно чётко ограниченного региона, население которого старательно маргинализировалось в СМИ на протяжении нескольких десятилетий.

Во-вторых, Зеленский куда больше, чем неподчинения мэров боится чрезмерного усиления Арсена Авакова и подконтрольных ему националистов.

В результате президент пошёл на уступки, раскритиковав намерения парламентской фракции «Слуги народа» внести такие изменения в Избирательный кодекс, которые сделали бы невозможным победу на выборах в местные советы для региональных партий, вроде «Доверяй делам» Труханова-Кернеса.

Впрочем, это не только шаг к примирению, но и хитрый политический манёвр: встав на сторону мэров Зеленский снимает угрозу создания единой «Партии регионов 2.0», которая могла бы составить реальную альтернативу «Слуге народа» на осенних выборах.

Кстати, на протяжении недели поступило много сигналов относительно того, что местные выборы в октябре таки будут проведены. Это подтверждается не только заявлениями представителей СН, но и информацией о формировании местных штабов партии.

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

Во-первых, никто не снимал ожидания осенью пресловутой «второй волны пандемии». По идее она должна начаться позже — в ноябре. Но мы уже знаем, что для введения карантина заболевшие вообще не нужны, а нужны только неопределённые слухи о страшной угрозе. В стране же достаточно людей, которые уже сделали большие миллионы за время карантина и не откажутся сделать их ещё раз, если объявить карантин, например, в сентябре (основание — дети пошли в школу и тут заверте…).

Во-вторых, на проведение выборов нет денег. Причём беда не в том, что они не предусмотрены бюджетом (при наличии монобольшинства внести изменения в бюджет — минутное дело), а в том, что их просто нет и взять неоткуда. Разве что напечатать, но МВФ такую инициативу не оценит.

Тем более, что в современном мире ценность демократических процедур резко уменьшилась. Вот, например, «Гардиан» посоветовала полякам не проводить выборы — потому что эпидемия.

Зеленский и МВФ

Отношения между украинским президентом и этой организацией лучше всего характеризует фраза Уинстона Черчилля: «если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».

В общем, МВФ гаранта нации «кинул», отказав в продолжении переговоров относительно «расширенной программы сотрудничества» EFF и предложив новую программу stand by.

Разница между программами со стоит в том, что первая из них долгосрочная и рассчитана на довольно значительные суммы (Зеленский рассчитывал на $ 10 млрд., но это, понятно, его хотелки, а не реальность). Вторая — более короткая и рассчитана на меньшие суммы (пока непонятно на какие).

Формально считается, что stand by — программа «пожарная», предназначенная для снятия пиковых значений давления внешнего долга на государственный бюджет. EFF — программа стратегическая, ориентированная на обеспечение развития. Впрочем, механизм тот же: МВФ берёт на себя выплаты старых долгов, а высвобожденные средства государство может направлять туда, куда ему надо. Учитывая же, что получение кредита сопровождается выполнением определённых условий, даже пиарщики самого МВФ затрудняются назвать случаи, когда в результате получения кредита получилось какое-то развитие.

В случае с Украиной и Зеленским дело даже не в разности сумм, а в том, что МВФ, в манере Остапа Бендера во время сеанса одновременной игры в Васюках, «обнулил» результаты предыдущих переговоров. Теперь обо всём придётся договариваться заново…

Собственно говоря, мы предполагали именно это, хотя и не знали, как именно МВФ снимет с себя обязательства, в обмен на которые был открыт рынок земли. Всё же предполагалось, что Украина хоть что-то с этого получит… Но нет — ничего. Операция была осуществлена без наркоза и в предельно унизительной форме.

МВФ сменил программу кредитования Украины с EFF на stand-by © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

А если Зеленский чем-то недоволен, то — «vae victis!» («горе побеждённым!»).

По слухам, президент и его окружение крепко задумались над тем, не стоит ли им объявить дефолт в таком случае? Или, хотя бы, под угрозой дефолта потребовать реструктуризации.

Есть, однако, основания полагать, что не всё так однозначно. Когда переговоры начинались, такие угрозы могли бы возыметь действие, а сейчас похоже ситуация изменилась. Вполне вероятно, что изменение условий кредитования свидетельствует об утрате МВФ интереса к стабильности финансов Украины. Кажется, у них назревают более серьёзные проблемы.

Новой посол США

Наконец-то назначен новый посол США на Украине. Им стал отставной генерал Кейт Дейтон.

Новость важная, но неоднозначная. Судя по всему, эта кандидатура оказалась плодом компромиссов между администрацией Трампа и демократическим лобби в Госдепе. Во всяком случае, разные источники называют его представителем то президента, то его оппонентов.

Так или иначе, генерал не выглядит игроком, который попытается как-то существенно изменить политический процесс на Украине.

Зеленский и его администрация ориентированы на демократов-глобалистов, но в силу особенностей характера прямо бросать вызов Трампу он не будет (правда, Порошенко тоже не бросал — просто дал своей клаке возможность поработать против Трампа).

Politico: На должность посла США в Киеве претендуют отставной генерал-лейтенант Дейтон и дипломат Рикер © wikipedia.org Байдена только клещами вытянуть. И Дейтон не производит впечатление человека, который будет эти клещи держать — слишком близко связан с демократическими кругами.

Впрочем, вполне вероятно мы чего-то не знаем.

Кстати, вероятно в этой связи был, наконец, решён казус Саакашвили — его всё же назначили главой исполком нацсовета реформ. Это, собственно, синекура, но создано впечатление, что человек, которого лоббируют демократы, «при деле».

Минский процесс и национальное примирение

Тут было довольно много новостей, но все они плохие.

— Украина изменила состав своей делегации в Трёхсторонней контактной группе, введя туда, например, вице-премьера «по оккупированным территориям», Резникова.

Формально весомость делегации усилена официальными лицами (у Кучмы никакой должности нет — только звание), но фактически это ничего не меняет. Нужно не изменение состава, а изменение подходов. Его же нет.

— Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил, что выборы на Донбассе возможны только в условиях прекращения огня, вывода Россией войск и перехода контроля над границей Украине. Т.е., США против выполнения Киевом Минских соглашений.

— Усилились обстрелы территории Донбасса украинскими войсками. Ранено несколько человек (в том числе — детей).

— В выступлении в связи с годовщиной трагических событий 2 мая в Одессе Зеленский предложил отмечать этот день как… день памяти и примирения. Мы не знаем, была ли «Одесская Хатынь» спланированной акцией или эксцессом исполнителя, но совершенно очевидно, что президент выступил с инициативой «примирения» заключённых концлагеря с лагерной охраной.

Ермак признал, что Украина не может выполнять Минские договоренности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Ермак заявил о планах создать общественный совет при ОП: «совет будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации». Предполагается, что он будет решать, можно ли судить героев Майдана вроде Черновол и Стерненко или нет. Впрочем, есть и альтернативные точки зрения — он будет создавать в обществе мнение, что «герои» всё же могут быть немножко злодеями.

— Совершенно внезапно вспыхнул конфликт между защитниками Стерненко из числа, например, футбольных фанатов и патентованным «фюрером» Билецким. Последний обвинил Стерненко в связях с криминалом и заодно набил морды известным нацистам Кравченко и Филимонову. Ребятам повезло — «фюрер» был настроен добродушно и не хотел причинять особых повреждений «побратимам».