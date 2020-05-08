Сейчас Евразийский экономический союз может брать лучшее от Европейского Союза, но чтобы догнать ЕС, потребуются долгие годы, говорят политические эксперты. Сам Европейский Союз ведь тоже набрал силу почти за 30 лет

Пандемия коронавируса и начавшийся экономический кризис сильно ударили по Европейскому Союзу. Возникают большие сомнения в реальном единстве Европы, а еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что из-за коронавируса ВВП ЕС сократится на рекордные 7,4% в 2020 году.

По словам Еврокомиссара, Европа переживает экономический шок, какого не было со времен Великой депрессии.

На фоне этого другой союз, Евразийский экономический (ЕАЭС) демонстрирует расширение рубежей. 11 мая в Ташкенте будет рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

Каковы перспективы ЕАЭС и других союзов, в которых участвует Россия, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Экономика — да, но с политикой осторожно

Не стоит напрямую сравнивать Европейский Союз и Евразийский Союз, потому что структура входящих в него стран несколько разная, отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

На пике Евросоюза в него вошли страны, сформировавшиеся за множество столетий. А ЕАЭС составляют молодые постсоветские государства, которые до сих пор не определились с объёмом полномочий, которые они готовы делегировать в общее политическое пространство интеграционных объединений.

«То есть они очень дорожат своим суверенитетом и не решили для себя, какую его часть можно делегировать, особенно в политической области. Поэтому даже наиболее заинтересованные в интеграции страны, такие как Казахстан и Белоруссия, как только речь заходит о минимальных элементах политической интеграции, говорят только об интеграции экономической», — заявил Жарихин.

В то же время подобная чисто экономическая интеграция возможна, но до определенного предела, иначе будет невозможно создать ту же единую валюту, подчёркивает политолог.

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он убеждён, что когда-нибудь Евразийский союз станет аналогом Европейского союза, но не сразу: «Евросоюз тоже стал Евросоюзом не сразу, этот процесс длился более 30 лет, когда из союза угля и стали через общий рынок он превратился в тот Европейский Союз, который мы рассматриваем как образец».

«Кризис — хорошая проверка для ЕАЭС»

Сравнивать ЕС и ЕАЭС не стоит по ряду причин, говорит руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев.

«Страны ЕАЭС уже были настолько в тесном союзе, что теснее представить себе нельзя. Я имею в виду Советский Союз. ЕАЭС не то, чтобы возвращается в прошлое, он берёт на себя лучшие практики Европейского Союза», — подчеркнул эксперт.

А грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе уверен, что проблема ЕАЭС заключается в том, «что он утверждает, что является экономическим, но зачастую в центре стоят политические интересы всех сторон».

По его словам, это понимают на Западе: «очевидно, что европейские коллеги видят, что Москва и соответствующие страны пытаются создать что-то наподобие Европейского союза.

«И они на это, кстати, часто указывают членам этой организации, что Европейский союз был создан в первую очередь ради экономической прибыли — как объединение государств ради глубокого сотрудничества экономик.

Что касается Евразийского союза, да, там есть шаги, там приняты нормы, но за всем этим часто стоит политика, интересы людей, которые хотят использовать эту организацию в своих целях», — заявил Сихарулидзе.

Сихарулидзе: Пандемия и экономический кризис станут проверкой для стран ЕАЭС © Sputnik / Vladimir Umikashvili

Россия и союзы: продолжать или отказаться?

Сейчас в российском обществе существуют разные мнения, стоит ли России поддерживать союзы, в которых она выступает основным донором: ЕАЭС, Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Владимир Жарихин отмечает, что, конечно, денежки считать надо, подарки делать не обязательно. Но надо создавать ситуацию, чтобы были и взаимные подарки. По его мнению, Россия много своих интересов проводит именно при помощи взаимодействия с постсоветскими государствами через эти организации.

«Благодаря тому же ОДКБ у нас в Центральной Азии есть свои базы. У нас есть свои базы в Армении, стране-члене ОДКБ, которая обеспечивает наши интересы в этом регионе. Но бесплатных подарков в расчете на то, что отблагодарят, делать тоже не стоит. Надо обговаривать взаимные интересы. Мы этому постепенно учимся», — отметил политолог.

Эти форматы (СНГ, ШОС, ОДКБ) России стоит поддерживать — было бы глупо этого не делать, уверен Арчил Сихарулидзе. Он подчёркивает, что это экономически прибыльно, но обязательно нужно иметь четкое понимание, чего российское государство ждёт от всего этого.

«В данном случае очевидно, что в Евразийском экономическом союзе Россия пытается использовать экономическую зависимость других государств от себя, чтобы их попридержать. Ну, допустим, Казахстан никуда не уйдет особо, а вот в случае с Арменией, например, есть опасения, что другие сверхдержавы могут иметь свое влияние», — заявил политолог.

Могут ли Украина и Грузия вступить в ЕАЭС

Секретарь СНБО Украины уравнял фашистских захватчиков и «оккупантов» в Донбассе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Будем говорить прямо. Политическая и экономическая элиты страны (слово «элита» — это не знак качества, а просто признак определенного нахождения во власти) в этом не заинтересована», — заявил эксперт.

В то же время чем дальше, тем в меньшей степени Украина будет экономически интересна России, добавляет он: «дешёвую рабочую силу из Центральной Азии (да и той же Украины) мы имеем и так, а что-либо другое на Украине постепенно исчезает, деиндустриализация идет полным ходом».

«Космической отрасли практически нет, судостроения или производства двигателей (та же «Мотор Сич») тоже. К тому же, это всё начинает производиться у нас. Поэтому они становятся для нас всё менее интересны с экономической точки зрения», — подчеркнул Жарихин.

У ЕАЭС с Украиной возможны некие двусторонние контакты, но объединения не будет, прогнозирует Эдуард Полетаев: Украина не захочет вступать в союз, потому что считает его чисто российским проектом.

По словам эксперта, ситуация может поменяться не раньше чем через поколение.

Зеленский прокомментировал демарш Грузии после назначения Саакашвили © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я имею в виду элиту, потому что большая часть населения какую-то ненависть к советскому прошлому не испытывает. Но для политических элит даже постсоветское пространство, не учитывая восточноевропейские страны — Прибалтику, Польшу, — это направление, в котором они не хотят смотреть.

Поэтому, говоря о ЕАЭС, во главе которого стоит Россия, метрополия, для них это абсолютно неприемлемо», — сказал политолог.