Доходы государственного бюджета в апреле на 11,6% меньше плана, МВФ изменил программу кредитования для Украины, поляки готовят серию чартерных рейсов для заробитчан. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Доходы госбюджета в апреле недовыполнены на 11,6%

Доходы государственного бюджета Украины в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн ($3,9 млрд), что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019 года. Такие данные в понедельник 4 мая обнародовала Государственная казначейская служба. Согласно им, общий фонд госбюджета в апреле получил 90,94 млрд грн ($3,4 млрд), что на 15,7% меньше планового показателя и на 12,6% ниже прошлогоднего уровня за аналогичный период.

Стоит отметить, что относительно низкий дефицит бюджета в апреле объясняется одним платежом от НБУ. В апреле из всей суммы поступлений в общий фонд половина — 43 млрд грн ($1,6 млрд) — это платёж от Национального банка, который перечислил в госбюджет часть своей прибыли за прошлый год. В этом году по согласованию с Минфином Украины было решено перечислить в бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка. Ранее НБУ перечислял прибыль несколькими траншами. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

По данным Госказначейства, госбюджет в январе-апреле недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн ($11,8 млрд). В частности, по общему фонду поступило 274,12 млрд грн ($10,3 млрд), что на 13,9% меньше плана.

Как отмечают в ведомстве, таможня в апреле принесла 19,55 млрд грн ($730 млн). Отставание от плана составило 36,4% от прошлогоднего показателя 22,7%. За четыре месяца таможенные сборы оказались на 26,7% ниже ожидаемого уровня и на 16% меньше января-апреля 2019-го.

По данным ГКС, в апреле налоговые сборы составили 26,68 млрд грн ($1 млрд), что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня. По итогам четырех месяцев этого года налогов собрали на 7,8% ниже плана, но на 9,9% выше показателя за январь-апрель-2019-го.

В то же время возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в апреле этого года выросло до 12 млрд грн ($450 млн) по сравнению с 10,64 млрд грн ($400 млн) за март, тогда как в январе-апреле этого года бюджетное возмещение НДС составило 51,45 млрд грн ($1,9 млрд). Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общем, план по налоговым и таможенными органами в апреле недовыполнен на 26,1%, за четыре месяца недовыполнение составило 16,1%.

Доходы местных бюджетов в апреле 2020 снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показателя, а за четыре месяца местные бюджеты получили доходов на 11,2% ниже плана и на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 22,59 млрд грн ($850 млн), что на 3,8% выше апреля-2019, а за четыре месяца этот показатель вырос на 8,5% — почти до 92 млрд грн ($3,5 млрд). Напомним, госбюджет в марте недобрал 10,4% доходов. По данным Госказначейства, в I квартале госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%.

МВФ изменил программу кредитования для Украины

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by. Об этом на брифинге в четверг, 7 мая, сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", — сказал Райс. Кран для мирного атома. Как украинский олигарх Ахметов спасает Европу © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

По его словам, МВФ находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ на Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", — сказал представитель Фонда.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы. Объём кредитования не изменится. По сообщению пресс-службы Минфина, в настоящее время переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются и вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется.

По мнению экспертов, Stand-by — более адекватный продукт от МВФ в ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины. Именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF.

Напомним, 7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около $5,5 млрд в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до $9,5 млрд по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерение МВФ выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон. Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд долларов от МВФ в 2020 году.

В апреле МВФ сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения некоторых вопросов. Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков. По данным информированных источников украинских СМИ, депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона на следующем внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться 13 мая.

Поляки начали готовить серию чартерных рейсов для заробитчан

Польская компания по международному трудоустройству Gremi Personal начала готовить серию бесплатных чартерных рейсов из Украины для заробитчан, имеющих рабочие визы и контракты на работу в Польше. Об этом компания сообщила в четверг, 7 мая, в пресс-релизе. Также она готовит рейсы и для поляков, для которых перелет будет бесплатным. Торговцы «белым деревом». Как Украина опустилась на уровень Африки многовековой давности © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Как рассказали в Gremi Personal, компания берет на себя организацию для украинских работников 14-дневного карантина, который обязательно нужно пройти в Польше. Согласно требованию украинских властей, со всеми работниками, которые воспользуются таким перелетом, заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медстраховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

Речь идёт о долгосрочной, а не сезонной работе. Компания получает огромный запрос от польских предпринимателей на рабочую силу из Украины. Также поляки, которые временно выехали на Украину после закрытия границ, хотят вернуться назад, но в силу сложившихся обстоятельств не могут этого сделать. Кроме того, поступает много запросов на вакансии от украинцев, которые ищут работу в Польше. Запрос очевиден с обеих сторон, подчеркнули в компании.

Напомним, 4 мая консульские учреждения Польши на Украине частично возобновили выдачу виз украинским гражданам для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок. В связи с этим заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

Однако принимать заявителей с иной целью, нежели получение рабочей визы по этим категориям (даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов) не будут.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, мировой кризис сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными — компании из Европы обращаются к Украине с просьбой помочь людьми для усиления в различных сферах экономики.

Как свидетельствуют данные Минсоцполитики, в 2019 году более 3,2 млн украинцев работали за рубежом на постоянной основе. В отдельные периоды количество украинских трудовых мигрантов достигает 9 млн человек.