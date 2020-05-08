По состоянию на 12:00 8 мая в мире зафиксировано свыше 3 миллионов 847 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни больше 269,5 тыс. человек, почти 1,3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: с начала пандемии здесь зафиксировали почти 1 миллион 257 тыс. случаев заражения, 75,6 тыс. заболевших скончались, 195 тыс. выздоровели.

На втором месте Испания: 221,4 тыс. заражений, 26 тыс. погибших, 128,5 тыс. выздоровевших.

Третью позицию с 215,8 тыс. заражённых занимает Италия. Болезнь забрала жизни почти 30 тыс. человек, 96,3 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация в Великобритании (почти 208 тыс.), России (177,1 тыс.), Франции (почти 175 тыс.) и Германии (169,4 тыс.).

Россия и коронавирус

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России превысило 177,1 тыс., за сутки оно выросло на рекордное количество — 11 тысяч 231 случай. До этого четыре дня подряд прирост новых больных оставался в пределах 10-10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1625 человек (88 — за сутки).

В Москве за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее количество умерших за время эпидемии пациентов с коронавирусом в столице составило 956.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая. Таким образом, до конца этого месяца будут действовать и специальные цифровые пропуска. Между тем россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции. Если гражданин проживает не по месту регистрации, ему нужно иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости.

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве — разрешено работать промышленным предприятия и стройкам. Однако все остальные ограничительные меры для населения и бизнеса продлены. В Подмосковье также продлили режим самоизоляции до конца мая.

С 12 мая в Москве станет обязательным ношение средств защиты (масок, респираторов и перчаток) при передвижении в общественном транспорте и посещении магазинов. Такие же меры пообещали принять власти Санкт-Петербурга, «масочный» и «перчаточный» режимы уже введены или анонсированы в большинстве регионов России.

С учетом средней цены на маски в 30 руб. за штуку только на них житель столичного региона в среднем должен будет потратить в мае не менее 2 тыс. рублей.

Заболевший COVID-19 премьер Михаил Мишустин провёл с членами правительства в формате видео-конференц-связи совещание по экономическим вопросам. Он продолжает проходить лечение в больнице.

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в Россию вернулись уже 95% остававшихся за рубежом туристов. По данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тыс. соотечественников.

Половина застройщиков в России могут сдвинуть сроки сдачи новостроек из-за кризиса, который связан с пандемией коронавируса. Согласно опросу Института развития строительной отрасли, 77% респондентов сообщили о падении спроса и продаж в своих объекта, 50% заявили о замедлении темпов строительства, а 51% — о повышенном риске не сдать объекты в срок.

В Госдуме решили ограничить рабочий день россиян на удаленке. Партия «Единая Россия» предлагает внести в Трудовой кодекс поправки. Согласно новым изменениям, продолжительность рабочего дня на удалёнке не должна превышать 8 часов.

На парад военной техники можно посмотреть 9 мая в «Одноклассниках». Там же пройдёт прямой эфир с председателем свердловского отделения Российского военно-исторического общества Александром Емельяновым, который расскажет о традициях проведения Парадов Победы в России и об отношении к ветеранам в послевоенные годы.

По предварительным прогнозам, коронавирусная инфекция будет активно распространяться в России до конца июня, заявила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. По её словам, после этого COVID-19, скорее всего, станет сезонным заболеванием.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил о возможности заражения коронавирусом через волосы. Чтобы избежать опасности, нужно носить головной убор, считает профессор.

Ситуация на Украине

Минздрав Украины сообщил о 504 новых заразившихся коронавирусом за сутки, скончался от осложнений 21 инфицированный.

За всё время пандемии в стране заразились коронавирусом 14 тысяч 195 человек, умерли 361, вылечились 2706.

Два новых случая болезни выявлены в Вооруженных силах. На данный момент количество инфицированных украинских военных достигло 29.

Сейчас инфицированы коронавирусом 2,5 тыс украинских врачей. По словам замминистра Светланы Шаталовой, это произошло из-за «иллюзии защиты». Минздрав обнаружил, что в регионах врачам закупались совершенно непригодные костюмы из марли и бязи, которые не соответствуют основным требованиям биозащиты.

Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

На Украине власти ослабили карантин, разрешив работу магазинов, части общепита (при условии соблюдения норм безопасности), музеев. По данным Госпотребслужбы, в рамках смягчения карантинных ограничений в Украине возобновили работу 555 продовольственных рынков. Людям разрешили проводить индивидуальные занятия спортом на улице. При этом сроки всех прочих ограничений продлены до 22 мая.

Перед 9 мая полиция Киева предупредила об усилении контроля за соблюдением карантина. В парке Вечной славы в столице планируется проведение мероприятия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 22 мая метро не возобновит работу. По его словам, ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Правительство обнародовало требования для кафе и ресторанов, которые планируют возобновить работу с 11 мая на летних площадках. Деятельность организаций будет возможна только при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения и присутствии не более двух клиентов за столом, также сотрудники и посетители кафе, кроме времени приема пищи, должны быть в средствах индивидуальной защиты.

За сутки более 470 украинцев вернулись на родину спецрейсами из Торонто, Осло и Гоа.

Ситуация в мире

В Китае больше не осталось регионов, где сохранялся бы высокий или средний уровень риска заражения COVID-19. Власти постепенно будут отменять изоляционные режимы, восстанавливать замершее производство и нормальный темп жизни.

Франция оставит границы закрытыми как минимум до середины июня. Карантинные меры в стране продлены до 11 мая.

Назначенные на 10 мая президентские выборы в Польше не состоятся. Учитывая эпидемическую ситуацию, новые выборы, возможно, состоятся заочно, при помощи почты.

Из-за карантина в Индии потеряли работу 122 млн граждан. По данным Центра мониторинга индийской экономики, уровень безработицы подскочил до 27,1%, что в четыре раза выше аналогичного показателя безработицы в США.

В США с начала пандемии от COVID-19 только в Нью-Йорке умер 41 полицейский. Всего с начала распространения инфекции в штате заразилось более 5,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

ВОЗ заявила о том, что ей потребуется $1,7 млрд для борьбы с COVID-19. Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день. Таким образом, до конца года организации нужно еще $1,3 млрд.

Идеалом в борьбе с COVID-19 была названа Исландия. Из 1799 заболевших вылечились уже 1750 пациентов. Под наблюдением медиков находятся 39 человек, умерли десять исландцев. Правительство страны намерено в ближайшем будущем начать постепенную отмену ограничительных мер. Эксперты считают, что столь успешная борьба с инфекцией обусловлена ранним началом тестирования. В Исландии выявлять COVID-19 начали с 31 января, еще до объявления вспышки заболевания пандемией.

Пока коронавирус не клюнул. Даже пандемия не искупает бездействия президента Украины Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP Кристофер Робинсон обвинил Москву в дезинформации по COVID-19. По его словам, Россия якобы пытается использовать мировой кризис для «продвижения дестабилизирующей повестки». При этом он не стал уточнять, о каких именно утверждениях официальных лиц идет речь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о возможной второй волне пандемии коронавируса. Он отметил, что НАТО разрабатывает сейчас план, чтобы Североатлантический альянс смог бы предоставить государствам-членам и странам-партнерам больший объем поддержки и помощи.

Власти Японии одобрили использование препарата ремдесивир, разработанного против лихорадки Эбола, для лечения коронавируса. Отмечается, что это первый препарат, одобренный в Японии для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.