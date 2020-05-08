Поздним вечером в четверг, 7 мая, Конституционный суд Молдавии аннулировал по запросу оппозиции кредитное соглашение с РФ в размере 200 миллионов евро. Таким образом в Молдавии в очередной раз политическая конкуренция возобладала над экономической и финансовой целесообразностью

"Неконституционный кредит — новый термин в молдавской финансовой практике". Примерно такой была мгновенная реакция молдавских экспертов на решение Конституционного суда аннулировать кредитное соглашение с Российской федерацией.

"Конституционный суд Молдавии признал неконституционным Соглашение о ратификации российского кредита, а запросы, поданные депутатами Сергеем Литвиненко, Сергеем Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", — огласила вердикт судебной инстанции ее глава Домника Маноле.

Мотивированное решение Конституционный суд опубликует на сайте в течение пяти дней, но суть в том, что решение окончательное, и обжалованию не подлежит.

Главный аргумент оппозиции, которая решила оспорить финансовую помощь России в разгар пандемии коронавируса: российские деньги Молдавии не нужны.

"Мы не умерли после исчезновения миллиарда из госбюджета, и не умрем и после этих 200 миллионов кредита, если их не получим", — цитата принадлежит судье Конституционного суда Николаю Рошка.

Как на беспрецедентное решение КС отреагировал президент

— Решение Конституционного суда о приостановлении финансовой помощи, от Российской Федерации, — это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег. Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились циничного решения, направленного против собственных граждан, — пояснил президент Молдавии Игорь Додон.

По мнению главы государства, это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике. Деньги, «замороженные» Конституционным судом, уже должны были поступить в бюджет.

«Судьи КС, поддержавшие отмену финансовой помощи, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан. Сигнализирую о крайне опасном прецеденте, который создал Конституционный суд, в отношении международных соглашений, которые Молдавия подписала или подпишет, в том числе политические соглашения. И после такого решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков», — заключил Додон.

Экономический разбор: что будет дальше?

Молдавия оказалась в очень сложной финансовой ситуации, правительство будет вынуждено отказаться от ремонта дорог, субсидирования процентов по кредитам для предприятий, программы возмещения НДС для экономических агентов, выделения дополнительных средств для поддержки медицинской системы, реализации мер, направленных на смягчение последствий засухи, а также прочих расходов, необходимых для функционирования государства в условиях чрезвычайного положения в сельском хозяйстве.

Теперь правительство должно прийти в парламент с проектом изменений, существенно сократив расходы бюджета на поддержку национальной экономики, на создание рабочих мест для граждан, возвращающихся из-за границы, а также на социальные расходы и инвестиции.

Увы, страну ждут тяжелые времена: без российского кредита Молдавия не сможет финансировать бюджетный дефицит.

Ранее соглашение о кредите подписали в Москве замглавы Минфина РФ Тимур Максимов и молдавский посол Андрей Негуца.



О нем договорились в прошлом году президенты Игорь Додон и Владимир Путин, деньги предполагалось использовать для строительства дорог и других инфраструктурных проектов.

Однако из-за пандемии коронавируса часть средств планировалось перенаправить на борьбу с сопутствующим экономическим кризисом.

Теперь этих денег в бюджете Молдавии не будет.