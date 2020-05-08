Накануне Дня Победы украинский Институт национальной памяти, руководителем которого до недавнего времени был радикальный националист и фальсификатор истории Владимир Вятрович, выпустил нечто наподобие инструкции «Как в этом году отмечаем 8-9 мая»

Новый глава Института Антон Дробович, историк, специалист по Холокосту, в отличие от праворадикала Вятровича, позиционирует себя как толерантного либерала европейского типа, который готов принимать все существующие взгляды и мнения. Однако выпущенная им «инструкция» вызывает недоумение не только в плане уважения к взглядам значительной части украинского населения, но и в плане ряда совершенно нелепых исторических подтасовок.

Виноват СССР и немножко Гитлер

Дело в том, что согласно свежему исследованию Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, для 52,5% граждан Украины День Победы — это победа советского народа в Великой Отечественной войне. На юго-востоке Украины 40% не поддерживает запрет георгиевской ленты и только 20% поддерживает. Мало того, даже на западе страны не поддерживают такой запрет 23,2% населения. И это после 6 лет тотальной пропаганды.

Исследованию Фонда точно можно верить, поскольку его основатель — диссидент, радикальный украинских националист и РУХовец, а финансируется организация рядом американских фондов, Соросом и т.д. Т.е. любая гипотетическая фальсификация данного исследования была бы не в пользу «советской версии».

Однако Дробович и компания за государственные деньги предлагают гражданам Украины трактовать события середины XX века следующим образом:

«СССР вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года на стороне нацистской Германии. В этот день советские войска выступили на помощь немецким в Польшу и оккупировали Западную Украину и Западную Белоруссию».

Первый вопрос, который возникает у здравомыслящего читателя, а почему Западная Украина и Западная Белоруссия находились в составе Польши? Да потому что в 1920 году Польша напала на советские республики и даже захватила Киев. В ходе этой войны советской власти удалось вернуть все территории, кроме как раз Западной Украины и Западной Белоруссии. В сентябре 1939 года Красная армия зашла не в уже к тому времени разгромленную Германией и не существующую как государство Польшу, а на оккупированные Польшей территории УССР и БССР.

Что касается т.н. пакта Молотова-Риббентропа, который Дробович вслед за другими фальсификаторами пытается представить, как договор, развязавший войну, следует напомнить о таких соглашениях, которые были заключены с нацистской Германией до советско-германского договора:

1933 год. Пакт четырех — сговор Великобритании и Франции с Германией и Италией с целью изоляции СССР.

1934 год. Пакт Гитлера-Пилсудского — договор Польши с Германией о ненападении, торговле и культурном обмене.

1938 год, сентябрь. Мюнхенский сговор — благодаря соглашательской позиции Великобритании и Франции Германия захватила Чехию, литовскую Клайпеду и получила протекторат над Словакией, вместе с которой напала на Польшу 1 сентября 1939 года. Польша в результате Мюнхенского сговора аннексировала Судетскую область Чехословакии.

1938 год, сентябрь. Англо-германская декларация — договор о ненападении между Великобританией и Германией

1938 год, декабрь. Пакт Бонне-Риббентропа — договор о ненападении между Францией и Германией.

1939 год, март. Договор о ненападении, укреплении и развитии дружеских отношений между Литвой и Германией.

1939 год, май. Договор о ненападении между Данией и Германией.

1939 год, июнь. Договор о ненападении между Эстонией и Германией.

1939 год, июнь. Договор о ненападении между Латвией и Германией.

Истина заключается в том, что СССР подписал такой договор последним среди стран Европы, предотвращая тем самым возможное нападение на Советский Союз III Рейха в коалиции с другими европейскими государствами. Но этих фактов в инструкции Дробовича, конечно, нет.

Интересы украинского народа

«Украинский народ в годы Второй мировой войны был разделен между несколькими государствами. Украинцы, лишенные своей государственности, были вынуждены воевать за чужие интересы и убивать других украинцев. Единственным украинским политическим субъектом в годы войны было освободительное движение — в частности Украинская повстанческая армия».

Эта версия не выдерживает никакой критики. К 1939 году Украина по сути впервые имела свою устойчивую многолетнюю государственность — Украинскую советскую социалистическую республику. Миллионы украинцев в составе Красной армии осознанно воевали за свою Родину и свое государство. Разделение произошло вследствие оккупации УССР III Рейхом и было устранено изгнанием фашистских захватчиков из Украины в 1944 году. За чужие интересы воевала ничтожная горстка украинцев в составе батальонов СС «Роланд» и «Нахтигаль», дивизии СС «Галиция» и контролируемой немецким абвером УПА, которая в лучшие свои годы едва насчитывала 100 тыс человек. Она вела партизанские бои против советских войск и проводила террор в отношении украинского и польского населения Западной Украины. После поражения Германии остатки УПА перешли под крыло американских спецслужб.

«По разным причинам на немецкой стороне воевало до 250 тысяч украинцев и до 50 тысяч было мобилизовано в армии союзников Третьего Рейха».

Дробовичу стыдно называть эти «разные причины», которые заключались в том, что часть украинцев под влиянием идей т.н. украинского интегрального национализма Бандеры, Шухевича и др., добровольно встали на сторону нацисткой Германии, разделяя взгляды Гитлера и его приспешников. Стыдно Дробовичу называть и союзников Третьего Рейха, поскольку вначале он таковым назначил СССР. Однако Италия, Япония, Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия, Хорватия, Финляндия, Франция (до августа 1944-го), Греция, Сербия, Норвегия, Нидерланды воевали на стороне нацистов. Франкистская Испания формально не участвовала в войне, но отправляла добровольцев и ресурсы. Обозначив всех союзников Гитлера, очень странной становится позиция «памяти и примирения» вместо Дня Победы. Странам Европы, часть которых воевала на стороне нацистов, а часть нет, возможно и нужно примиряться, особенно в рамках Евросоюза. С кем и с чем должна примиряться Украина — победитель в составе СССР — категорически непонятно.

«Десятки государств», победившие нацизм

«Ни одна страна не может претендовать на признание собственной исключительной роли в победе над нацизмом. Победа — плод титанических усилий десятков государств и сотен народов».

В каком смысле не может? С сентября 1939-го по май 1940-го шла «странная война», в ходе которой Германия захватила Польшу, Данию и Норвегию. Ни Великобритания, ни Франция, ни США военных действий против Рейха не вели. В 1940-м Франция и Великобритания были молниеносно разбиты, Франция оккупирована. С лета 1941 года по лето 1944 года войну с нацистами вел только СССР. Только в 1944-м, когда сила Германии и ее союзников была подорвана, США и Великобритания вступили в войну. Таким образом именно у СССР исключительная роль в победе. Выдающеюся роль сыграл и Китай, но он сражался исключительно с союзником Гитлера на востоке — с Японией. Но точку во Второй мировой поставил тоже Советский Союз, разгромив японскую Квантунскую армию.

Какие десятки государств участвовали в победе, тоже непонятно: СССР, США, Великобритания, Китай, условно Франция (благодаря авиации Де Голля).

«Недопустимыми являются попытки прикрываться моральным авторитетом победителя во Второй мировой для ведения агрессивной политики в наше время. Сегодня власти России ведут себя как разрушители международных отношений, основанных государствами-победителями. В этом она больше напоминает гитлеровскую Германию 1930-х».

В таком случае, гитлеровскую Германию Дробовичу должны напоминать и США, которые разрушили послевоенные международные отношения в Европе, уничтожив государство Югославия. Но такого мы от него не услышим.

Дальше идут стандартные в последние годы разговоры о путинской агрессии, угрожающей всей Европе, о том, что украинцы защищают родную землю, как и 75 лет назад и т.д. Правда защищают они почему-то с лозунгами и символикой тех, кто 75 лет назад воевал на стороне Третьего Рейха, но этого как бы никто не замечает.

Кого победили и, главное, когда

Дальше Дробович публикует справку о том, что во время праздничных мероприятий нельзя использовать Знамя Победы, поскольку на нем есть запрещенные «законом о декоммунизации» изображения. Касательно георгиевской ленты вообще хохма. Ладно бы сказали, что ее сейчас используют «террористы» и «сепаратисты», поэтому мол, она не подходит. Но нет, все гораздо тяжелее. Ленту нельзя использовать, т.к. ей пользовались российские коллаборационисты на стороне Гитлера — Краснов, Шкуро, Власов, РОА, РОНА, т.н. русский корпус в Югославии. Безусловно все эти люди и организации — нацистские коллаборационисты, но чем от них отличаются Бандера, Шухевич, Стецько, СС «Галиция» и УПА?

Между прочим, в «инструкции» кое-что сказано и о «преступлениях» советской власти (при чем здесь победа над нацизмом?), но вообще ничего не говориться о нацизме. Из этого текста непонятно, что в нем такого страшного и почему все должны были против него бороться. Слова «фашизм» в лексиконе Института нацпамяти нет, как и в официальных структурах ЕС. Таким образом виновницей войны автоматически становится исключительно нацистская Германия (и СССР в придачу, потому что так надо). Остальные же союзники Гитлера, которых мы уже перечисляли, как бы не при чем. Нацизма-то у них по Дробовичу не было. А то, что во всех этих государствах в то время правила фашистская диктатура, не имеет значения, раз нет такого слова «фашизм». Ж..а есть, а слова нет.

Но это все пропаганда. Она лжива и отвратительна, однако объяснима в рамках принятого Украиной после Майдана политического курса. Необъяснимо другое — почему 8-9 мая объявлены днем окончания Второй мировой войны? Сообщаем «историку», что Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 года разгромом советскими солдатами Квантунской армии Японии в Манчжурии. 8 мая по среднеевропейскому или 9 мая по московскому времени победой советского народа над фашизмом завершилась Великая Отечественная война.