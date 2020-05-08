Черкасский мэр Анатолий Бондаренко в мае приобрел общенациональную славу, выступив против центральных властей и посмев ослабить карантин в своем городе. По его словам, город тут же наводнили сотни сотрудников СБУ, которые рыщут в горсовете и прокуратуре, собирая материалы против мятежных городских властей

Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко Анатолий Бондаренко утверждает, что действует вполне самостоятельно и ни с кем не консультируется. Хотя признает, что, как член партии «Батькивщина», регулярно общается с однопартийцами и лидером партии Юлией Тимошенко. В украинских СМИ одни прочат ему карьеру общенационального масштаба и даже предлагают выдвигаться на пост президента, другие же считают, что дискредитировать и политически уничтожить мэра Черкасс несложно.

Тем не менее, такая медийность может говорить о намеренной раскрутке мэра города. Во многих городах Украины карантинные меры просто игнорировали. В Харькове и Одессе все время карантина продолжали работать некоторые рынки и кафе, мэры этих городов и ранее позволяли себе критику в адрес президента. А вот аналогичные, по сути, действия со стороны черкасского главы горсовета прославили его на весь мир.

5 мая даже американская New York Times посвятила ему статью под названием «Призывая к казацкому сопротивлению, украинский мэр отвергает карантинные меры».

Украинские СМИ делают из Анатолия Бондаренко символ-противовес центральной власти, оторвавшейся от проблем простых людей регионов. Своими выступлениями градоначальник также вносит вклад в процесс делегитимизации президента Зеленского и его «Слуг народа», выступая поборником местного самоуправления. На этом же делают акцент и другие депутаты Черкасского горсовета.

7 мая депутат Виталий Косяк в своём обращении обвинил президента в диктатуре и попытках бросить за решетку весь народ, что вряд ли было в планах Зеленского.

«Вы не только не желаете слушать местную власть и мэров, но и угрожаете ей. Вы бросите за решетку мэров, 200 000 депутатов местных советов, которых избрали 40 миллионов простых людей Украины? Такой камеры с решетками у вас нет и никогда не будет», — обращается депутат Косяк к президенту.

Черкасский мэр вызывает президента на дуэль: порыв или технология? © Facebook, Анатолій Бондаренко Роману Боднару, человеку президента. В своих выпадах против губернатора Бондаренко апеллирует к тому, что тот «не местный», а заезжий и временный человек. По мнению мэра, губернатор «не знает географии области, не владеет ситуацией» и к тому же «полный дилетант». Дилетантами он называет и «Слуг народа», пренебрежительно называя их «какими-то музыкантами и фотографами».

Политические оппоненты видят в его выступлениях некий продуманный план с расчетом на длительную перспективу и дальнейшую политическую карьеру. Тем не менее, местные чиновники и политики города придерживаются несколько иного мнения, так как знают Анатолия Бондаренко лично. По их мнению, мэру Черкасс с «бандитских» времен 1990-х свойственна некоторая бесшабашность, авантюризм, необдуманность действий. Его политическую тактику сравнивают иногда с наполеоновским принципом «ввяжемся в бой, а там посмотрим».

Характер у него достаточно вспыльчивый, а в ходе публичных политических дебатов с другими кандидатами на пост мэра он раньше не единожды лез в драку, не раздумывая о последствиях. Бондаренко — типичный холерик, деятельный, но не всегда доводящий до конца начатое, нередко агрессивный, но не злопамятный.

Человеком, которого Анатолий Бондаренко действительно обожал и к чьим советам прислушивался, была его мать, Елена Бондаренко, скончавшаяся в конце марта этого года. Это могло повлиять на психологическое состояние главы города.

Знакомые градоначальника описывают его как человека, которому действительно сложно подчас сдерживать свои эмоции, не переходить на нецензурную брань и не прибегать к рукоприкладству. Бондаренко, в отличие от Зеленского, далеко не оратор. Даже его нынешние резкие высказывания в адрес центральной власти — это уже максимально смягченные выражения, наверняка записанные с нескольких дублей.

Криминал, Саакашвили и Тимошенко: кто стоит за бросившим вызов Зеленскому мэром Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко Сталина», иначе смог бы «взять всех их и расстрелять». Вместе с тем у него сложились дружеские отношения с местным «Национальным корпусом», который поддерживает инициативы черкасского мэра.

Черкасский журналист Александр Арабач уверен, что мэр города действует по ситуации, не особо думая о последствиях. Он сравнивает его действия с игрой в шахматы Остапа Бендера, подчеркивая, что, как и «великий гроссмейстер», по характеру Бондаренко отнюдь не шахматист.

«Первый ход е2 — е4, а дальше — по обстоятельствам. Неумение просчитывать действия наперед оборачивается, парадоксальным образом, преимуществом, потому что мэр Черкасс действует алогично и непонятно для Киева», — пишет Арабач.

Он также подчеркивает, что «коронавирусный бунт» Анатолия Бондаренко показал, что власть монобольшинства на Украине — слабая. У нее нет ни интеллектуального багажа, чтобы предлагать стране адекватный путь развития, ни воли для применения насилия против таких мэров, как Бондаренко.

Тем не менее, из Анатолия Бондаренко вряд ли получится политик общенационального уровня. Он в своей стихии там, где нужно поскандалить и подраться. На своём пути к власти за последние 15 лет он пережил уже несколько покушений.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Анатолий Бондаренко играет сейчас роль «брандера», который должен поджечь собой и затопить рейтинговый корабль «Слуг народа». И он действительно вполне может запустить процесс делегитимизации власти на местах. Однако, скорее всего, не для себя, а расчищая путь кому-то другому.