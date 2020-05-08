Украина имитирует бурную деятельность по достижению мира на Донбассе: 7 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил журналистам членов обновленной делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе, что, по его словам, обусловлено желанием украинской стороны активизировать ее работу

Выполнять только на своих условиях

С одной стороны украинские чиновники в очередной раз декларировали приверженность выполнению Минских соглашений.

«Этим шагом Украина еще раз демонстрирует большую серьезность и большие намерения, которые имеет наша страна для выполнения Минских договоренностей. Во-вторых, мы демонстрируем, что мы хотим двигаться и не терять времени. Как уже несколько раз говорил президент, мы не собираемся годами вести безрезультатные переговоры», — сообщил Ермак.

В то же время, он сделал оговорку, что выполнять Киев хочет только те пункты, которые его устраивают.

«Сегодня мы показываем всему миру, что Украина делает все возможное, что при этом в ее интересах, чтобы завершить войну и выполнить то, что прописано в Минских договоренностях и что нас устраивает», — подчеркнул Ермак. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников выразился более конкретно. Он выдвинул прежнее условие по передаче украинской власти контроля над границей: сначала Россия должна передать контроль над украинско-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части.

«Никаких выборов не может быть под дулами автоматов. Сначала — условия безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких-либо международных институтов, но в любом случае — контроль, условия безопасности и только после этого — местные выборы», — заявил Резников.

Данная позиция не нова и являлась камнем преткновения для дальнейшего реального движения к миру еще в предыдущие, порошенковские, годы. Украина упорно настаивала на изменении порядка Минских соглашений, требуя провести выборы только после передачи границы под ее контроль.

Хотя сам документ предусматривает совершенно иную последовательность: сначала выборы, а потом контроль над границей. Очевидно, что ни республики Донбасса, ни Россия на очередной киевский вариант трактовки минских договоренностей не согласятся, ибо в таком варианте неподконтрольные территории ожидает массовый геноцид.

Очередная инициатива — по расширению ТКГ оказывается очередной фикцией. Команда Зеленского фактически продолжает идти в русле, заданном «партией войны» при Петре Порошенко, упорно не наводя порядок с национал-радикалами, делающими всё для срыва перемирия и недопущения политической политической части Минских соглашений.

Липовое миротворчество Киева

Миротворческие слова политиков прямо противоречат происходящему за последнее время на линии соприкосновения. Украинские войска продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР, из-за чего получают ранения и гибнут мирные жители. Возьмем свежие примеры. 7 мая украинские военные открыли огонь по селу Саханка Новоазовского района ДНР. В результате обстрела ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет.

Практически одновременно пуск со стороны ВСУ противотанковой ракеты в направлении Орехово — Голубовское привел к попаданию в гражданский автомобиль и ранению трех мирных жителей. 4 мая ВСУ обстреляли поселок Александровка из БМП, ранения получили три девочки и один взрослый. А перед Пасхой широкий резонанс получил случай, когда после бомбардировки жилых кварталов Горловки погибла 26-летняя девушка Мирослава Воронцова, бывшая гражданкой Украины и проживавшая с этим паспортом у себя на родине. Когда началась война, Фаине было 5 лет: обстрелы в Донбассе глазами 11-летней писательницы © кадр из видео Украина.ру

Киев постоянно врет и изворачивается и инициатива с обновлением состава Трехстронней группы будет так же, как и ранее, продолжением имитацией мирного процесса. Как пишет Телеграмм-канал «Легитимный», переселенцы с Донбасса, которые будут включены в переговорный процесс трехсторонней контактной группы в Минске, будут использоваться, как «информационная торпеда» против ДНР-ЛНР и России.

«Источник поясняет задумку Офиса Президента так: мы хотим сделать, чтобы переговоры с ЛДНР вели жители Донбасса, которые покинули те территории, но не как официальные лица, а просто на общественных началах, а официальная украинская власть вела переговоры только с Россией. Таким образом, мы смещаем акценты, которые ранее были расставлены так: "Украина-ЛДНР-Россия", на "Украина-переселенцы с Донбасса-ЛДНР-Россия"», — отмечается в заметке.

При этом, очевидно, что доверять украинской власти нельзя. Команда Зеленского, позиционировавшего себя в качестве «президента мира», бессильна навести порядок внутри подконтрольных ей территорий. Не наказаны организаторы и исполнители ряда вопиющих преступлений предыдущих лет, таких как расстрелы на Майдане в Киеве и бойни 2 мая 2014 г в Одессе. Хотя у компетентных органов в распоряжении имеется достаточно данных (видеозаписей, свидетельских показаний), изобличающих радикалов, совершивших политический геноцид со смертельными жертвами, президент Зеленский и его Ко делают вид, что ничего не замечают, продолжая избитые и надоевшие обществу мантры о «революции достоинства». О чем вообще можно говорить, если, имея 100%-ые доказательства вины отдельно взятого одиозного радикала Стерненко, совершившего два года назад в Одессе убийство человека,Генпрокуратура Украины не может привлечь его к уголовной ответственности за совершенное преступление. Мирошник: За 6 часов до заседания Контактной группы в Минске Украина усилила обстрелы ДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

Очевидно, что передача под контроль украинской стороны госграницы в ее донецкой части сразу же приведет к преступным преследованиям радикалами и нацистами жителей ДНР и ЛНР. Поэтому Россия никогда не согласится на такое вольное прочтение Киевом Минских соглашений. Это хорошо понимают в Офисе президента, тем не менее снова и снова подменяют ход и последовательность реализации Минских соглашений, настаивая на том, что сначала получат контроль над границей, а потом, отрезав мятежные республики от России, проведут на этой территории выборы.

А поскольку Россия с этиой последовательностью, как уже не раз было заявлено, не согласится, очередная инициатива высших украинских чиновников по расширению и изменению украинской части ТКГ — очередной симулякр, не имеющий ничего общего с реальным мирным процессом.