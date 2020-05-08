В нынешнем году исполняется 75 лет Великой Победе. Долгие годы этот праздник объединял жителей бывшего СССР, однако после Евромайдана День Победы на Украине, к сожалению, регулярно сопровождался провокациями и историческими спекуляциями. Большую роль в этом сыграли постмайданные власти, пытавшиеся навязать украинцам новую идеологию и новую… историю

После победы Евромайдана зимой 2014 года власти Украины взяли последовательный курс на «отрыв» от России, попытавшись заодно изменить идеологию и историческую память украинцев.

Постмайданная Верховная Рада установила 8 мая Днём памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. В то же время 9 мая также оставили государственным праздником — «Днём Победы над нацизмом».

Также Рада утвердила закон «О правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке». В перечень организаций, боровшихся за независимость, включены ОУН* и УПА*.

Киев под флагом РФ и Красной армии: как отмечали День Победы в столице 10 лет назад © Скриншот из видео Украина.ру

С 2014 года праздновать День Победы на Украине стало попросту опасно. Георгиевскую ленточку объявили «символом террористов», а депутаты-националисты открыто заявляли в телеэфирах, что носить её «очень опасно для жизни и здоровья».

Зачем украинские власти переписывали историю и насколько у них это получилось, издание Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Задача войны с 9 мая — изменить идентичность»

При президенте Петре Порошенко власть активно пыталась привить населению Украины традиции Европы, подменяя ими советские. Например, «заменить» 9 мая на 8 мая: чтобы было, как на Западе, где Победу во Второй мировой войне отмечают в этот день. При этом символом Победы является не георгиевская ленточка, а красный мак.

В Украине и при Порошенко, и сейчас (поскольку Институт нацпамяти есть до сих пор) была попытка показать, что в этой войне не было «нашей» стороны, и что Украина была между двух огней. Об этом говорит политолог Алексей Якубин. Но и тогда, и сейчас эта попытка выглядела маргинальной, большинство граждан Украины так не считали, добавляет эксперт.

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

Ключевой задачей было изменить идентичность, отмечает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. А для этого нужно, поясняет он, в первую очередь переписать историю, изменить культурные, религиозные традиции. Поэтому и ведётся война с 9 Мая.

«То есть дело не в оценке того, что было тогда, а задача — разорвать всё, что может объединять Россию, Украину, Белоруссию и другие республики бывшего Советского Союза», — заявил политолог.

При этом с точки зрения человека, который знает историю, все эти попытки выглядят комично, добавляет Золотарёв. Однако, к сожалению, у молодого поколения, у которого нет критического мышления, мозги промываются массированной пропагандой.

«Ведь что рассказывают школьникам? Пока доблестная УПА громила вермахт на просторах Галичины, Красная армия отсиживалась в окопах Сталинграда», — сказал эксперт.

Новая концепция Второй мировой «под сурдинку движения в Европу»

День Победы на Украине политизирован: политические силы, которые позиционировали себя как патриотические, искали чем насолить России, говорит директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Это во-первых.

«А во-вторых, Украина же — управляемая страна, государственная власть зависима от внешних влияний. Ревизия итогов Второй мировой войны, преуменьшение роли Советского Союза и возложение ответственности на СССР — это западная линия», - сообщил политолог.

Под сурдинку движения в Европу Украине навязали новую ревизионистскую концепцию по Второй мировой войне. При этом часть политической элиты увидела в этом свои интересы, заявил Рудяков.

«Это привело к тому, что у нас запрещена и символика Победы. Последний раз можно было выйти с георгиевской лентой в 2013 году и поклониться Вечному Огню. Теперь это считается противоправной деятельностью», — напомнил эксперт.

Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина

«Тем более, что воспоминания о Победе, слезах и горе, которые ее сопровождали, передаются в семьях», — сказал он.

«Траурный день для бандеровцев»

Сейчас на Украине слагается свой пантеон героев, которым кричат «Слава!» на официальных церемониях. И эти герои — люди, которые оказались на стороне истории, совершенно иной, чем наши деды — победители 45 года, говорит политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«В общем-то, вполне логично, что, прославляя бандеровцев, прославляя воинов дивизии СС «Галичина», рано или поздно этот новый нарратив, который складывался на Украине в последние годы, пришёл к тому, что они сами же стали задавать вопросы: если эти — герои, то те, против кого они воевали — это захватчики, это тёмные силы, так скажем.

А воевали бандеровцы, этого не скроешь, именно против советского воина, против воина-освободителя, против воина-победителя. Поэтому, конечно же, любое упоминание о Победе так корёжит этих самых бандеровцев, официальных украинских историков, официальных проводников этой бандеровской идеологии», — рассказал политолог.

9 мая для них, убеждённых бандеровцев, давно уже является траурным днём, убеждён Корнилов.

«Украина — результат Дня Победы»

Украинская власть объясняла уравнивание ветеранов войны с украинскими националистами и откровенными коллаборационистами попыткой примирить Юго-Восток и Запад Украины. Однако Алексей Якубин поясняет, что если не мифологически, а реально посмотреть на проект «Украина», то он бы не был возможен, если бы не было Дня Победы.

Украина в своих границах является результатом Дня Победы, подчеркнул политэксперт.

Институт нацпамяти Украины выпустил ролик к 9 Мая с русскими субтитрами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

У украинского народа — непростая военная судьба, подчёркивает Павел Рудяков. Он напоминает, что в 90-е годы и начале 2000-х продвигалась идея примирения участников Великой Отечественной и тех, кто воевал по другую сторону. Но это примирение в итоге превратилось в то, что мы имеем сейчас: «когда они победители, а мой отец и мои деды, которые воевали и не предавали никого, оказались в роли тех, кого не чествуют», сказал политолог.

«Но мне кажется, есть признаки, которые позволяют говорить, что через год-два мы придём к тому, что День Победы будет полноценным праздником и на государственном уровне.

Мне хотелось бы, чтобы и в этом году ситуация изменилась, потому что 75-летние Победы — важная круглая дата. Но власть побоялась идти на решительные действия. Хотя ей бы это добавило авторитета в глазах значительной части населения», — заявил Рудяков.

Нужна чёткая позиция: «кто воюет с прошлым — теряет будущее»

Владимир Корнилов отметил, что каждый год — может быть, в этом году не увидим из-за карантина — мы видели, как 9 мая тысячи украинцев выходят на всевозможные акции, несмотря на то, что за это прямо и открыто режим им угрожает.

Чтобы помнили: Василий Лановой поделился советом, как провести Бессмертный полк 9 мая © Скриншот из видео Украина.ру

То есть, в большинстве, люди всё понимают и видят. Другое дело, что репрессии, которые обрушиваются на тех, кто проповедует нормальную идеологию, на тех, кто отстаивает историческую правду — такие репрессии есть на Украине, никуда от этого не деться», — сказал Корнилов.

По его словам, в России и на Украине следует ввести отдельный учебный курс «Великая Отечественная война»: «на этом прошлом, на примере героических подвигов наших дедов и должны воспитываться новые поколения».

А Андрей Золотарёв считает, что на Украине возможно переломить идеологическую ситуацию — чтобы День Победы занял надлежащее ему место. Но для этого должна быть политическая воля.

«По крайней мере, не так, как у Владимира Александровича [Зеленского[: потрафить и нашим, и вашим. Надо занять достаточно чёткую позицию: тот, кто воюет с прошлым — теряет будущее», — заявил политолог.

* Организации запрещены в РФ