Правительство Украины согласилось «отпускать» заробитчан на работу в Европу. Такое выборочное открытие границ для гастарбайтеров поможет украинским властям уменьшить связи рядовых украинцев с Россией

В Польше на сегодняшний день находится около одного миллиона украинцев, заявил 7 мая в интервью «Украинскому радио» посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий.

«У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Около 10-15%, 180 тыс. — вернулись», — рассказал посол. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

По его словам, многие из тех, кто вернулся на Украину, сейчас желают возвратиться в Польшу.

«Сейчас много украинцев обращаются с этим вопросом, и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры. С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина. Сейчас паспорта выдаются по почте», — отметил Цихоцкий.

При этом он рассказал, что к польским властям обратились авиаперевозчики с вопросом, заинтересованы ли те в чартерных рейсах для украинских заробитчан.

«Польские работодатели очень заинтересованы в украинских работниках, и, если они договорятся с перевозчиками, это может решиться таким способом. Но, поскольку мы соседние страны, я думаю, мы скорее договоримся о железнодорожном и автобусном сообщении. Но подчеркну, что для нас приоритетом является здоровье как украинцев, так и поляков, и законодательство Украины», — заявил польский посол.

Тем временем Украина задумывается о доставке своих трудовых мигрантов в страны Евросоюза.

Украинских работников — солидным господам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нынешний кризис дал шанс украинцам.

«Кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными, и сегодня компании из Европы, европейские представители правительственных организаций обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми в различных сферах экономики», — заявил он в эфире «Украинского радио» 5 мая. Меньше на $2,5 млрд: НБУ скорректировал прогноз по денежным переводам от заробитчан © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

По его словам, сегодня Украина оказалась в сильной переговорной позиции по этому вопросу.

«Мы впервые получили возможность обеспечить людям нормальные цивилизованные условия работы в Европе. Это страхование, официальная оплата труда, проживания, лечения, в том числе в случае заболевания коронавирусом. Мы ведём переговоры о том, что контракты должны быть не менее трех месяцев, потому что для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на две недели туда-обратно», — заявил Шмыгаль.

В словах украинского премьера обращает на себя внимание то, что снятие визовых ограничений касается только европейских государств. То, что к востоку от украинской границы работают сотни тысяч граждан Украины, Шмыгаля не тревожит.

При этом официально, если верить министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, никаких запретов выезжать на работу за рубеж не существует.

«Никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов из Украины Министерство иностранных дел никогда не принимало и, в принципе, такого запрета нет», — заявил Кулеба 6 мая.

Он отметил, что курирующий этот вопрос вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко занимается тем, чтобы «в условиях пандемии выезд граждан за границу с трудовой целью происходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями». Кулеба напомнил, что регулярного транспортного сообщения со странами нет. С этим-то и связаны проблемы гастарбайтеров.

Впрочем, накануне интервью Кулебы украинская авикомпания МАУ рассказала, что уже получила заказы на чартерные рейсы для мигрантов из Украины.

«Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон», — сообщила пресс-служба компании 5 мая.

В этом списке нет лишь России, что и понятно: прямого авиасообщения между государствами нет. Да и вряд ли украинские власти будут способствовать возвращению в РФ украинских трудовых мигрантов.

Оставить людей себе, или Привет бюрократии

Говоря о мигрантах, Шмыгаль еще 22 апреля признавался: Украина отпускает их за рубеж неохотно.

«Мы хотим попробовать оставить людей в Украине и приложим к этому максимальные усилия. В Украине также полно работы», — отмечал Шмыгаль в интервью изданию «РБК-Украина».



Украинский премьер-министр подчёркивал: вернувшиеся на Украину заробитчане оцениваются как «чрезвычайно квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила, которая имеет высокую продуктивность, технологическую профессиональную подготовку». Торговцы «белым деревом». Как Украина опустилась на уровень Африки многовековой давности © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

«Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить», — заявил Шмыгаль.

А уже в мае в интервью «Украинскому радио» премьер отметил, что правительство работает над созданием большого количества рабочих мест. Эти вакансии предназначены не только для мигрантов, оставшихся на Украине, но и для безработных украинцев.

«Речь идёт о необходимости создания не менее чем 500 тыс. рабочих мест. Конечно, это не будут космические зарплаты высоко квалифицированных рабочих, но это будут зарплаты, которые дадут украинским семьям возможность обеспечить себе на это время экономического кризиса», — отметил он.

В общем, скорее всего, те украинцы, которые работали в РФ и вернулись на время карантина на Украину, так и не смогут въехать в Россию.

При этом в РФ прогнозируют рост безработицы.

«Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на полтора миллиона человек, до пяти миллионов. Это около 7,3%. [Пессимистичный] — безработица может достигнуть семи миллионов человек, 10,5%», — заявил 5 мая профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью «Российской газете».

В то же время в некоторых отраслях для украинцев может всё же найтись работа. В конце концов, безработицу прогнозируют и в Европе, но, несмотря на это, украинцев все же зовут в эти страны.

При этом Россия теряет шанс восполнить демографический провал народом, который близок ей по культуре. В 2014 году, после того как экономика Украины обвалилась, из страны на поиски лучшей судьбы устремилось сотни тысяч граждан. Однако из-за проволочек бюрократов на местах (о чём неоднократно писало издание Украина.ру) поток мигрантов в Россию уменьшился, а в страны Европы — увеличился. Европа начала активно бороться за украинских работников, облегчая трудоустройство для украинцев.