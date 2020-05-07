По состоянию на 21:00 7 мая в мире зафиксировано более 3 млн 864,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 267 тыс. человек скончались, свыше одного миллиона 323,8 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Иран с немногим более 103,1 тыс. заболевших. На девятом — Бразилия (127,3 тыс.).

Следом идут Турция (131,7 тыс.), Германия (168,6 тыс.), Франция (174,1 тыс.), Россия (177,2 тыс)., Великобритания (201,1 тыс.), Италия (215,8 тыс.) и Испания (265,8 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 269 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 75,4 тыс. человек, смертность 5,95%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,96%, или более 30 тыс. человек.

В Италии — 29,9 тыс. умерших (13,88%), в Испании — 26 тыс. (10,15%), во Франции — 25,8 тыс. (14,8%).

Россия

В России по состоянию на 4 мая зафиксировано 177 288 случаев заболевания, 1530 заразившихся умерло, 23 830 человек выздоровело. Смертность составляет 0,92%.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 7 мая Владимир Путин и Дональд Трамп при обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дали позитивную оценку сотрудничеству двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации на этом направлении», — говорится в сообщении.

Тем временем главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова назвала сроки активного распространения коронавируса в России.

«Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас», — сказала Малинникова.

Она не исключила, что распространение вируса продолжится и после начала лета.

По словам специалиста, эпидемический процесс развивается по определенным законам и есть надежда, что благодаря принятым мерам, коронавирус не будет циркулировать более ста дней.

Тем временем Минфин России предлагает приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов на фоне ситуации с коронавирусом.

Сейчас до 31 мая 2020 года включительно уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ налоговыми органами, уточнили в ведомстве.

«Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями», — сообщили в министерстве.

В Минфине отметили, что подготовлен проект постановления, расширяющий круг лиц, на которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и авансовых платежей по налогам.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 13 691 случаев заболевания, 340 заразившихся умерли (смертность 2.49%), 2 396 выздоровели.

Верховная Рада 7 мая приняла законопроект 3376-1, который определяет правила страхования медиков и приравнивает их к военнослужащим, которые находятся на передовой. Документ поддержали 360 народных депутатов.

Согласно документу, государство обеспечит страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, если наступят определенные страховые случаи. Также это касается студентов-интернов.

Если медик умрет, то его семья разово получит 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Члены семьи и родители умершего работника определяются согласно Семейному кодексу Украины.

Медицинский работник, смерть которого наступила в результате инфицирования COVID-19, приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы. У членов семьи умершего будут льготы, которые полагаются семьям погибших военных.

Тем временем коронавирусом в Верховной Раде переболели уже 11 народных депутатов, рассказал оппозиционный депутат Нестор Шуфрич.

«У нас 424, и 11 подтвержденных положительно, заболевших. Уже большинство из них, слава Богу, дома, они выздоровели», — сказал политик.

Примерно столько же полицейских заразились короноавирусом в Харьковской области, рассказал начальник облуправления Нацполиции Валерий Сокуренко.

По его словам, по состоянию на 7 мая известно уже о 10 подтвержденных случаях коронавируса среди правоохранителей региона.

Ситуация в мире

Коронавирус наносит удары не только по здоровью, но и по кошелькам граждан. 7 мая был назван самый обедневший из-за пандемии человек планеты.

Им оказался глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который, согласно данным Bloomberg, лишился более $30 млрд.

Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Ну, а пока г-н Арно страдает из-за потерь, Далай-лама обратился к человечеству по случаю международного буддийского праздника Весак и призвал всех для преодоления беспрецедентной пандемии коронавируса ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении и сострадании.

«Когда мы сталкиваемся с угрозой для нашего здоровья и оплакиваем родственников и друзей, которых потеряли, мы должны сосредоточиться на том, что объединяет нас как членов одной семьи — человечества. А значит, мы должны протянуть друг другу руки с состраданием, ибо только объединение и согласованные, глобальные усилия позволят нам справиться со стоящими перед нами проблемами беспрецедентного масштаба», — сказано в послании Далай-ламы в связи с праздником Весак.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также выступил с посланием, и тоже призвал к щедрости. Он позитивно оценил сбор $1 млрд на борьбу с коронавирусом, однако сказал, что денег нужно намного больше планировавшихся $2 млрд.

«Мое послание простое. У нас был хороший старт. Теперь пора развить это начинание. Нам нужно 6,7 миллиардов долларов для защиты миллионов человек и для того, чтобы не дать вирусу распространяться по всему миру», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что гуманитарная помощь — это не только моральный императив, это практическая необходимость в борьбе с вирусом.