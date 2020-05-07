Во время своего обращения к нации 6 мая Владимир Зеленский раскритиковал «хитросделанных» политиков, которые пытаются «лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему». Самое удивительное то, что единственный политик, к которому может быть обращена эта филиппика – лидер «Слуги народа» Александр Корниенко

Для некоторых зрителей посыл президентского обращения мог оказаться непонятным, но вообще никакого секрета нет — идею, о которой идёт речь, Корниенко, как руководитель рабочей группы Верховной Рады по внесению изменений в Избирательный кодекс, озвучил ещё в конце апреля.

Предполагались две новации.

Во-первых, ввести выборы в городские советы по пропорциональной системе для всех населённых пунктов от 10 тыс. жителей. Сейчас в большинстве из них (от 10 до 90 тыс.) предусмотрена многомандатная мажоритарная система с допуском самовыдвиженцев.

Как «Слуга народа» будет брать власть на местах. Что предполагает новый Избирательный кодекс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Корниенко, всё это нужно для того, чтобы «навести порядок и структурировать местный политический ландшафт». В смысле — убрать с политической сцены мелкие партии.

С самого начала было очевидно, что это — целенаправленная атака против региональных элит, которые не только имеют сильных кандидатов на посты мэров, но и покупают небольшие политические партии с тем, чтобы получить большинство в местных советах. Это, например, «Совесть Украины» (её использовал Владимир Гройсман будучи мэром Винницы) или «Доверяй делам» (партия Геннадия Труханова в Одессе).

Причины появления такой инициативы состояли в том, что в 2019 году Зеленский и «Слуга народа» не смогли провести полную перезагрузку системы государственной власти. За выборами президента и Верховной Рады должны были последовать перевыборы органов местного самоуправления, но тут возник вопрос чисто юридического свойства — украинское законодательство не предполагает одновременных досрочных перевыборов всех без исключения местных советов.

В каждой общине нужно назначать отдельные выборы — специальным решением Верховной Рады. А тут даже неизвестно, в каком количестве субъектов их проводить. Раньше в стране было свыше 10 тыс. населённых пунктов, что хоронило на корню с назначением выборов. В ходе децентрализации было создано около тысячи объединённых общин, но в них живёт всего четверть населения страны.

Выдвигались проекты, как узаконить одновременное проведение выборов, на которых решительную победу должна будет одержать партия «Слуга народа».

Например — внести изменения в Конституцию, расширяющие права местного самоуправления (по украинской традиции — так, чтобы прав в результате оказалось меньше), и под новые права провести новые выборы. Упёрлось всё в то, что в этот раздел надо вписать статус Донбасса, а США считают это недопустимым.

Другой вариант — объявить оконченным процесс добровольного объединения общин и этот факт сделать основанием для проведения выборов. Однако, как мы указали выше, «добровольно объединить» удалось лишь часть общин.

Остановились на проведении перевыборов в нескольких ключевых городах (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепропетровск) с влиятельными мэрами. Однако там возникло целых две проблемы.

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua Николай Тищенко и близко не может составить конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко (при том, что он, вообще-то, не лучший мэр).

Во-вторых, нет оснований для проведения досрочных выборов. Атака на мэра Днепра (бывш. Днепропетровска) Бориса Филатова из-за ремонта моста была призвана найти основания для досрочных перевыборов. Не то, чтобы Филатов был святым, но существенных нарушений при ремонте моста не нашли (мы с вами понимаем, что «не нашли» и «не было» — немного разные понятия). В общем — не получилось (президент, говорят, был зело недоволен).

Ну а в марте харьковский экс-губернатор Юлия Светличная с разгромным счётом побеждает на выборах в мажоритарном округе. Это при том, что выдвигалась она как представитель «Европейской солидарности».

Этот случай может и единичный, но довольно наглядно показывающий перспективы кандидатов от «Слуги народа» — на местных выборах 2020 года не стоит ожидать повторения ситуации парламентских выборов, когда «ноунеймеры» от партии президента «одной левой» побеждали кандидатуры от региональных элит. Тем более и социологи указывают, что членство в «Слуге народа» в списке факторов, определяющих голосования за кандидата, переместилось с 2-3 на пятое место.

И тут какой-то светлой голове в Офисе президента пришла в голову мысль — если нельзя гарантировать победу своим кандидатам-мажоритарщикам, то можно создать лучшие условия для партийного списка, который по-прежнему очень популярен.

Честно говоря, правовые основания этой авантюры изначально выглядели в высшей степени сомнительными. Местные выборы потому и местные, что жители населённого пункта выбирают власть в этом населённом пункте. Отчего и почему результаты выборов в Павлограде Днепропетровской области должны быть увязаны с результатами выборов в Винниках Львовской области? А проектом Корниенко предлагается, по сути, именно это…

Впрочем, вероятность того, что, например, Конституционный Суд признает такие изменения неконституционными, в украинских условиях не особенно велика. Но тут есть и политическая составляющая — принятие таких изменений вполне реально подталкивало региональные элиты к объединению и совместному выдвижению на выборах.

В 2019 году была сделана попытка такого объединения в формате «Оппозиционный блок» + «Доверяй делам» + «Возрождение» + «Наши». Ничего не вышло. Не в последнюю очередь из-за того, что это был проект Ахметова и Коломойского, а сами региональные элиты особой угрозы своему положению тогда не ощущали (впрочем, результаты выборов по мажоритарке в 2019 году никто не смог спрогнозировать). Сейчас ситуация другая и в окружении Зеленского почувствовали угрозу своему положению.

«Слуга народа» определилась с руководством предвыборного штаба на местных выборах — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сейчас Зеленский подал сигнал, который может быть реализован в двух вариантах.

Во-первых, президент не нападет на местное самоуправление — можете работать по привычной схеме, мы вам чинить препятствий не будем.

Выигрыш: у региональных элит не будет причин объединяться для того, чтобы противостоять власти. По крайней мере — не вокруг этой темы.

Во-вторых, президент не просто не нападает на местное самоуправление, но является его гарантом и защищает региональные элиты от нападок разных «хитросделанных».

Выигрыш: возможность возглавить «партию мэров» (судя по всему, такой вариант серьёзно рассматривается).

P.S.: В общем случае федерализация на Украине никому не нужна.

Власть имеет своё, региональные элиты всем управляют и ни за что не отвечают, население имеет возможность жаловаться центру на регионы и наоборот, олигархи имеют единые правила по всей стране.

Но стоит только центральной власти начать бороться с федерализацией, как обиженными оказываются буквально все… И никто не делает для федерализации страны больше, чем Киев.

Вот и нынешняя борьба Зеленского против региональных элит естественным образом подталкивает страну к федерализму. Другое дело, что у него уже ничего не вышло.