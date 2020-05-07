В четверг, 7 мая, Служба безопасности Украины нагрянула с обыском к экс-главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову, отправленному в отставку 24 апреля. Причиной стало создание Верлановым коррупционных схем, о которых ранее сообщал экс-министр финансов Игорь Уманский, ставший недавно советником главы Офиса президента Ермака

«Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали — не уточняли, но то, зачем, вероятно, пришли, не нашли», — сообщил Верланов.

Обыски проводят также у его окружения — налоговиков Одессы, Днепра, Киевской области, Запорожья и Николаева. Днём ранее СБУ нагрянула и в Налоговое управление Харьковской области. Во всех этих случаях речь о поиске доказательств о неправомерном возмещении НДС.

Сергея Верланова считают одним из представителей так называемых «соросят» в окружении президента Зеленского. Он был внедрён во власть в июле 2018 года на должность замминистра финансов. Оксана Маркарова взяла его на эту должность из кресла сопредседателя комитета по вопросам правовой политики Американской Торговой Палаты в Украине.

Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP Алексей Гончарук, называя его увольнение «атакой против антикоррупционеров».Следовательно, не стоит ожидать каких-либо серьезных последствий для самого Верланова, помимо обыска и расследования. Зеленский вряд ли посмеет пойти против представителей западных структур — так называемых «антикоррупционеров», и вряд ли позволит отправить кого-либо из них за решетку даже при наличии весомых доказательств криминала.

Тем не менее, сам факт обыска говорит о происходящей в президентской команде подковерной борьбе между «Слугами народа».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник видит в отставке «соросят» и действиях против них попытки вывести финансовые потоки из-под влияния Запада и переориентацию на местных олигархов.

«Сегодня перед властью стоит важная задача: переориентировать все ключевые финансовые потоки, которые привязаны к национальному капиталу, вывести их из-под влияния Запада. Стало очевидно, что внешние игроки не помогут Украине. Поэтому президент и его команда делают ставку на наш капитал, на наших олигархов», — говорил Бортник.

Одним из первых называл действия Верланова преступными нынешний глава Минфина Украины Сергей Марченко. Он утверждал, что активность Верланова и экс-главы таможни Максима Нефёдова представляла риск для финансовой безопасности страны.

Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательное блокирование налоговых накладных. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский ранее утверждал, что все заявления Верланова о победе над коррупцией на таможне ничего не стоят. По словам Дубинского, Верланов не победил, а "оседлал" коррупцию.

Коррупционный бэкграуннд экс-руководителя украинской таможни Нефедова. Одесские схемы и «решалы» © Facebook/Max Nefyodov Игорь Уманский публично обвинил Верланова в «скрутках НДС» (операции по формированию фиктивного налогового кредита) на 5 млрд грн на регулярной основе, поэтому к налоговику возникли вопросы еще в марте этого года.

Автор издания Украина.ру Виталий Диденко следующим образом описывал эту схему:

«Одной из самых популярных схем ограбления бюджета являются манипуляции с НДС. Так, в Украине при непосредственном участии налоговиков успешно функционирует схема с налоговым кредитом, где задействованы конвертационные центры.

Налоговый кредит — это сумма, на которую плательщик НДС может уменьшить отчисления по этому налогу в бюджет. Чем больше у вас налогового кредита, тем меньше НДС вы должны заплатить. Налоговый кредит возникает у каждого плательщика НДС, если он что-то купил на внутреннем рынке или импортировал. Логика проста: когда компания будет продавать купленное, она оплатит НДС, а кредит сформируется у того, кто ее товар приобрел, пока эта цепочка не дойдет до конечного потребителя, для которого НДС уже включен в магазинный ценник. То есть налог по идее все равно рано или поздно будет оплачен, а кредит исчерпается.

В Украине налоговый кредит формируется путем подделки документов о несуществующих покупках, а налоговики продают его желающим минимизировать НДС. Оплата за участие в схеме составляет определенный процент от изначального налогового обязательства различным контролирующим органам, которые потом все делят между собой. Например, никогда не закупавшая пшеницу компания вдруг продает ее кому-то, формируя налоговый кредит на значительную сумму. Это позволяет бенефициару схемы снизить уплату НДС, а потом успешно возместить его.

Сумма недопоступлений в бюджет по налогу после применения схемы составляет порядка 11,5-13,5%, а ставка НДС исчисляется 20%». Коррупция антикоррупционеров: за что в Украине уволили глав таможенной и налоговой служб © Facebook/Max Nefyodov, Державна податкова служба України

Авторы украинского телеграмм-канала «Дон Кихот», специализирующегося на расследовании коррупционных схем налоговиков, утверждают, что команда Верланова за «скрутку» номенклатуры товара (превращение тапочек в пшеницу или дизеля в сою) брала от 1% до 1,5% с общего объема операции. За транзит схемного НДС (проведение однотипных фиктивных операций через цепочку предприятий для запутывания следов) брала 0,5%. Подсчитав незаконную прибыль налоговиков, авторы «Дон Кихота» называют сумму $ 6,7 миллиона в месяц, предлагая правоохранителям искать эти деньги не у Верланова лично, а у «короля львовской контрабанды» Василия Костюка.

«Напомним, Сергей Верланов проработал главой службы полных 11 месяцев.

Серёжа, какую ты ещё мечту хочешь осуществить? Единственное, о чем ты должен сейчас мечтать — чтобы твои деньги не нашли и ты успел ими воспользоваться. А поискать стоит у Васи Костюка, предположим, что именно он хранит их для тебя», — пишет «Дон Кихот».

Костюк — крупный львовский бизнесмен, который долгие годы занимается отмыванием крупных средств через конвертационные центры. Украинские СМИ нередко связывают его деятельность с Верлановым и Нефёдовым.

Однако, как отмечают авторы «Дон Кихота», все эти коррупционные схемы не прекратили существование со сменой руководства, а «волшебники» из налоговой по-прежнему превращают на бумаге дизельное топливо в подсолнечник, словно воду в вино. Как следствие, государственный бюджет недополучает миллиарды гривен, что создаёт в нем огромную дыру и не позволяет в полной мере финансировать расходные статьи бюджета.