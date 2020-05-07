Во вторник и в среду, 6 и 7 мая, украинские футбольные ультрас выступили в поддержку бывшего руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, убившего человека в мае 2018 года, пригрозив власти массовыми протестами, в случае предъявления ему подозрения или задержания. При этом надо иметь в виду, что он - убийца, и это доказано следствием

Слухи о возможном аресте радикала появились на днях, а 6 мая он даже забил тревогу, получив повестку на допрос в СБУ, где, правда не была указана конкретная причина вызова и процессуальный статус.

Почему украинские ультрас выступили в защиту убийцы Стерненко

Первыми в защиту «побратима» высказались ультрас футбольного клуба «Динамо» Киев, выразив своеобразный ультиматум.

«Мы, ультрас Динамо Киев, внимательно следим за ситуацией, которая развивается вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко… Если антиукраинские силы все же попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея — мы сразу же объявим общую мобилизацию и сбор на акции протеста», — говорилось в сообщении группы «WC Ульрас Динамо» на Facebook. «Осмелился быть украинцем в Одессе»: футбольные фанаты пообещали защитить Стерненко © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Позже к ним присоединились фанаты других футбольных клубов, придерживающихся радикальной националистической идеологии: «Металлург» (Запорожье), «Динамо» (блок «Родичі», Киев), «Кристал Херсон», «Карпаты» (Львов), «Волынь» (Луцк), «Таврия» (Симферополь), «Ковель», а также одна из одесских группировок, именующая себя «сектор 8+8». Странно повели себя ультрас донецкого «Шахтера»: сначала тоже «вписались» за убийцу, но потом удалили пост со своей группы.

Стоит подчеркнуть, что футбольные фанаты — верные адепты радикального национализма, который зачастую переходит в откровенный фашизм. В 2014 году правые футбольные фанаты различных команд стали костяком организации «Правый сектор», а затем стали ударной силой новой власти в подавлении протестов на юго-востоке страны против государственного переворота и в частности одесской трагедии 2 мая. Позже многие из них пошли в АТО, продолжая «геройствовать» уже на Донбассе. Поэтому неудивительно, что Стерненко для них является социально близким. Стерненко заставил антикоррупционное бюро завести дело на Венедиктову © Facebook, Ирина Венедиктова

Сам Стерненко утверждал, что подозрение ему готовится, а друзья даже советуют ему уезжать из страны.

«Я думаю, эта повестка могла быть отправлена для того, чтобы в дальнейшем попытаться заявить, что я скрываюсь или не появляюсь в органах досудебного расследования. Отсутствие определения процессуального статуса и процессуального действия могут говорить также о том, что следствие подготовило именно сообщение о подозрении», —говорил он.

Правда, уезжать ему сейчас особо и некуда. Все страны, кроме Белоруссии, закрыты на въезд, а на политическое убежище от Минска он вряд ли может рассчитывать. По идее, на заявления власть должна реагировать — ведь речь идет о давлении на следствие, но она продолжает проявлять абсолютное бессилие.

История дела Стерненко. «Крыша» от генпрокуроров Луценко и Рябошапки

24 мая 2018 г. в центре Одессы у бывшего лидера одесского «Правого сектора» Стерненко произошел уличный конфликт с местными жителями Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым. В ходе него радикал достал нож, нанеся своим оппонентам ранения. Исайкул сумел убежать, а вот его приятелю не повезло.

Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте. Все это снималось на видео в прямом эфире, а националист позже нанес себе ранение в руку, чтобы обеспечить алиби. Многие СМИ тогда распространили версию, тиражируемую Стерненко и его побратимами. Мол, убийство было совершено в целях самообороны, якобы Кузнецов и Исайкул пытались покушаться на активиста.

Тем временем одесская полиция начала расследование. Проведенная следствием экспертиза выявила, что последовательность нанесения ранений являлась следующей: сначала был ранен Исайкул, затем Кузнецов, а только потом Стерненко. Это прямо опровергает версию последнего, позволяя утверждать, что он намеренно догнал и добил свою жертву ударом в сердце. Кстати, в ходе стрима девушка радикала прямо утверждала о принадлежности ему холодного оружия. Впоследствии Стерненко заявлял, что нож он выхватил у одного из противников в ходе драки. «В лучших традициях украинского судопроизводства». СМИ рассказали, как Стерненко спасут от тюрьмы

При Порошенко надеяться на справедливое расследование «дела Стерненко» не приходилось, ибо власть делала все, чтобы «патриоты» уходили от наказания за резонансные преступления. Тогда из Одессы дело забрали в Киев, а по распоряжению экс-генпрокурора Юрия Луценко изменили подследственность с МВД на СБУ, где его благополучно «похоронили». Как писала «Страна. уа», инициатором кураторства над Стерненко был лично экс-замглавы СБУ Павел Демчина, а непосредственно осуществлял его некий Кащей из департамента «Т».

После победы на выборах президента Владимира Зеленского юрист Андрей Портнов смог оспорить в суде передачу дела Стерненко в СБУ, вернув его в Нацполицию. В сентябре прошлого года правоохранители даже подготовили текст подозрения, где прямо говорится о квалификации действий националиста как «умышленного убийства».

«Стерненко С.В., действуя с намерением убийства двух и более лиц, путем применения холодного оружия, воспользовавшись фактором внезапного нападения, пытался причинить смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В. и Исайкулу И. Однако вследствие сложившейся ситуации и на которую он не смог повлиять по объективным причинам, смог осуществить умышленное убийство лишь Кузнецова И.В., причинив ему смертельные ранения, которые находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти. Таким образом, Стерненко С.В. совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, чем совершил криминальное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 115 УК Украины», — отмечалось в документе.

Но в дело вмешался первый генпрокурор эпохи Зеленского — Руслан Рябошапка, по оценке ряда экспертов — прямой агент влияния Демократической партии США. Он повторил действие своего предшественника, передав его расследование в СБУ. Перед этим глава ГПУ непосредственно встречался с экс-правосеком в своем личном кабинете, что вызвало массу негодования в украинском обществе.

Насколько вероятно, что Стерненко попадет за решетку?

В марте этого года Рябошапка был уволен со своей должности, поскольку именно он всячески тормозил следствие по уголовным делам предыдущей власти, а в результате его реформы деятельность прокуратуры как института была фактически парализована. На его место пришла Ирина Венедиктова, хорошо зарекомендовавшая себя на должности руководителя Государственного бюро расследований. Перед Стерненко возникла реальная перспектива ответственности за его преступление. За него «вписались» ряд националистов, грантоедов, получающих финансирование от западных посольств и фондов Джорджа Сороса: брат бывшего нардепа Мустафы Найема Маси Найем, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, народный депутат от «Слуги народа» Игорь Васылив, а также ряд «промайданных» СМИ — «Украинская правда», «Цензор.нет» и «Эспрессо-ТВ». Не хотел сажать Стерненко. Трепак объяснил, почему генпрокурор Венедиктова его уволила

На фоне вышеописанного выяснилось, что очередная экспертиза по делу подтвердила — фигурант совершил умышленное убийство. Тем не менее, генпрокурор Венедиктова допустила, что действия радикала могут быть квалифицированы по более легкой 118 статье УК Украины «умышленное убийство при превышении мер самообороны», которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы (115-я же «тянет» на срок от 10-15 лет до пожизненного заключения).

Андрей Портнов, защищающий интересы вдовы Кузнецова, пытается этому противодействовать юридическими методами, но по сути все вновь упирается в политическую составляющую.

Имея безоговорочные доказательства вины убийцы Стерненко, власть боится ультиматумов агрессивного меньшинства, чья поддержка в обществе очень низкая. Тем самым Зе-команда предает интересы значительной части своих избирателей, ожидавших как раз мер по восстановлению законности и порядка в стране. Черная практика избирательного правосудия, существующая в Украине, основывается на страхе власти перед ближайшими сторонниками и участниками государственного переворота 2014 года. Ведь если на скамье подсудимых окажутся представители ультраправых организаций, который является всего лишь пешкой в большой игре, то многие участники госпереворота, трагедии 2 мая мая в Одессе, названной "одесской Хатынью", других резонансных и нераскрытых преступлений могут заговорить и расскажут о том, кто является реальным организатором этих преступлений.

В этой связи масла в огонь подливает весьма странная инициатива главы Офиса президента Андрея Ермака о грядущем создании некого общественного совета из числа ветеранов АТО и «патриотических активистов», который должен будет рассматривать различные резонансные дела в отношении «майдановцев». Реализация данного предложения фактически узаконит существование избранной касты, не подсудной украинским законам и судам. А преступление, совершенное Стерненко, останется без наказания.