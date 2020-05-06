Начавшийся в конце апреля бунт городских властей Черкасс против карантинных мер показал слабость центральной власти Украины. Поэтому бунт сразу же поддержали мэры ряда городов, разыгрывая карту местного самоуправления, которое Киев пытается подавить

Одним из основных бенефициаров этого конфликта становится Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина». Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является членом этой партии, а Черкасская область в целом давно стала своеобразной политической вотчиной Юлии Владимировны. Вот уже почти 20 лет большинство избирателей области голосуют за ее политические силы (БЮТ, «Батькивщину»), либо за партии, которые она поддерживает.

В новом конфликте «Батькивщина» полностью встала на сторону мятежного мэра, призывая к аналогичному мятежу другие регионы.

«Сопротивляться будут не только Черкассы, сопротивляться будет вся страна. Страна, которая чувствует себя обманутой и преданной. "Батькивщина" требует от президента прекратить давление на Анатолия Бондаренко и других мэров, которые продолжают бороться с эпидемией, фактически выполняя проваленные центральной властью задачи», — говорится в заявлении партии. Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

В заявлении говорится также, что президент Владимир Зеленский цинично воспользовался карантином для проталкивания открытия рынка земли по требованию МВФ.

«Всем также очевидно, что президент воспользовался карантином для проведения антиконституционных решений в интересах международных спекулянтов и легализации краж национального достояния, которые не имеют ничего общего ни с борьбой с эпидемией, ни с преодолением экономического кризиса. Люди видят, и люди очень скоро спросят за все», — предупреждает партия Тимошенко.

Затем на своей странице в Facebook уже сама Юлия Владимировна заявила, что на сегодняшний день Черкассы стали символом сопротивления двойным стандартам и беззаконию власти. Мэра Черкасс она назвала человеком, вернувшим работу и возможность заработка тысячам людей, подчеркнув, что она лично и её партия становятся на защиту украинских мэров против беспредела власти.

Тимошенко выступала резко против открытия рынка земли, обещая Зеленскому проблемы еще в период обсуждения этого законопроекта. Черкасская область специализируется преимущественно на производстве сельскохозяйственной продукции, а мятежный мэр города ранее работал заместителем генерального директора агрохолдинга «Нибулон», принадлежащего олигарху Алексею Варадуцкому. Этот агрохолдинг обрабатывает 82,5 тысячи га земли.

Большая часть этих земель арендована у пайщиков. Открытие рынка земли может заставить украинских агропромышленников изрядно раскошелиться на выкуп арендуемых земель, а в перспективе их ожидает жесткая конкуренция с западными корпорациями, которые намного сильнее украинских «агробаронов». «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

Еще 15 апреля Тимошенко потребовала от президента ветировать закон о продаже земли, угрожая в противном случае уголовным преследованием.

«Если вы подпишете закон о распродаже сельскохозяйственной земли и не наложите вето, вы совершите преступление, у которого не будет срока давности. И рано или поздно вы будете отвечать за это по Уголовному кодексу», — заявила Тимошенко.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что мэр Черкасс свои действия как минимум координировал с Юлией Тимошенко, о чём свидетельствует повышенный интерес к его персоне со стороны центральных СМИ.

«Анатолия Бондаренко на выборах в 2015 году поддерживала "Батькивщина", он один из немногих мэров областных центров, на которых может рассчитывать партия Юлии Тимошенко. Она в последнее время выстраивает собственную оппозиционность, поэтому мэр Черкасс может стать своеобразным буревестником…. Бондаренко оказался в центре повышенного медийного внимания. Замечу, что у него были домашние заготовки, в частности он педалировал тему своей службы в армии в разведке спецназа. Повышенный интерес со стороны общенациональных СМИ, по-моему, только подтверждает, что Анатолий Бондаренко минимум координировал свои действия с кем-то из политиков национального масштаба», — считает Магда.

Он называет Бондаренко «брандером», который идет на таран и должен потопить большой рейтинговый корабль «Слуг народа».

Политолог также полагает, что у Бондаренко осталось немного времени для раскрутки этой темы, так как послабление карантина на общенациональном уровне должно начаться уже скоро — 12 мая.

Однако следует отметить, что карантин, похоже, был только поводом для демарша Бондаренко. Буквально полтора месяца назад мэр Черкасс критиковал власти за бездействие на фоне пандемии, требуя введения жесткого карантина. Можно предполагать, что поводов для критики центральных властей будет еще предостаточно и даже после послабления карантина её острие будет направлено на экономические последствия эпидемии и некомпетентность «Слуг народа».

Уже сейчас Бондаренко называет людей из Офиса президента и Кабмина дилетантами, которые не в состоянии решить экономические проблемы. Штурм Черкасс — аваковский Тулон © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Перспективы развития кризиса отношений между Центром и регионами будут во многом зависеть от позиции всесильного и непотопляемого главы МВД Арсена Авакова, тоже выходца из партии Тимошенко. Он известен своим умением вести двойную игру, благодаря чему и удержался на своем посту при и.о. президента Турчинове, Порошенко и Зеленском.

Аваков ухитрялся активно бороться с игорными заведениями, фактически «крышуя» большинство из них. Ухитрился усидеть на двух стульях между Демократической и Республиканской партией США. Как заявляла экс-посол США Мари Йованович на слушаниях в американском Конгрессе, «Аваков не против Трампа, Аваков — за Авакова».

В нынешнем конфликте вокруг мэра Черкасс мы тоже видим, что Аваков, как глава МВД, угрожает Анатолию Бондаренко, а в то же время контролируемый им «Национальный корпус» всецело поддерживает мятежного мэра и участвует в митингах в поддержку местных властей. Вызвав сначала Бондаренко на допрос в Нацполицию, следователи пошли на попятную, отложив допрос на неопределённое время.

Сейчас центральные власти Киева как бы играют в поддавки — с местными властями, националистами и западными структурами. И поскольку интересы этих сил зачастую противоречат друг другу, как в случае с открытием рынка земли, Зеленскому остаётся лишь обещать всё всем, а иногда раздавать столь же пустые угрозы, которые уже мало на кого действуют.

Пользуясь непоследовательностью «Слуг народа», победителями из этих конфликтов, скорее всего, выйдут другие политические силы. В том числе "Батькивщина" и лично Юлия Тимошенко.