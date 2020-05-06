На фоне обострения отношений США и Китая президент Украины Владимир Зелеснкий планирует визиты в КНР, Японию и Индию. Что связывает Киев, который традиционно делал ставку на Штаты, с этими странами?

Пятого мая заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил: после снятия ограничений на авиаперелёты, введённых из-за эпидемии коронавируса, украинский лидер планирует совершить турне по азиатским странам, поскольку Киев рассматривает этот регион как одно из приоритетных направлений в развитии международных отношений. Жовква уточнил, что речь идёт об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

Чиновник подчеркнул, что сейчас в число стратегических партнёров Украины — стран, которые в трудные времена готовы помогать и соответствующим образом подстраивать свою политику, — входят США, Германия, Франция, Польша и Турция. Жоква добавив, что тёплые отношения у Украины сложились с Великобританией и Канадой.

Издание Украина.ру разбиралось, какой интерес друг для друга представляют Украина с одной стороны и Китай, Япония и Индия — с другой.

Китай

По итогам 2019 года Китай сместил Россию с позиции главного внешнеторгового партнёра Украины, став крупнейшим импортёром и экспортёром.

В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР на Украине Лю Цзюнь перечислил отрасли украинской экономики, которые вызывают наибольший интерес со стороны китайских компаний: традиционная и возобновляемая энергетика, сельское хозяйство, ІТ-сектор, логистика и культурный туризм. Тихое завоевание. Чем владеют китайцы на Украине © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В последнее время Пекин всё активнее начал использовать на украинском направлении свой козырь — наличие финансовых средств, а Киеву деньги ой как нужны (особенно если учесть, что наступает пик выплат по внешним долгам). Китайские корпорации инвестируют в Украину, тем самым получая пусть и небольшой, но всё-таки контроль.

Можно выделить несколько ключевых игроков.

Во-первых, государственная холдинговая компания пищевой промышленности Китая COFCO Agri, которой на Украине принадлежат крупные элеваторы и маслоэкстракционный завод. В 2016 году компания открыла в порту Николаева новый терминал для перегрузки масличных и зерновых культур, через который отгружает зерно в КНР.

Во-вторых, крупнейший государственный конгломерат, специализирующийся на производстве строительных материалов, CNBM скупает имеющиеся на Украине солнечные электростанции и строит новые.

В-третьих, телекоммуникационная корпорация Xinwei Group установила 2000 базовых станций мобильной связи четвертого поколения на Украине и совместно с местным оператором сотовой связи «Просат» предоставляет услуги широкополосной мобильной связи для корпоративного сектора.

Однако самой громкой историей стала покупка одного из ведущих мировых производителей военных авиационных двигателей «Мотор Сич». Первая попытка оказалась неудачной — в 2018 году Украина сделку заморозила, сославшись на соображения национальной безопасности, но спустя год уже ничто не помешало китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Group выкупить 50% акций предприятия. Как объяснил президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, у него не было выбора, в противном случае пришлось бы закрыть завод и уволить сотрудников.

«Такая проблема стояла передо мной впервые. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Собственники акций продали их через нашу биржу, и я свои акции продал», — рассказал Богуслаев.

После Майдана «Мотор Сич» разорвал сотрудничество с российскими партнёрами и нёс большие убытки. В тот момент Китай и начал проявлять интерес к нему, по информации издания Washington Post, в 2018 году на китайских клиентов пришлось около 35% годовой выручки. В связи с этим Богуслаев согласился на предложение китайской стороны.

Однако с такой интервенцией Пекина не согласен Вашингтон. В феврале 2020 года издание BuzzFeed News написало, что Антимонопольный комитет Украины может остановить продажу акций китайской фирме, потому что появился потенциальный покупатель из США. Как рассказал источник в Офисе президента Украины, Зеленский принял во внимание «нарушения закона» Китаем при покупке предприятия и «геополитические проблемы», связанные с этим вопросом. Но при этом полностью не закрыл дверь для привлечения потенциального инвестора из другой страны, кроме США и Китая.

По словам собеседника издания, это может помочь Украине остаться в стороне от конфликта Вашингтона и Пекина.

Япония

Киев и Токио не связывают ни крупные экономические проекты, ни географическое соседство, но у них много общих геополитических интересов.

Активизация двусторонних отношений началась после событий 2014 года. Япония стала единственной страной в Азии, которая ввела санкции в отношении России за присоединение Крыма, и неоднократно подчёркивала, что не признаёт ни переход Крыма в состав России, ни народные республики Донбасса. Это неудивительно, ведь Япония сильно зависит от США, которые и стали инициатором ограничительных мер — после Второй мировой войны Вашингтон взял на себя обязательства по обеспечению обороны Японии.

Однако это решение далось властям, которые постепенно налаживали сотрудничество с Москвой, непросто. Как рассказали японские дипломаты в интервью информационному агентству Reuters в марте 2014 года, чиновники «пребывали в шоке по поводу ситуации на Украине», а эти события стали «огромной проблемой» для японского правительства, поскольку оно осознавало суть «украинской дилеммы»: если Япония встанет на сторону России, то альянс с США просто развалится.

«Крым изменил правила игры. Это не залп где-то на далеком берегу от нас. Имела место попытка поднимающейся державы изменить статус-кво», — говорил Кунихико Мияке, работавший советником премьер-министра Японии.

В свою очередь 13 февраля 2019 года заместитель лидера партии «Национальный корпус» Николай Кравченко на открытии культурно-художественной платформы «Патриот» в Киеве, в рамках которого состоялось празднование Дня основания Японского государства, заявлял, что Украина и Япония — это единственные страны в мире, которые имеют официальные территориальные претензии к России, и провёл аналогию между Крымом и Курилами. Зеленский похвастался в Японии сдвигами в направлении прекращения войны в Донбассе © сайт президента Украины

Однако с точки зрения международного права никаких оснований для территориальных претензий нет.

Во-первых, статья 1 Устава ООН гарантирует народам право на самоопределение, которым в 2014 году и воспользовались жители Крыма и Севастополя, международные наблюдатели признали, что волеизъявление было добровольным.

Во-вторых, в совместной декларации от 1956 года СССР обязался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан, входящие в Курильскую гряду, после подписания мирного договора между странами, однако впоследствии Токио отказалось от подписания этого документа из-за угрозы США вернуть архипелаг Рюкю с островом Окинава, который находился под их управлением в соответствии с Сан-Францисским договором. Таким образом, Токио свои обязательства перед Москвой не выполнил, поэтому и не получил Хабомаи и Шикотан.

После Майдана увеличились и финансовые поступления из Токио в украинскую казну. Как сообщил в мае 2019 года посол Японии на Украине Такаши Кура, за всю историю независимости Украина получила от Японии материальную помощь в размере $3,1 млрд, а после победы Евромайдана — $1,87 млрд ($1,5 млн экономической помощи, $7 млн на восстановление инфраструктуры Донбасса, пострадавшей от боевых действий, а также средства на девяти проектов в сферах образования и здравоохранения).

В мае 2019 года и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева сообщала, что по итогам 2018 года товарооборот между странами по сравнению с 2017-м увеличился на 32%. Самый большой интерес Япония, на территории которой нет плодородных земель, проявляет к сельскому хозяйству Украины. За счёт преференций и инвестиций в агросектор Токио, как и ЕС, хочет получить по доступным ценам продукцию, выращенную на украинском чернозёме.

Впрочем, не политикой едины. Есть сферы, в которых Украина и Япония могли бы выстроить эффективное экономико-техническое сотрудничество, прежде всего, это энергетика. В феврале 2015 года японская сторона предложила Киеву свою помощь в модернизации всех угольных ТЭС, в результате которой, как писало агентство NHK, можно будет сократить импорт газа на 10%. СМИ тогда сообщали, что специалисты двух стран уже провели аудит на двух из них — Бурштынской и Трипольской ТЭС.

Для украинских властей этот вопрос более чем актуален и сейчас, ведь угольные месторождения остались на территории народных республик Донбасса, а обеспечивать страну энергией нужно.

Индия

Как написано на сайте посольства Индии на Украине, стороны поддерживают регулярные контакты в рамках совместных рабочих групп, консультаций в МИД в сферах торгово-экономического сотрудничества, науки и техники, здравоохранения и фармацевтики, туризма, обороны, консульских дел и других.

Сайт посольства Украины в Индии «в режиме тестирования и наполнения Министерством иностранных дел Украины», поэтому в разделе «сотрудничество» никакой информации нет.

По итогам 2019 года Индия заняла 8-е место в списке стран, куда Украина экспортирует свою продукцию, с показателем $2 млрд (-7% по сравнению с 2018 годом).

«Двусторонний товарооборот Индии составил $2,73 млрд в 2018-1919 годах (экспорт Индии составил $390,80 млн, а импорт — $2341,03 млн). Фармацевтические препараты составляют большую часть индийского экспорта на Украину (Индия — третий в стоимостном выражении экспортёр фармацевтической продукции на Украину после Германии и Франции). Ряд индийских компаний, таких как Ranbaxy, Dr. Reddy's Laboratories, Sun Group и другие имеют свои представительства в Украине. Представители крупных фармацевтических компаний создали Ассоциацию индийских фармацевтических производителей на Украине», — сказано на стране дипмиссии Индии. В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени за день до выборов © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В условиях пандемии вопрос обеспечения лекарствами становится актуальным как никогда, особенно если учесть, что значительная часть производства сосредоточена в Азии. 1 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл встречу с послом Индии Партхой Сатпатхи, по итогам которой Дели приняло решение бесплатно передать Киеву 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина, применяемого во многих странах при лечении COVID-19, хотя медики неоднозначно оценивают его эффективность. 5 мая препараты доставили на Украину.

Однако индийская фарминдустрия создаёт немало проблем местным производителям. В июле прошлого года глава совета директоров Darnitsa Group — одной из крупнейших фармкомпаний страны — Дмитрий Шимкив говорил в интервью изданию LIGA.net, что на украинском рынке много индийских лекарств с поддельными документами и несоответствующих качеству. Более того, он рассказал, что только в 2018 году в США и Европе запретили продукцию более 50 индийских заводов, и тогда они направляют свою продукцию в Африку и на Украину — в Индии существует несколько разных стандартов качества для разных стран. При этом регулирующие органы Украины не могут проверять деятельность заводов иностранных компаний, зато на отечественных предприятиях проверки проводят регулярно.

В сфере оборонного сотрудничества с Дели прослеживается конкуренция России и Украины. И это не удивительно, ведь рынок очень перспективный — Индия занимает по итогам 2019 года третье место в мире по военным расходам ($71,1 млрд, уступая только Китаю с $261 млрд и США с $732 млрд). В апреле 2016 года украинские СМИ писали, что «Украина отбила Индию у России», из-за заключённых на международной оборонной выставке DEFEXPO India-2016 15 меморандумов между украинскими предприятиями и Министерством обороны Индии о производстве 500 транспортных самолётов и долгосрочных поставках газотурбинных установок для индийских военных судов.

Руководство «Укроборонпрома» с гордостью заявляло, что Украина может занять нишу ремонта советской техники в Индии, которую традиционно занимала Россия, поскольку предлагает более низкую стоимость своих услуг и была изначальным производителем того оборудования. В частности речь шла о ремонте единственного авианосца ВМС Индии «Викрамадитья», построенного на основе советского тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путём глубокой модернизации.

Однако в феврале 2020 года представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что одну часть текущего ремонта судна, начало которого запланировано на этот год, проведут российские специалисты, а другую — индийские при техническом содействии российской стороны.

Кроме того, в апреле 2016-го заместитель директора «Укроборонпрома» Артур Херувимов тогда заявил, что Киев и Дели договорились о создании в Индии совместных предприятий по модернизации и ремонту зенитных ракетных комплексов «Квадрат» (экспортный вариант ЗРК «Куб»), «Стрела-1», «Тунгуска», «Шилка», а также переносных комплексов «Игла» и «Стрела-2». Однако в интервью изданию «Газета.ру» эксперт по вооружению Виктор Мураховский подверг сомнению реалистичность планов украинской стороны: «Это вечная украинская мечта кого-то потеснить, отжать, что-то почти бесплатно сделать. Я в эти фантазии не верю. Например, мне смешно слышать о ремонте ПЗРК, которые вообще не ремонтируются, — по истечении срока службы с помощью контрольно-проверочных машин они проходят проверку, и, если в параметры не укладываются, они идут на утилизацию, ничего там не ремонтируется».

Кроме того, он напомнил, что ни Стрела-1», ни «Квадрат» (предшественник «Бука») на украинских заводах не производились, они выпускались в РСФСР, а затем в России. В качестве примера ремонта техники несертифицированным пользователем, не владеющим ни конструкцией, ни документацией эксперт привёл историю с МиГ-21 для Хорватии, когда «Укрспецэкспорт» провёл модернизацию 12 модернизированных истребителей, но вскоре 5 из них Хорватии пришлось вывести из эксплуатации из-за технических проблем. Как показала проверка, при ремонте украинское госпредприятие использовало запчасти, не соответствующие предоставленной документации.

С каждым годом военное сотрудничество между Москвой и Дели только укрепляется. Летом страны заключили крупный контракт на поставку около 1000 российских ракет «воздух-воздух» (Р-27, Р-73E и Р-77) для ВВС Индии. В этом контексте интересен тот факт, что в производстве ракет средней и малой дальности «Рособоронэкспорт» конкурирует в том числе с украинскими предприятиями. Причём те же Р-27 Дели впервые закупил у России в 1990-х годах, а затем предпочёл украинскую продукцию и в 2012-м заключал дополнительные контракты на их поставку. Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File

В прошлом году Зеленский совершил немало зарубежных визитов, но все они носили скорее ознакомительный характер. Во-первых, он сам новичок в большой политике, и ему нужно было вникнуть во все процессы. Во-вторых, зарубежным партнёрам было интересно узнать, как шестой президент Украины видит дальнейшее развитие двусторонних отношений и внешней политики своей страны в целом.

Сейчас зарубежные визиты будут выглядеть иначе, поскольку после окончания пандемии мироустройство изменится. Прежде всего усилится противостояние США и Китая, а остальным странам нужно определиться, какое место в этой истории отведено им.

Украина, которая выбрала для себя европейский путь развития, тяготела к США и Евросоюзу, однако после истории с "Украинагейтом", спровоцировавшим процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа, так просто и открыто сотрудничать с Вашингтоном уже не получится. К тому же, с началом эпидемии западные страны погрузились в собственные проблемы, забыв об обещании всесторонне поддерживать Киев.

Значит, не лишним будет заручиться лояльностью и с другой стороны — на Востоке. В первую очередь, нужно налаживать связи с Пекином, который после окончания эпидемии будет в экономическом плане выглядеть гораздо увереннее Штатов (возможно, удастся даже получить кредиты). Возможно, Украина рассчитывает дать понять США, что больше не намерена целиком зависеть от Америки.