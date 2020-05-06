Флаг, зеленка и нацисты. Как запорожская полиция разделяет права граждан и символы

Самым резонансным событием последних дней в Запорожье стал инцидент, произошедший 1 мая у торгового центра City-mall. Два нетрезвых 19-летних парня сняли с флагштока флаг Украины и порвали его. Все это снимала на видео, как выяснилось потом, 13-летняя девочка Полина

Никаких так называемых антигосударственных лозунгов или призывов не было — только пьяный смех и подростковая придурь.

Видео из соцсетей молодежи очень быстро опубликовали в местном паблике "Запорожье NOW", логотип которого как две капли воды похож на утвержденный одиозным Мининформполитики для популяризации Украины бренд Ukraine Now. Ресурс, не имеющий сайта, но только Youtube и Telegram-каналы, а также страницу в Facebook, по некоторым данным, связан с деятелями партии Юлии Тимошенко и регулярно пиарит партию "Национальный корпус" — общественно-политическое крыло праворадикального полка «Азов». Само по себе то, что они выложили эту новость, интереса не представляет. Однако в комментариях к публикации член запорожского отделения Нацкорпуса Александр Солощенко заявил, что «уже сегодня они (участники инцидента. — Ред.) будут стоять на коленях и рыдать».

И вот, в тот же день "Запорожье NOW" выдает видеоролик под названием «Преступление и наказание». В описании к ролику указано следующее: «Полина (девушка, которая снимала на видео и ржала, как двое парней рвут украинский флаг) уже извинилась, а молодые люди в бегах. Найти их пока невозможно, но этот момент не за горами».

Как же и перед кем извинилась Полина? Рядом с ней стоят двое молодых людей. У одного из них в руках развернутый флаг Украины. Девочка дрожащим голосом говорит на камеру: «Я искренне извиняюсь за свой поступок, я не хотела никого обидеть. Я люблю Украину. Так вышло, и такого больше не повторится».

Затем Полине дают в руки банку с зеленкой, и она обливает себе лицо.

— На лобик, теперь на волосики, — говорит неизвестный.

Она льет зеленку на волосы, а затем ее заставляют встать на колени.

— Целуй флаг, — требует второй неизвестный.

— Не надо, — отговаривает его первый. — Не надо этому животному целовать флаг.

Сцена имеет явные характеристики морального насилия, принуждения и издевательств. Видео то ли непосредственно снимается оператором "Запорожье NOW", либо передается туда как эксклюзив.

Надо сказать, что в комментариях горожане возмутились происшедшим. Даже украиноязычные комментаторы порицали такие действия в отношении девочки. Люди писали, что с ее выходкой может разбираться полиция, но никак не какие-то неизвестные люди в рамках самосуда. Название «Преступление и наказание», который придумал для видео низкопробный паблик, как бы говорит нам, что было совершено преступление (хотя это решает только суд), за которым последовало наказание (хотя полномочия для этого имеют только соответствующие государственные органы).

Один из комментаторов, иронизируя над подписью к видео, даже написал:

«Гоу на Чонгар, там зеленкой поливайте. Найти Запоріжжя NOW пока невозможно, но этот момент не за горами».

По идее, искать владельцев паблика и публично издевавшихся над девочкой националистов должна была бы полиция.

Но вот что сообщает пресс-служба местного отделения Главного управления национальной полиции:

«Полицейские совместно с сотрудниками СБУ и с помощью общественности установили участников происшествия. Ими оказались жители Запорожья — двое юношей 2001 года рождения и девушка 2007 года рождения. Обоих злоумышленников доставили в Александровское отделение полиции. Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции».

Почему хулиганкой занимается СБУ? Что это за «общественность», учитывая ролики на "Запорожье NOW" и подозрительную активность Нацкорпуса? Кстати, позже выяснилось, что заявление в полицию написали представители именно этой праворадикальной организации, а начальник штаба запорожского отделения Нацкорпуса Денис Бойко заявил: «Парням очень повезло, что полиция их нашла раньше. Они должны понести наказание согласно действующему законодательству".

Дальше больше, 2 мая юношам, которые срывали флаг, предъявили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 1. ст. 338 ("Надругательство над государственными символами"), которая предполагает штраф или арест на срок до 6 месяцев. Это можно понять, но нельзя понять, почему никакие действия не предприняты в отношении националистов, которые издевались над девочкой, и канала "Запорожье NOW", который в качестве пособника либо непосредственно принимал участие в правонарушении, либо знал о нем (это доказывает публикация видеоролика), но не заявил в органы.

Можно даже взять на себя смелость и предположить, что все те, кто участвовал в публичных издевательствах, полиции прекрасно известны, т.к., вероятнее всего, «установившая участников происшествия общественность», заявители и националисты на видео "Запорожье NOW" — одни и те же лица. Но, как известно, Нацкорпус — это дочерняя организация полка «Азов», который входит в структуру МВД. У Нацполиции и Нацкорпуса — одни и те же руководители в высоких кабинетах.

Наверное, поэтому правоохранители не реагируют на совершенно обнаглевших комментаторов, которые прямо на официальной Facebook-странице полиции Запорожской области публично нарушают ст. 129 УК Украины ("Призывы к убийству") и ст. 161 УК Украины ("Разжигание национальной ненависти").

«Может, убить сразу?», «Не просто можно, а даже нужно», «Не, можно по-тихому проломить череп», «Как минимум лишить избирательного права на всю жизнь», «Сгиньте, не нужно тут вонять духом русским своим!!!», «Нужно топтать россиянский флаг», «За украинский стяг, столько раз защищенный в бою — высшая мера наказания», — все это не стесняются писать не на сайте Нацкорпуса, а прямо на страничке ГУ областной Нацполиции.

Реакции нет. Как нет реакции на нападения на журналистов, поругание памятников и другие правонарушения, которые даже не скрываются. Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру © CC0, Pixabay

Мы, конечно, абсолютно не поддерживаем надругательство над государственным флагом молодежи, которая не усвоила трепетное отношение к этим символам. Конечно, наказание им за это должно быть вынесено, но в рамках закона и судом. Что же касается Нацкорпуса, то, с нашей точки зрения, они совершают куда более гнусное преступление — не против символов (заметьте, даже юридически — не государства, а все-таки только его символов), а против личности, призывая и осуществляя внесудебную расправу над ними. Другими словами, это преступления против людей, а не символов, что в любом демократическом государстве рассматривается как более серьезное преступление. Есть в этой истории и третий момент — ответственность полиции, которая преступления против личности "в упор" не видит, поскольку, вероятно, эти личности, с точки зрения полиции, не достойны ее, полиции, защиты.