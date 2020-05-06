В четверг, 30 апреля, компания Ubisoft представила трейлер игры Assassin's Creed Valhalla. У жителей Великобритании игра наверняка вызовет весьма смешанные чувства

В среду, 29 апреля, в ходе онлайн-трансляции была официально представлена компьютерная игра Assassin's Creed Valhalla, разработчиком которой является канадское подразделение французской компании Ubisoft — Ubisoft Montreal. Впрочем, помимо канадской студии над проектом работают подразделения Ubisoft по всему миру. Креативным директором игры является Ашраф Исмаил, который в прошлом руководил разработкой игр Origins и Black Flag.

На следующий день Ubisoft представила дебютный трейлер и скриншоты игрового мира. Собственно, сам трейлер уже может вызвать у людей, знакомых с историей, серьёзные вопросы.

Зачастую создатели компьютерных игр весьма вольно обходятся с историческим материалом. Но на этот раз канадцы взяли новые высоты в историческом ревизионизме.

Чёрный пиар чёрного пиара

Лейтмотивом трейлера является создание «чёрной легенды» о викингах. Мол, британский правитель (а судя по подписи, это король Уэссекса Альфред Великий, который первый начал именовать себя королем Англии), объявляя войну викингам, клевещет на них.

«У них нет сердца…» — говорил король. Украинцам запретили читать книги про бизнес и викингов © flickr.com, Abhi Sharma

В то время как нам показывают, как один викинг обнимает детей, а другой треплет по щеке ребёнка.

«Безбожники, варвары», — говорит Альфред.

Между тем, нам показывают обряд поклонения одному из богов скандинавского пантеона. При этом жрица в рогатом шлеме мажет викинга кровью.

«Они убивают, не зная пощады», — продолжает Альфред.

Тем временем нам показывают, как при штурме деревни один викинг останавливает другого, в слепом запале чуть было не ударившего секирой женщину с дочерью. Оба викинга дают женщинам бежать.

«Они калечат земли Англии. Земли, что не станут защищать или любить», — завершает Альфред свою речь, перед тем как поставить подпись под указом о войне с викингами.

Тем временем нам показывают, как викинги возводят в Британии свои дома и играют с детьми.

Под конец первой части ролика показывают самого Альфреда, который представлен довольно отталкивающим персонажем с нездоровым цветом лица. Впрочем, уже к этому моменту к королю сложно относиться иначе, чем к клеветнику. В общем, позор поджигателю войны англосаксу Альфреду!

Но тех, кто знает историю, уже эта часть ролика оставит в недоумении. Ведь Альфред (довольно почитаемая в современной Великобритании фигура), с точки зрения британца, не так уж неправ. А вот то, как показаны викинги, иначе, как лакировкой действительности назвать сложно.

Как же обстояло дело на самом деле?

Почти за сто лет до описываемых в игре событий — летним днем 789 года — в родном для Альфреда Уэссексе — на острове Портленд — с трёх длинных ладей высадились пришельцы. Они говорили на схожем с местным населением языке. Диалог с наместником короля — таном Беохтриком — не задался. Пришельцы вырезали его и его небольшую дружину, забрали оружие, погрузились в ладьи и отбыли восвояси.

Это событие считается первым набегом викингов на Британию. Позже появится даже католическая молитва со словами «A furore Normannorum libera nos, Domine» — «Избави нас, Господи, от ярости норманнов».

Во времена же жизни Альфреда набеги викингов на Британию стали привычным событием.

Кстати, начало ролика дает намёк на то, что викинги отправятся в Великобританию не с миролюбивыми целями. Бог, которому они поклоняются в ролике, — это Тюр — бог чести и войны. Узнать об этом легко — по однорукому идолу.

«Есть еще ас по имени Тюр. Он самый отважный и смелый, и от него зависит победа в бою. Его хорошо призывать храбрым мужам. Смелый, как Тюр, называют того, кто всех одолевает и не ведает страха. Он к тому же умен, так что мудрый, как Тюр, называют того, кто всех умнее. Вот пример его отваги. Когда асы занимали Фенрира Волка, чтобы надеть на него путы Глейпнир, тот не поверил, что его выпустят, пока ему в пасть не положили как залог руку Тюра. А когда асы не захотели отпустить его, он откусил руку в том месте, которое называется теперь волчий сустав. И потому Тюр однорукий, и не зовут его миротворцем», — рассказывал конунг Высокий (под этим именем скрывался глава богов Один) о Тюре в «Младшей Эдде».

Было бы странным, если бы разработчики об этом не знали. Тем более, как позже выяснил один из пользователей Twitter, на своём сайте они делали отсылки к скандинавским источникам. На официальной странице Assassin's Creed Valhalla на сайте Ubisoft он выделил анимированные руны в отдельное изображение. С помощью пользователей reddit-а он перевел руны и получил строфу из «Речей Высокого» из «Старшей Эдды».

Dice así:

"Deyr fé, deyja frændr, deyr sjálfr it sama. ek veit einn at aldrei deyr, dómr um dauðan hvern."



"Las vacas mueren, los parientes mueren, y uno mismo también debe morir. Pero yo sé de algo que nunca morirá, el juicio de cada hombre muerto"#AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/N87eT4TIK0 — Cristophorus (@LaRedDeErudito) May 3, 2020

​«Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам; но смерти не ведает громкая слава деяний достойных», — гласила она.

Но даже без знания того, кому поклонялись викинги, в ролике кадры с женщиной и ребенком заставляют задаться вопросом: а почему главные герои с оружием в руках бегут по охваченной огнём деревне? Это фестиваль Burning Man? Или, как утверждалось в известной карикатуре «Викинги спасают женщин и ценности из горящих зданий, потому что все мужчины в деревне внезапно умерли».

Порвало!!!!

Викинги спасают женщин и ценности из горящих зданий потому что все мужчины в деревне внезапно умерли pic.twitter.com/gb96o2kPTv — Egor Holmogorov (@holmogorov) November 26, 2013

​Кстати, о женщине и девочке. Действительно викинги могли пощадить их и не насиловать. Но причина этого не столько миролюбие, сколько то, что это товар. Кстати, работорговля викингов оказала сильное влияние на историю Руси, если верить Алексею Толочко (подробнее об этом можно прочитать в интервью с историком на сайте Украина.ру). Историк Алексей Толочко: «История любит мерзавцев» © с сайта texty.org.ua

Слова Альфреда о том, что викинги терзают Англию, вряд ли можно назвать преувеличением. Тем более, как сообщается, действие игры происходит в 873 году. Это уже девятый год со времени начала «Великой армии язычников» — начала завоевания Британии датскими викингами (главный герой игры, кстати, норвежский викинг). К тому времени викинги уже два года, как взяли и разграбили Лондон.

А вот с тем, что викинги никогда не будут защищать и не полюбят эти земли, Альфред погорячился. Хотя это трудно поставить ему в вину. Ведь к моменту событий в игре мы не можем говорить о том, что викинги планировали остаться в Англии навсегда. Это случилось чуть позже.

Родимая английская сторонушка

Викинги действительно стали осваивать захваченные ими земли. Если первоначально их интересовала добыча и дань с покоренных земель, то, описывая события 876 года, «Англосаксонская хроника» указывает: «они (викинги. — Ред.) занялись пахотой и обеспечением своей жизни». В том году король Йорка Хальфдан Ι раздал земли Нортумбрии своим воинам.

Остается лишь добавить, что по итогу войн Альфреда и викингов в 886 году между ним и предводителем викингов Гутрумом был заключен договор, согласно которому в Британии появилась Денло — область датского права, владения викингов. Примечательно, что следы Денло в Великобритании можно найти по сей день.

Так, британский криминалитет использует слово данегельд (датские деньги — так назывался налог для уплаты дани викингом) для обозначения денег, получаемых от рэкета и вымогательства.

Но еще интереснее, что следы Денло можно обнаружить даже в результатах выборов в современной Великобритании.

«Слева карта Danelaw — владений викингов в Британии на конец IX в. Справа — карта, отображающая вторые по популярности партии на последних парламентских выборах в UK. Синим обозначены округа, где второе место заняли консерваторы, красным — лейбористы, оранжевым — либдемы. Как мы видим, в Англии граница между округами, предпочитающими лейбористов и либдемов, проходит почти точно по границе Danelaw. Короче говоря, потомки викингов левее потомков англосаксов», — указал на интересную корреляцию в своем Τelegram-канале историк Камиль Галеев 26 апреля.

Такая вот занимательная история и география.

Остается добавить, что норвежцы (а главный герой игры — норвежский викинг Эйвор) к описываемым в игре событиям по большей мере непричастны. В 70-х годах IX века «тиранили» Англию именно датские викинги. Однако исключать нахождение норвежцев в войсках датчан нельзя.

Норвежские викинги славны другим: именно гибель в 1066 году короля Норвегии Харальда ΙΙΙ Сурового ознаменовала конец эпохи викингов. Погиб Харальд в битве при Стамфорд-Бридже, что близ Йорка, против войска короля Англии Гарольда Годвинсона. Погибший был не только норвежским королем, но и зятем киевского князя Ярослава Мудрого, у которого служил Харальд и который в конце концов отдал за храброго воина свою дочь Елизавету.