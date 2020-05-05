По данным Университета Джона Хопкинса, на 20:00 5 мая в мире свыше 3,6 млн человек, зараженных COVID-19. Свыше 252,3 тыс. из них умерли

Лидером по количеству инфицированных являются США. Там зафиксировано свыше 1,181 млн зараженных. Следом идет Испания с более чем 218 тыс. зараженных, потом Италия — более 211 тыс., затем Великобритания — более 191 тыс., замыкает пятерку Франция — 169 тыс. Коронавирус и классики литературы. Пушкин об украинском Пугачеве © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Больше всего умерших от COVID-19 в США — свыше 69 тыс. человек. Затем идет Италия — свыше 29 тыс. человек, следом Великобритания — более 28,8 тыс., затем Испания — более 25,4 тыс., замыкает пятерку Франция — более 25,2 тыс.

При этом в СМИ появилась информация, что в той же Франции «нулевой пациент» с коронавирусом появился еще в декабре 2019 года. Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, это может помочь в исследовании распространении COVID-19.

«Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19», — сказал Линдмайер.

Он отметил, что в дальнейшем вполне возможно обнаружение таких пациентов и в других странах.

Ситуация в России

По состоянию на 20:00 5 мая в России коронавирус выявили у 155 тысяч человек, около 20 тысяч из них выздоровели, 1451 умерли.

Как заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф, в России эффективное тестирование дало возможность вовремя выявлять пациентов с легкой формой и в целом контролировать течение заболевания.

При этом, отметил специалист, легкие или бессимптомные больные составляют 70-80% от всех случаев заражения, и их своевременная изоляция позволяет значительно снизить распространение инфекции.

Как заявил в комментарии «Мосленте» вирусолог, лидер группы «Черный хлеб», доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, коронавирус привел к изменению информационного поля — люди стали меньше интересоваться насущными поводами. При этом, по его словам, сейчас в отношении происходящего существуют не только панические настроения, но и осмысление.

«Более внимательное и собранное осмысление. И это полезно. А больные пусть выздоравливают», — отметил он.

При этом он прокомментировал возможность создания вакцины и затухание эпидемии. Пока коронавирус не клюнул. Даже пандемия не искупает бездействия президента Украины Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Создание вакцины — это всегда подготовка к прошедшей войне. Любой вирус изменчив — пройдя репликативный цикл, он представляет собой облако — совокупность «флешек», на каждой из которых в сравнении с исходной информацией содержится по одной или больше замен-мутаций. Добавим сюда рекомбинацию с помощью смены матриц. Код меняется в потомстве. Это характерные свойства синтеза РНК у вирусов — больше ошибок вносится при копировании. Так что всегда возникают новые варианты», — отметил он.

Тем временем власти и врачи продолжают напоминать о необходимости социального дистанцирования и выполнения карантинных мер.

Ситуация на Украине

По состоянию на 20:00 5 мая на Украине свыше 12,6 тыс. зараженных COVID-19, из которых умерло 316 человек и вылечились свыше 1,8 тыс.

При этом на Украине все чаще раздаются голоса за отмену карантинных мер, поскольку это вредит экономике страны, и без того находящейся в непростом положении.

Выйти на работу захотели даже украинские парламентарии. В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выходе с карантина с 18 мая. Сделал это глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Новый феномен. Аномалию с коронавирусом обнаружили в Закарпатье © commons.wikimedia.org, Trayan Mustyatse

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «UA:Украинское радио» заявил, что в стране создадут рабочие места для людей, которые потеряли работу из-за карантина. По его словам, Кабмин планирует создать минимум 500 тыс. рабочих мест.

«Конечно, это не будут космические зарплаты высококвалифицированных работников, но это будут зарплаты, которые дадут возможность украинским семьям обеспечить себя на это время экономического кризиса», — заявил Шмыгаль.

По его словам, всемирный экономический кризис давит на экономику Украины, из-за чего ВВП может упасть на 4,8%.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что к Украине обратились европейцы с просьбой разрешить выехать трудовым мигрантам. В свою очередь Киев затребовал для них достойные условия труда.

«Это страхование, официальная оплата труда, проживание, лечение, в том числе в случае заболевания коронавирусом. Мы ведем переговоры о том, что контракты должны быть не менее чем на 3 месяца, потому что для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек ездит на две недели туда-обратно», — отметил Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал о диалоге с властями на местах по поводу карантинных мер.

Ситуация в мире

В ближайшее время США весьма определенно сообщат о происхождении коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, власти в ближайшее время опубликуют подробный отчет. Однако точные сроки Трамп не назвал. При этом он добавил, что не разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином по теме источника коронавируса.

Ранее в США заявили, что Китай может быть ответственен за распространение COVID-19. Бортник: США и Китай продолжают борьбу, и мир вновь может стать двуполярным © стрингер

Кроме того, 5 мая стало известно, что группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, способное победить COVID-19 в лабораторных условиях. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

По словам авторов работы, 47D11 нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку. Отмечается, что новое антитело побеждало не только SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), но и родственный ему SARS-CoV. По принципу действия оно похоже на белки, которые вырабатываются иммунными клетками человека.

Для экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. После положительных результатов было решено отредактировать антитело для создания подходящей для человека версии.

Пока же применение этого антитела в медицине невозможно. Нужно провести еще ряд испытаний.