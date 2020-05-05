Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко усовершенствовать медицинскую реформу, начатую при его предшественнике. И это притом что на выборах в прошлом году Зеленский эту же реформу жестко критиковал

В понедельник, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по поводу пандемии COVID-19 и ситуации с медиками. В этом обращении Зеленский заявил, что с первых дней президентства получает противоречивую информацию о медицинской реформе. Для того чтобы помочь Зеленскому разобраться в ситуации, была создана рабочая группа с участием академиков, профессоров и заслуженных врачей Украины, которая пришла к выводу, что у медреформы есть свои плюсы и минусы.

Одним из последних является то, что около 50 тыс. медиков могут потерять работу, 322 больницы закроют, а 1 тыс. больниц сократят финансирование.

«Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов. Почему, вместо того чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании?» — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что ему постоянно поступают жалобы от медиков.

«Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление», — указал президент Украины. «Мы не пойдем тем путем, который был раньше»: глава Минздрава Украины анонсировал новую медреформу © Facebook, Максим Степанов

Таким образом, он не намерен сворачивать медицинскую реформу, которая получила имя бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. И это притом что сам Зеленский в бытность кандидатом в президенты Украины критиковал Супрун и довольно прохладно относился к медреформе ее имени.

Забывчивый Владимир

В июне прошлого года, спустя всего две недели с небольшим после своей инаугурации, Зеленский на вопрос о Супрун ответил: «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют (на Украине у Супрун прозвище Доктор Смерть. — Ред.)? Ну, слава Богу, у меня, у моей семьи другой врач».

Самой Супрун эта реплика пришлась не по душе. Она была оскорблена.

«У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано. Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, посмотреть на нашу работу, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете», — заявила она журналистам на брифинге в кулуарах правительства.

Во время предвыборной кампании у Зеленского был свой взгляд на медицину. Так, в своей программе он обещал, что больницы получат современное оборудование, украинцы каждый год будут проходить профилактические осмотры и получат страховую медицину, при которой каждый будет сам определять программу страхования, выбирать учреждение, врача и способ лечения. Что касалось малообеспеченных граждан, то тут Зеленский обещал, что базовое медстрахование для них будет за счет государства. Если у Зеленского и говорилось о сокращениях в медотрасли, то только о сокращении административного персонала.

В общем, Зеленский если и прямо не выступал против реформы Супрун в своих обещаниях перед выборами, то уж точно не был ее сторонником.

Уже став президентом, Зеленский задумался над тем, что делать с наследием и.о. главы Минздрава. Правда, «раскачивался» президент довольно долго. Лишь в конце февраля 2020 года он подписал указ, которым была создана временная группа по вопросам реформирования системы здравоохранения. До 1 марта группа должна была проанализировать ход медреформы и внести предложения о дальнейших шагах. Между тем, уже тогда СМИ предупреждали о возможном массовом закрытии больниц в связи с реформой, очередной этап которой начинался 1 апреля. «Необходимо полностью поменять подход»: Зеленский признался, что коронавирус изменил его взгляд на медреформу © REUTERS, AP

Судя по отсутствию реальных действий, то ли рабочая группа успокоила Зеленского, то ли его самого в реформе все устроило. Но тут грянула пандемия COVID-19.

Вообще в этой ситуации действия президента выглядят достаточно странно. Во-первых, еще до ступления в должность президента, во время избирательной кампании, которую команда Зеленского вела через социальные сети, он прекрасно знал, что медицина в Украине находится на грани выживания. Но став президентом, весь своей предвыборный пыл по этому вопросу, направил в свисток. Во-вторых, уже став президентом, еще задолго до эпидемии, Зеленский знал (об этом говорили врачи, писали СМИ, заявляли политики), что реформа здравоохранения ведет в стране к уничтожению этого самого здравоохранения. Уже тогда можно было принять меры о приостановке сокращения медперсонала, больниц и т.д. Но президент почему-то упорно не делал этого, пока не грянула пандемия.

Голова не ведает, что творят руки

Уже 22 апреля президент Зеленский весьма критично высказался в адрес медреформы Супрун.

«Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет», —заявил Зеленский.

Он отметил, что в ходе борьбы с коронавирусом стало понятно: медицинской отрасли в стране нет. Есть только медики.

«Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас — 35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тысячи, были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем — вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет», — подчеркнул Зеленский.

В общем, понадобилась пандемия, чтобы понять пагубность реформы, начатой при предшественнике Зеленского.

И тем удивительнее были слова Зеленского, которые он сказал всего неделю с лишним спустя: медреформу не стоит сворачивать, ее нужно подкорректировать.

Для критиков Зеленского этого стало еще одним свидетельством предательства им своих избирателей, а также управляемости Западом. А те, кто раньше работал в правительстве «Слуг народа», отмечают, что даже приостановка медреформы не решит всех проблем. Медреформа среди чумы. Украина продолжит жить по заветам Супрун © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Второй этап таки приостановлен. Но это Пиррова победа. Без полномасштабного включения второго канала финансирования любой из возможных сценариев развития приведёт к сокращению сети, уменьшению количества врачей, обветшанию материально-технической базы и ещё большему сокращению доступа. Как следствие, к ещё большему озлоблению населения и к неминуемой федерализации Украины из-за невозможности выполнять конституционные обязанности центральной властью», — заявил бывший советник министра здравоохранения Украины Евгений Найштетик.

По его словам, украинцам придется осознать, что их налогов не хватает на государственную медицину.

«Стоит признаться себе, что нищенствующие энтузиасты в бомжарнях — это не система здравоохранения. И единственный выбор, который предстоит сделать, — это куда скидываться, в больничные кассы своих общин или в фонд обязательного медицинского страхования», — ратует Найштетик за страховую медицину.

Но будут ли у украинцев деньги, чтобы откладывать на медстраховку? Особенно в условиях тяжелейшей экономической ситуации, в которой оказалась страна. Зеленский слишком поздно понял, что с медицинской реформой что-то не так. Но даже сейчас он не хочет ее отменять.

И при этом, столкнувшись с реальным положением дел, Зеленский так и не определился, что же произошло с системой здравоохранения в стране.

Впрочем, печальнее (хотя и это очень плохо) другое. Любой шаг, любое действие, любое заявление нынешнего президента Украины свидетельствует о том, что либо он не самостоятелен в выборы целей и средств своей политики, либо просто не хочет, не умеет или равнодушен к тем обязательствам, которые брал перед избирателями перед выборами и сразу после них.

В этой связи последнее заявление Зеленского, прозвучавшее в понедельник, 4 мая, скорее надо воспринимать, не как программу преобразований, а как попытку оправдаться перед избирателями за свое бездействие в течение года.