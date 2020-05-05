Карантин, введённый на Украине в середине марта, серьёзно сказался на сфере интимных услуг: на панель вышли студентки 18-22 лет, модели и эскортницы. И даже пенсионерки секс-индустрии решили тряхнуть стариной, вспомнили молодость, чтобы заработать на бутерброд с маслом. Борьба за клиента идёт самая напряженная

Сотрудницы секс-услуг оказались без дохода, как и вся сфера обслуживания. Часть клиентуры из-за карантинных мероприятий осталась без работы и проедает последние сбережения. Часть сидит безвылазно дома в кругу семьи. Некоторые стараются избегать любых контактов, чтобы не подцепить коронавирус.

Из-за закрытых границ не может приехать в Украину основой контингент — секс-туристы, на заработки за границу не смогли выехать и украинские путаны. Девочки, оказавшись в затруднительном материальном положении, ищут варианты, как выжить.

Впрочем, вариантов, как оказалось, не так-то и много.

На карантин путаны не ушли

Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Однако не все путаны послушались советов коллег по цеху. Об этом свидетельствуют данные опроса в одном из тематических украинских телеграм-каналов для работниц сферы секс-услуг. Тема опроса была «Как коронавирус отразился на твоей работе?». В опросе приняли участие более 400 путан. 59% из них заявили, что вирус отразился на их сфере деятельности, при этом 8% уверили, что не особенно, 9% еще не поняли, а 3% подчеркнули, что клиентов валом. 8% констатировали, что «такого провала давно не было».

Есть товар, но нет купца

После закрытия гостиниц и саун постоянно промышляющие там дамы легкого поведения остались без работы. Опустела киевская окружная дорога, обычно в эту пору года буквально кишащая проститутками. Точнее, некоторые экземпляры по привычке появляются вечерком на привычных точках, вот только клиентура проносится мимо на огромной скорости, не притормаживая. Даже постоянные клиенты носа не кажут, так как боятся подхватить не венерическую заразу, а коронавирус. А те, кто еще «клюет», сбивают цену из-за финансового кризиса. Путаны вынужденно идут на уступки.

Из-за закрытия привычных точек дамы из гостиниц, саун и окружной пытаются ловить клиента в интернете на специализированных сайтах. А там конкуренция просто зашкаливает. В поисках денег на панель выскочили как начинающие 18-летние, так и пенсионерки.

Украинские секс-шопы зарабатывают на коронавирусе © Toby Simkin / flickr

Часть из них раньше, если судить по Киеву, время от времени подрабатывали на проспекте Победы, ловили клиентов в ночных клубах или же искали богатых иностранцев. Это позволяло провинциалкам снимать хорошие квартиры в столице, покупать дорогие шмотки, путешествовать — жить не тужить. Сегодня они перешли все в интернет. Их стало намного больше, такое впечатление, что подтянулись еще их подруги, которые даже не помышляли о таком заработке.

Но хочу заметить, что не только молодняк ищет клиентов, но и пенсионерки секс-бизнеса. Вот, ей Богу, на одном из сайтов заметил несколько старых знакомых. Одна лет 15-20 назад работала в одной из гостиниц столицы, начинала валютной проституткой на заре перестройки и так в этой гостинице и сидела, была важным агентом сначала КГБ, потом СБУ. Ходили слухи, что она организовала свой бордель, да видно что-то не сложилось, вернулась к привычному ремеслу», — рассказывает подполковник МВД Сергей Березин.

Скидка на карантин и модели на панели

Впрочем, несмотря на безумную конкуренцию, стоимость услуг держится на прежнем уровне — в среднем за час проститутки просят 2000 грн (около 5500 руб.), за 2 часа — 3000-4000 грн, но это те, кто помоложе. 25-летняя Милана вообще демпингует, видно, очень нужны деньги, на время карантина предлагает 25%-ную скидку, а час ее услуг стоит 1500 грн (около 4100 руб.), 2 часа — 3000 грн, ночь — 9000 грн. Те, кто постарше, с окружной или из сауны, вообще готовы работать за 300 грн в час (около 800 рублей).

Секс и эпидемия. Парадоксальное последствие древней болезни для украинской культуры © скриншот YouTube Роза, готова работать 2 часа за 8000 гривен (22000 рублей), а за ночь хочет 24000 грн. А 23-летняя Молли час оценила в 5600 грн, 2 часа — в 11200 грн, а ночь — в 33600 грн.

23-летняя Ирэна пожаловалась подругам, что карантин сорвал все планы. Должна была ехать в Турцию в Анкару, в пятизвездочный отель на две недели. Сутенер обещал оплатить все расходы и заработки делить 50 на 50: 30 минут — 100 долларов, час —150-200 баксов, ночь от 700 до 1000 баксов. В день надо принимать 4-5 клиентов.

Ну а теперь приходится сидеть в Украине на бобах и ждать, когда откроются границы и в страну попрут иностранные туристы. Или же самим уже можно будет уехать на заработки.

Новое направление — удалёнка

Сегодня, как объясняют путаны, только самые смелые или совсем оставшиеся без средств к существованию готовы на личные встречи с клиентами. Осторожные ищут альтернативные варианты — удалёнку.

Жизнь в карантине. Как сохранить любовь и выжить без секса © AFP, Ed JONES

Да, придётся потрудиться, чтобы зарегистрироваться на сайте, открыть счет. Но лучше работать дома, так безопаснее и больше денег, так как их нужно делить только с сайтом. Никаких посредников. Никто ничего не знает и ни о чем не догадывается. Заработок не велик, но стабилен — 100-400 долларов за смену. Доход зависит от разных факторов.

Как утешают себя проститутки, у них древнейшая профессия, которая пережила не одну эпидемию, мировые войны, чуму. Переживёт она и COVID-19. Более того, путаны уже готовы к тому, что для них наступят не самые лучшие времена, цены на их услуги упадут. Но они всё равно выживут и останутся на плаву.