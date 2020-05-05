По состоянию на 5 мая коронавирусом в мире болеют 3,58 млн человек, скончались 252 тыс., выздоровели 1,17 млн

Больше всего больных коронавирусом по-прежнему в США. Там этот диагноз подтвержден у 1,21 млн человек, 69,8 тыс. умерли, еще 160 тыс. выздоровели. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Далее идет Испания, в которой 218 тыс. заболевших и 121 тыс. выздоровевших. Количество летальных исходов в этой стране — 25,4 тыс.

На третьей строчке Италия, там заразившихся на 6 тыс. меньше, чем в Испании, но больше умерших — более 29 тыс. Число выздоровевших, напротив, намного меньше — 82,8 тыс. человек.

Далее идут Великобритания (191 тыс. больных), Германия (166), Россия (145), Франция (132), Турция (128) и Бразилия (108).

Ситуация в РФ

Россия за прошедшие сутки заняла седьмое место по числу больных коронавирусом: более 10,5 тыс. новых случаев, всего умерли 1451 человек, еще 19,8 тыс. сумели победить болезнь.

Больше всего соответствующих диагнозов поставлено в Москве, на столицу приходится около половины всех случаев. Почти все заболевшие за сутки — младше 65 лет.

Далее следует Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская и Мурманская области, а также Дагестан.

Под ударом по-прежнему остаются врачи — новые случаи заражения среди работников больниц выявлены в разных регионах страны. Например, в Омске коронавирус подхватили сразу 16 медиков.

На этом фоне появилась информация, что около 100 врачей и еще 250 работников среднего медицинского звена отказались выходить на работу из-за пандемии.

От коронавируса скончался генеральный конструктор пилотируемых программ Роскосмоса Евгений Микрин.

Коронавирус и Украина

По-прежнему непростой остаётся ситуация на Украине. Там диагностировано 12,6 тыс. случаев COVID-19, 316 человек скончались, 366 выздоровели.

Накануне, 4 мая, на специальном заседании правительства карантин из-за пандемии был продлён в стране до 22 мая. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, если отменять ограничения с 11 мая, это приведёт к резкому росту числа заболевших и, как следствие, летальных исходов, которые могут достигнуть цифры в 100 тыс. Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

В то же время продолжаются дискуссии вокруг украинской медреформы последних лет, которая на фоне эпидемии показала свою несостоятельность. Это на очередном брифинге признал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, если оставить всё в таком виде, как есть, из-за недостатка финансирования около 50 тыс. медработников будут уволены, а более 300 больниц прекратят свое существование.

Он добавил, что в этом году больше половины всех больниц Украины получат меньшее финансирование, чем в прошлом. Это приведёт, по словам министра, к вспышкам опасных болезней, таким как туберкулез. При этом, подчеркнул Степанов, речь идёт не об отказе от реформы, а лишь о её корректировке.

Ситуация в мире

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом на планете еще далека до завершения, продолжаются попытки выяснить все обстоятельства возникновения инфекции. Одна из теорий об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане не находит подтверждения, пишет The Gurdian со ссылкой на свои источники в разведке.

Ранее в СМИ распространился текст 15-страничного доклада, подготовленного на основании информации спецслужб Британии, Австралии, США, Новой Зеландии и Канады. Авторы утверждали, что КНР якобы уничтожала улики в своих лабораториях, скрывала данные о болезни и отказывалась предоставить образцы для создания вакцины. По версии британской газеты, в докладе не было ничего секретного, а сама публикация была сделана с санкции Вашингтона для усиления давления на Пекин.

Некоторые страны продолжают смягчать карантинные ограничения. Например в Армении после полуторамесячного простоя начинают работу заведения общепита. Однако особой радости для владельцев это пока не приносит. Дело в том, полагают они, что на покрытие всех убытков понадобится не один год, плюс к этому львиную долю выручки приносят иностранные туристы, возвращения которых пока не предвидится.

Аналитики из разных стран тем временем пытаются спрогнозировать изменения, которые оставит после себя эпидемия. Так, самыми востребованными, по крайне мере, в краткосрочной перспективе, окажутся специалисты по финансам и выходу из кризиса. Из-за пережитых стрессов во время вынужденного сидения дома новых клиентов советуют ожидать психологам. Также будут востребованы разнообразные врачи и сиделки, так как люди начнут более внимательно следить за своим здоровьем.