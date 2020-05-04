По состоянию на 18:00 4 мая в мире зафиксировано более 3 млн 592,8 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 249 тыс. человек скончались, свыше одного миллиона 169,2 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Иран с немногим более 98,6 тыс. заболевших. На девятом — Бразилия (101,8 тыс.).

Следом идут Турция (126 тыс.), Россия (145,5 тыс)., Германия (165,7 тыс.), Франция (168,6 тыс.), Великобритания (186,5 тыс.), Италия (210,7 тыс.) и Испания (248,3 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 189,9 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 68,6 тыс. человек, смертность 5,77%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 15,25%, или 28,4 тыс. человек.

В Италии — 28,8 тыс. умерших (13,71%), в Испании — 25,4 тыс. (10,25%), во Франции — 24,8 тыс. (14,76%).

Россия

В России по состоянию на 4 мая зафиксировано 145 452 случаz заболевания, 1358 заразившихся умерло, 18 157 выздоровело. Смертность составляет 0,94%.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уверен, что коронавирус будет циркулировать, так же как и другие виды гриппа и вирусов.

«И речь должна идти не об этих крайностях вроде "остановить", а о том, чтобы вывести циркуляцию этого вируса на доэпидемический уровень», — сказал Онищенко.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 4 мая

При этом выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России не было, до этой точки еще далеко, сообщил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба.

Связано это может быть с тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции, уточнил Авдеев.

«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19», — подчеркнул Авдеев.

От инфекции нередко страдают врачи, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией. Так, в Хакасии умер 26-летний медик, заразившийся коронавирусом.

Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева сообщила, что россияне по её инициативе за три дня собрали 1 миллион рублей в помощь врачам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом.

«Дорогие мои, за три дня мы уже собрали 1 миллион (рублей), а деньги со всей страны продолжают поступать. К сожалению, еще очень много врачей заразились и погибли от коронавируса, поэтому мы решили увеличить сумму, которую собираем, до трех миллионов. Врачи не щадят себя и своей жизни… Мы вместе с вами можем сделать хотя бы немного для них. Спасибо вам большое», — сказала 98-летний ветеран в видеообращении на своём YouTube-канале.

Она пояснила, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 4 мая зафиксировано 12 331 случаев заболевания, 303 заразившихся умерли (смертность 2.46%), 1619 выздоровели.

Почти четверть жителей Украины считают, что карантин по коронавирусу в стране пора завершать. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 мая результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который ранее под давлением черкасской общественности отменил карантин в городе вопреки требованиям центральных властей, заявил, что готов к публичной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я готов встретиться публично, при всех телеканалах, жителях, и выразить свою позицию», — заявил мэр.

Он также отметил, что у него самого очень много вопросов к президенту.

Ранее полиция завела против него уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Бондаренко, однако, абсолютно уверен в обоснованности ослабления карантина. Да и центральные власти вслед за ним сами стали ослаблять ограничительные меры.

Так, Rабинет министров Украины разрешил работу стоматологов с 11 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 мая.

Ранее Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая, но с некоторым послаблениями.

«Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано, и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что постановление об ограничениях, принятых в связи с распространением коронавируса, будут обнародованы после доработки в течение двух дней с учетом предложений, высказанных на заседании.

Ситуация в мире

Германия выделяет 525 миллионов евро на разработку вакцины и борьбу с пандемией COVID-19 на глобальном уровне, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Германия привержена этой цели. Наш прямой вклад в этой донорской конференции будет 525 миллионов евро. Мы также в целом увеличим наш взнос в глобальное здравоохранение до 1,3 миллиарда евро», — сказала Меркель на видеоконференции по сбору средств.

Франция, по словам президента страны Эммануэля Макрона, выделит на разработку вакцины 500 миллионов евро.

«Нам необходимо ускориться в том, что касается поиска и разработки вакцины, которая была бы доступна всем… Франция выделит дополнительно 500 миллионов евро», — сказал французский лидер.

Коронавирус возродил Меркель. Рейтинги растут, в Германии заговорили о пятом сроке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так, в США у некоторых зараженных коронавирусом наблюдают «счастливую гипоксию» — состояние, когда пациент хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма.

«Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент», — рассказал врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер.

Медик признался, что был поражён этой особенностью больных COVID-19.

Его коллега Эльнада Марсия Негри отметила, что у здоровых людей сатурация — уровень насыщения крови кислородом — составляет не менее 95 процентов. При этом, по словам Негри, заражённые коронавирусом с показателем 80, 70 или даже 50 процентов могут казаться здоровыми.