Пандемия коронавируса ускорила и без того намечавшееся жесткое противостояние США и Китая. Однако теперь эти две страны втянут в свой конфликт все страны мира, говорят политические эксперты. При этом для США важно, чтобы Россия подчинялась законам, которые сформулировал Запад

В начале мая австралийское издание The Daily Telegraph сообщило: Китай скрывал данные о вспышке новой коронавирусной инфекции в стране. В этом уверены разведки Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и США, которые собрали специальное досье.

Сам документ состоит из 15 страниц, на которых описывается, как именно китайские власти скрывали информацию о болезни. Среди прочего Запад обвиняет Китай в цензуре. По мнению разведок, 31 декабря власти КНР начали исключать из поисковых систем новости по таким запросам, как «вариации SARS», «рынок морепродуктов в Ухане», «неизвестная пневмония в Ухане».

Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File

При этом, как сказано в статье, экономический блок советников президента Дональда Трампа призывает действовать осторожно, а те, кто отвечает за национальную безопасность, наоборот, выступают за решительные меры.

«В настоящее время президент, безусловно, думает о наказании Китая», — сказал советник Трампа, пожелавший остаться неизвестным.

В свою очередь Трамп заверил: у него есть доказательства того, что вирус возник именно в уханьской лаборатории. Впрочем, подробностей президент США не раскрыл.

«Наступают новые времена в экономике»

Трамп сейчас находится в сложном положении, уверен политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. С одной стороны, американский президент в начале пандемии заявлял, что вирус — так, ерунда, но после этого США вышли в лидеры по количеству зараженных и умерших. И все стратегические оппоненты Трампа попытаются использовать это для борьбы с ним.

«С другой стороны, для Трампа очень выгодно, переместив всю вину на Китай, с которым у него продолжается финансово-экономический конфликт, показать, что он, Трамп, патриот и будет добиваться компенсации от Китая», — сообщил Безпалько.

Политолог Безпалько о том, что будет с Россией, если она станет союзником Китая или США © РИА Новости, Нина Зотина

«Трамп приезжает в Саудовскую Аравию и заставляет её покупать оружие на сотни миллиардов долларов. Трамп объявляет Китай врагом и пытается заставить покупать товары, которые производятся в США. Причем просто взять и насильно поменять баланс в свою сторону, то есть чтобы Китай закупал у США больше, чем продавал», — заявил Безпалько.

Подобное положение дел говорит о том, что наступают новые времена в экономике, когда проблемы будут решаться совершенно другими способами, убеждён политолог.

«Два государства втягивают весь мир в своё противостояние»

США точно будут обвинять Китай в распространении пандемии, прогнозирует политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Пока только непонятно, в чём именно будут обвинять: есть два варианта.

Первый: китайцы «не удержали», выпустили вирус из лаборатории четвёртого уровня биологической защиты. Второй: китайцы промолчали об опасности в первые критически важные дни, когда ещё можно было закрыть границы и спасти Запад от распространения пандемии.

«О том, чтобы не обвинять Китай, речи уже нет. Я думаю, даже некоторые представители Демократической партии уже тоже склоняются к тому, что с Китаем придётся бороться.

Не сам Байден, чего с ним говорить, а люди, которые представляют его штаб и Национальный комитет Демократической партии, — ещё колеблются, но значительная часть демократов одновременно хотят и Китай обвинить, и сделать так, чтоб Трамп был виноват. Но склоняются к тому, что Китай в чём-то придётся обвинять», — сообщил американист.

Дробницкий: Холодная война между КНР и США приведет к созданию "мира регионов" © Нина Зотина

«План американцев — обнулить все долги перед Китаем»

Пока весь мир только готовится восстанавливаться экономически после пандемии коронавируса, Китай продолжает развиваться, отмечает Дмитрий Дробницкий. Китай усиливается как страна, которая первой выздоровела от пандемии и может заниматься экономическими вопросами, «возвращаться к своим старым проектам, может, скорректированным, но всё же тем, которые были обозначены на XVIII съезде КПК».

«Многие западные страны позволить себе этого не могут, особенно США. По сути, риторика Вашингтона сводится к тому, что «слушайте, вы весь мир коронавирусом заразили, а теперь вы тут главные спасители», — сказал американист.

По его словам, ещё стоит учитывать то, что у американцев есть план, «неизвестно, будет ли он утверждён, но он есть»: как бы обнулить все долги Китаю, но при этом оставить доллар резервной валютой и экономику на какое-то время.

«Понятно, что на среднесрочную перспективу это не очень получится, а вот как бы оставить экономику долларовую во всём мире и доллар сохранить в качестве резервной валюты, но при этом отозвав свои обязательства перед Китаем…

Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

«Для Америки важно, чтобы Россия подчинялась законам, которые сформировал Запад»

Не только Трамп, но и Европа сильно прессингует Китай по поводу коронавируса, говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Многие на Западе, да и все адекватные люди хотят знать, что во всем этом нет руки Китая и что нам не угрожает другой вирус.

«Второе — это, конечно, избирательная кампания. Трамп, известный своей агрессивной риторикой, по сути, сменил фокус. До него, при Буше, Обаме, Россия была причиной всех бед в международных отношениях. Теперь для Трампа главной опасностью является Китай, и в своей предвыборной кампании он будет указывать именно на Китай и в меньшей степени на Россию.

Если бы президентом был Байден или Хиллари Клинтон, мы бы намного меньше слушали про Китай и больше про Россию. Все зависит от подходов», — подчеркнул политолог.

Сихарулидзе уверен, что Россия — часть западной цивилизации, «поэтому для Америки важно, чтобы Россия подчинялась законам, которые сформулировал Запад». Китай же, продолжил эксперт, воспринимается как отдельная цивилизация. Поэтому использовать его как субъект, который вызвал Запад на противоборство, менее популярно.

«Будет очень интересно, как Джозеф Байден будет вести свою избирательную кампанию. Если Трамп критикует Китай, то Байден пойдет по уже протоптанной стезе и будет делать больший акцент на России», — прогнозирует эксперт.