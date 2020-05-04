По состоянию на 16:00 понедельника, 4 мая, в мире официально подтверждено 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 247,8 тыс. человек, выздороветь удалось 1,1 млн пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений остаются США — здесь коронавирус был диагностирован у более чем 1,1 млн жителей. Болезнь забрала жизни 67,6 тыс. американцев, выздоровели более 180 тыс.

Вторую позицию занимает Испания: 217,4 тыс. случаев заражения COVID-19, 25,2 тыс. погибших, 118,9 тыс. выздоровевших.

На третьем месте с 210,7 тыс. заболевших расположилась Италия. Свыше 28,8 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом, 81,6 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация в Великобритании (187,8 тыс. заражений), Франции (168,9 тыс.) и Германии (165,6 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине, по данным Минздрава, зарегистрированы 12 331 случай заражения COVID-1. От осложнений скончались 303 человека, 1619 выздоровели. За последние сутки число заболевших увеличилось на 418 человек.

В Днепре заболевшая коронавирусом 23-летняя девушка, которая на момент заражения была беременна, потеряла двойню: плод замер вскоре после того, как медики диагностировали у пациентки COVID-19. В настоящий момент девушка в коме, врачи борются за ее жизнь.

Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин до 22 мая, но с некоторым послаблениями. Отмечается, что ослабить карантинные меры «по просьбе представителей бизнеса» планируется уже 11 мая. Окончательный план смягчения планируется разработать в ближайшие две недели.

При этом прогнозы о последствиях пандемии неутешительные: по словам мэра Киева Виталия Кличко, нынешний уровень смертности от коронавируса на Украине в пределах 2-3% говорит о том, что от заболевания могут умереть 1,2 млн украинцев.

«До конца года вероятность распространения коронавируса может достигнуть 80%. Именно столько людей переболеют в каждой стране. Ключевой задачей является то, чтобы не было инфекционного взрыва. Чтобы не допустить того, что произошло в Италии или Нью-Йорке — когда количество заболевших превышает количество медиков, которые могут оказывать помощь. Будет много волн этого заболевания. Нашей задачей является замедление болезни и ее уменьшение нагрузки на различные заведения», — заявил Кличко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тем временем в столице продолжают бороться с увеличением числа заражений — для дезинфекции города начали использовать дроны. Такая технология уже была протестирована на мусоросжигательном заводе «Энергия» и в Киевпастрансе. К работе привлекаются дроны, которые используются для нанесения пестицидов на поля в сельском хозяйстве.

Из хороших новостей: на Украине, как и во многих других странах, из-за карантина уменьшился уровень преступности. Как отметил глава МВД Арсен Аваков, в стране стало на 36% меньше убийств, на 50% меньше грабежей и на 68% — причинения тяжких телесных повреждений.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России всего выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 1356 человек, 18 095 выздоровели. За последние сутки заболевание диагностировали у 10 581 человека.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, эпидемия в России развивается по европейскому сценарию — это означает более плавный прирост и большую продолжительность эпидемии.

Взлет или падение? Пандемия ввела в шок книготорговлю, но способствовала расцвету творчества © CC0, Pixabay Анна Попова. По ее словам, процесс идет в правильном направлении — нужно только соблюдать существующие требования безопасности.

При этом в Кремле отмечают, что снимать ограничения, введенные в связи с пандемией, пока что рано.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стало известно, что коронавирус выявили у спикера заксобрания Ленинградской области Сергея Бебенина. В пресс-службе парламента сообщили, что заболевание у политика протекает в легкой форме и чувствует он себя нормально. Бебенин находится на самоизоляции.

В то же время в РПЦ сообщили о смерти бывшего митрополита Астраханской области Камызякской епархии Ионы (Юрия Карпухина). По предварительным данным, причиной стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Ионе было 78 лет.

Ситуация в мире

Власти Молдавии планируют отменить чрезвычайное положение, введённое из-за пандемии коронавируса, уже 15 мая. По словам президента страны Игоря Додона, после этой даты обычный порядок работы в стране возобновится, правда, при условии соблюдения некоторых санитарных мер. Согласно последним данным, в Молдавии зафиксировано более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 124 человека умерли, 1382 выздоровели.

Коронавирус в Европе: Первомай в условиях карантина, 7,5 миллиардов евро на вакцину, Запад обвиняет Китай в потворствовании пандемии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Литве: аэропорт Вильнюса возобновит регулярные рейсы с 13 мая. Первые два самолета отправятся в Ригу и Франкфурт. Рейсы в Ригу будут выполняться ежедневно, во Франкфурт — три раза в неделю.

В Греции также смягчают карантин. С понедельника там снова открылись парикмахерские, цветочные и книжные магазины, салоны оптики и спа-услуг. В стране с населением 11 млн человек зарегистрировано 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Стало известно, что во Франции трое граждан Ирана, выдавая себя за полицейских, грабили людей, требуя предъявить официальный бланк с разрешением покидать дом во время карантина. Во время «обыска» они забирали у жертв деньги и ценные личные вещи. «Заработать» таким методом мошенникам удалось около 25 тыс. евро.