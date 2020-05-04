В начале 2020 года Ангелу Меркель, объявившую об уходе из большой политики в 2021 году, многие списывали со счетов. Однако эпидемия COVID-19 рекордно повысила и её личный рейтинг, и рейтинг её партии. На этом фоне в правительственных кругах заговорили о возможности сохранить за Меркель власть. Но не все согласны с такой постановкой вопроса

Мировая эпидемия стала проверкой властей на прочность. Ведь от того, насколько продуманны и эффективны их решения, зависят жизни людей и удержание экономики от краха.

Политическое воскрешение Меркель и её партии

На фоне карантина Христианско-демократическому союзу (ХДС) пришлось перенести на неопределённый срок внеочередной съезд, на котором должны были выбрать нового председателя. С апреля 2000 года до конца октября 2018 года эту должность занимала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Решение отказаться от руководства партией и сосредоточиться на работе правительства она приняла после проигрыша ХДС в федеральной земле Гессен, а её преемницей стала генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (17 июля 2019 года она возглавила Министерство обороны ФРГ, сменив Урсулу фон дер Ляйен, назначенную председателем Еврокомиссии). По сложившейся традиции, посты лидера ХДС и федерального канцлера неразделимы. Но Крамп-Карренбауэр не смогла себя проявить, никто не видел в ней главу правительства после ухода Меркель в 2021 году, и в феврале 2020-го она подала в отставку.

2019 год и начало 2020-го выдались для ХДС сложными: отсутствие яркого и харизматичного лидера, проигрыш в нескольких федеральных землях, избрание главы федеральной земли Тюрингия при поддержке ультраправой партии «Альтернатива для Германии», — однако ситуацию переломила, как ни странно, эпидемия COVID-19. Если в конце 2019 года рейтинг альянса ХДС/ХСС немного не дотягивал до 30%, то сейчас, как показал опрос института социологических исследований Kantar, проведённый по заказу издания Bild am Sonntag, его поддерживают 37% респондентов.

Для сравнения, Социал-демократическую партию —15%, «Альтернативу для Германии» — 12%, Левую партию — 9%, Свободную демократическую партию — 6%. По результатам исследования социологического института Forschungsgruppe Wahlen, уровень одобрения ХДС ещё выше — 44%. Вирус под контролем, но это не точно. Почему в Германии высокая заболеваемость COVID-19, но низкая смертность © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Правящая партия смогла вернуть расположение граждан благодаря грамотной стратегии сдерживания эпидемии коронавируса и помощи населению в этот непростой период. Несмотря на то, что Германия занимает шестое место в мире по количеству заболевших, доля летальных исходов держится на низком уровне — около 4%(165 664 пациента с подтверждённым диагнозом, умерших 6 866). Добиться таких показателей удалось благодаря нехитрым мерам: массовому тестированию населения, высокому уровню развития медицины, соблюдению режима самоизоляции.

Кроме того, власти руководствуются научным подходом и проводят консультации с медиками и эпидемиологами. Также не забывают они и о поддержке населения, пострадавшего от эпидемии, и бизнесменов, которые несут огромные убытки.

В ситуации, когда прежний лидер ушёл, а новый ещё не избран, роль неформального лидера ХДС на себя взяла Меркель. Её рейтинг за последние месяцы рос ещё стремительнее, чем партийный: с январских 53% в марте он достиг 68%, а в апреле 79%. В прошлом году немецкие СМИ часто позиционировали Меркель как «хромую утку», то есть политика, который просто дожидается конца срока своих полномочий и уже не принимает каких-либо важных решений, особенно после того, как на одних официальных церемониях её охватывал тремор, а на других она и вовсе слушала гимны сидя, что не принято по протоколу.

Однако COVID-19 показал, что Меркель рано начали списывать со счетов. Теперь печатные издания и телеканалы совсем по-другому говорят о канцлере: газета Die Zeit называет действия Меркель в условиях пандемии крупной политической победой, Der Standart ставит ей в заслугу возвращение людям веры в политическую стабильность, Der Spiegel и вовсе написал, что она из «канцлера по вызову» вновь стала одним из ведущих мировых политиков.

Более того, в интервью газете Bild, опубликованном вечером 2 мая, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что в политических кругах страны всё чаще слышит разговоры о пятом сроке Меркель во главе федерального правительства.

«Ангела Меркель уверенно ведёт Германию через кризис. Мы можем радоваться, что в такой момент у власти в нашей стране находится такой канцлер», — заявил политик.

Впрочем, захочет ли остаться у власти ещё на несколько лет сама Ангела Меркель — большой вопрос. Объявляя об уходе с поста председателя ХДС, она сразу сказала: «Четвёртый срок канцлера — мой последний. В 2021 году я не буду кандидатом на должность канцлера и не буду претендовать на место в Бундестаге. Говорю для протокола — я вообще больше не буду занимать должностей в политике».

Кто на новенького?

Выборы нового главы ХДС отложены, но закулисная борьба за канцлерский пост продолжается. В качестве преемника Меркель (если она всё же решит уйти из большой политики) рассматривают четырёх кандидатов.

Первый из них — депутат Бундестага Фридрих Мерц, чьё внутрипартийное противостояние с Меркель насчитывает порядка 20 лет. Самым ярким его эпизодом стало решение Меркель в 2002 году — уже председателя ХДС — после поражения партии на парламентских выборах возглавить фракцию в Бундестаге вместо Мерца, чтобы противостоять Социал-демократической партии Германии канцлера Герхарда Шрёдера.

Эксперты оценивают шансы Мерца возглавить страну как не очень высокие. К тому же, в глазах общественности его позиции подорвала история, когда политик накануне введения в стране карантина опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию, на которой он вместе с новым руководителем своей избирательной кампании стоят на фоне Бранденбургских ворот, рядом с которыми никого не было, хотя обычно там полно людей. А через несколько дней заболел коронавирусом. Он быстро вылечился, и его здоровью ничего не угрожает, но этот случай продемонстрировал, что Мерц недооценил всю опасность нового заболевания, а это неприемлемо для канцлера.

Второй потенциальный преемник Меркель — председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Рёттген, который раньше остальных изъявил желание принять участие в выборах председателя ХДС. У него тоже есть что предъявить нынешней главе правительства: в 2012 году Меркель уволила Рёттгена с поста министра по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности (к слову, этот пост она сама занимала в 1994-1998 годах) после его проигрыша на выходах премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия, где он представлял ХДС, а в ходе избирательной кампании он критиковал Меркель. Александр Рар: в ситуации с коронавирусом многие хотят, чтобы Меркель осталась еще на 4 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Когда стало известно об отмене апрельского съезда партии, Рёттген предложил не откладывать голосование, а провести его по почте, чтобы партия поскорее обрела лидера. Впрочем, рассчитывать на победу ему вряд ли стоит: на выборах 7 декабря 2018 года, когда председателем ХДС избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр, он занял четвёртое место, уступив также Фридриху Мерцу и министру здравоохранения ФРГ Йенсу Шпану. Вряд ли за полтора года его роль внутри партии кардинально изменится.

Третий кандидат — премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Эпидемия заставила его больше, чем Мерца и Рёттгена, проявить себя как политика. Дело в том, что именно в Северном Рейне — Вестфалии зафиксировали первый в Германии случай заболевания COVID-19, к тому же эта земля лидирует по количеству подтверждённых диагнозов — около 20% от общего по стране.

Несмотря на такую тревожную статистику, Лашет активно выступает за ослабление ограничительных мер, введённых федеральными властями для сдерживания распространения вируса, и даже в телеэфирах спорит с вирусологами, что, безусловно, играет против него. СМИ указывают на недопустимость такого поведения, зато его стремление к власти поддерживает Шпан, популярность которого за период эпидемии выросла. Глава Министерства здравоохранения, в отличие от Лашета, осознаёт всю опасность коронавируса и предупреждал об этом задолго до того, как эпидемия достигла глобальных масштабов. К тому же его частое появление в телеэфирах и интервью мировым изданиям формирует вокруг Шпана образ главного борца с болезнью в сознании общественности.

Однако опрос института по изучению общественного мнения Civey, проведённый для журнала Spiegel, показал, что немцы хотели бы видеть следующим канцлером другого политика — премьер-министра земли Бавария Маркуса Зёдера. За него выступили 27% респондентов, Лашета поддержали 8%, Мерца — 12%.

В истории с эпидемией Зёдер повёл себя прямо противоположно Лашету: он один из первых руководителей регионов, кто ввёл жёсткие меры (даже отменил знаменитый фестиваль Октоберфест) и призывает к их сохранению, пока опасность не отступит. Местное население всестороннее поддерживает позицию своего лидера — в апреле рейтинг Зёдера в Баварии достиг 94%, чему могли бы позавидовать многие политики по всему миру. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Казалось бы, вот он, идеальный канцлер! Но не всё так просто. Зёдер — председатель Христианско-социального союза (ХСС), партии, которая работает только в Баварии, «младшего брата» ХДС, они состоят в альянсе с момента образования в 1945 году. Традиционно ХДС и ХСС выдвигают единого кандидата на пост главы правительства, как правило, председателя ХДС.

Уступить это право члену ХСС «старшая сестра», как называют в этой связке ХДС, может в исключительном случае, например, если у самой нет достойного претендента. Однако такое за всё послевоенное время, то есть за 75 лет, происходило всего дважды, и то в конечном итоге представители ХСС проигрывали. А сейчас, когда рейтинг ХДС идёт вверх, никто уступать точно не будет.

За время правления Меркель выросло целое поколение, у многих страна ассоциируется только с ней и представить кого-то другого у руля сложно. Что касается пятого канцлерского срока, то она привыкла выполнять свои обещания. Впрочем, за полтора года ситуация в Германии и мире в целом может настолько измениться, что примет неожиданный поворот. История с эпидемией COVID-19 как нельзя лучше продемонстрирует, кто из политиков способен принимать взвешенные и правильные решения, у кого есть чутьё и кто несёт ответственность за свои действия.