В понедельник, 4 мая, под эгидой Еврокомиссии пройдет онлайн-конференция доноров, где предполагается собрать 7,5 миллиардов евро, которые будут направлены на создание вакцины против коронавируса

Первое мая застало мир в карантине. Левые партии организовали более-менее массовые демонстрации только в тех странах, где карантинные ограничения уже несколько ослаблены. Так, в Афинах 1 мая на площади Синтагматос, прямо перед зданием парламента Греции, собралось несколько сотен человек. Демонстрация была организована объединением профсоюзов «Боевой фронт всех рабочих», связанным с Коммунистической партией. Незадолго до демонстрации на площадь пришли профсоюзные активисты, которые наклеили на асфальт стикеры. Каждый участник встал на стикер, и таким образом расстояние между ними не должно было превышать двух метров. Кроме того, на площади был небольшой оркестр, игравший Bella Ciao — своеобразный гимн европейских левых. Украина, где Европа? Особенности национальной демократии © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

А в Берлине 1 мая демонстранты прошли через центр города до площади перед ратушей, где уже была нанесена разметка для социального дистанцирования. При этом в столице Германии не обошлось без задержаний, ведь в нескольких районах города противники карантинных мер запланировали акции, совпадающие с первомайскими митингами и демонстрациями. Одна из таких акций — с требованием отменить карантинные меры — должна была пройти на площади Розы Люксембург, но полиция не дала протестующим собраться.

Во Франции же никаких первомайских демонстраций не было — тут первые шаги по ослаблению карантинных ограничений запланированы на 11 мая. А 1 мая президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовал послание к французам по поводу Дня труда. «Я хочу сегодня вспомнить о профсоюзах, которые не могут проводить свои традиционные манифестации», — сказал президент, не уточнив, действительно ли его огорчает этот факт, или скорее несколько успокаивает. Сами же профсоюзы и другие левые организации в этот день ограничились лишь обращениями разной степени радикальности к властям Франции. Исключением стала ультралевая «Непокорная Франция», которая призвала своих сторонников 1 мая открывать окна и бить в кастрюли, а депутат и официальный представитель председателя «Непокорной Франции» Алексис Корбьер потребовал от властей бесплатных масок и тестирования для всех жителей страны. Политолог Серенко объяснил, почему Европа поддержит Трампа в конфликте с Китаем © предоставлено Андреем Серенко

Однако в первые дни мая руководство европейских стран и ЕС в целом было озабочено в первую очередь созданием вакцины против коронавируса. Так, 1 мая в интервью немецкому правительственному агентству Deutsche Welle глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости глобальных и скоординированных действий, чтобы решить проблему распространения коронавируса и создать вакцину, а также возможности для ее производства. «Необходимо гарантировать, что в каждом уголке мира она будет продаваться по справедливым и доступным ценам. Над этим мы работаем и для этого нам нужны средства», — заявила она. Фон дер Ляйен отметила, что 4 мая пройдет конференция доноров, на которой предполагается собрать 7,5 миллиардов евро, которые будут направлены на создание вакцины. «Это лишь начало. Думаю, что со временем нам потребуется еще больше», — добавила глава ЕК. Помимо ЕС, в конференции будет участвовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Мелинды и Билла Гейтсов, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации. Кроме того, конференцию поддерживают многие страны мира, указала глава Еврокомиссии. «Такого не было со времен Второй мировой войны»: Меркель о пандемии коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

2 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидеры Франции, Италии и Норвегии поддержали призыв Еврокомиссии. «Мы открыто заявим о наших обязательствах, и мы радуемся, что нас поддерживают партнёры во всем мире», — заявили Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг. «Средства, которые мы мобилизуем, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения», — убеждены лидеры европейских государств, к которым присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в воскресенье с призывом к международному сотрудничеству с целью создания вакцины против коронавируса во время богослужения в Ватикане обратился Папа Римский Франциск.

О том, что Германия сделает «существенный денежный взнос» для этой инициативы, Меркель также заявила в своем видеоподкасте 2 мая. Канцлер ФРГ отметила, что к инициативе присоединятся частные фонды, фармацевтические компании и альянсы CEPI и GAVI, которые являются партнерствами правительств и частных компаний по доступности вакцин и предотвращения эпидемий. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом власти ФРГ фактически встали на сторону возглавляемого Вашингтоном разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. 2 мая лондонская газета The Daily Telegraph, со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный этим альянсом, обвинила власти Китая в том, что они намеренно скрыли или уничтожили доказательства вспышки коронавируса. А 3 мая глава МИД Германии Хайко Маас в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал власти Китая помочь прояснить происхождение коронавируса. КНР на данном этапе имеет шанс доказать, «насколько прозрачным в действительности будет его обращение» с этой проблемой, добавил глава немецкой дипломатии.

Не исключено, что такая позиция ФРГ связана с давлением партнёров по НАТО. Ведь, по данным немецкого издания Spiegel, на прошлой неделе послы стран НАТО провели в Брюсселе закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, на которой было решено немедленно начать подготовку плана действий на случай второй волны коронавируса этой осенью. План операции НАТО должен быть разработан под эгидой американского генерала Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что разработанный план могут принять на встрече министров обороны в июне. По сведениям издания, генеральный секретарь альянса также предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство поддержки и закупок НАТО. «Взаимовыручка НАТО». Испания получила крохи от альянса и отозвала запрос о помощи © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом, как и ранее, европейские страны-члены НАТО являются лидерами и по количеству инфицированных коронавирусом, и по числу умерших от него. Уже на этой неделе первое место по числу смертей от COVID-19 в Европе может занять Великобритания: по состоянию на вечер воскресенья эта страна отстаёт от лидирующей пока Италии менее чем на пятьсот летальных случаев. Всего в Соединённом Королевстве зафиксировано 28 446 смертей от последствий коронавируса, инфицировано им 186 599 человек — это третий показатель в Европе.

1 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса, и на следующей неделе он представит план восстановления экономики. Рассмотрение вопроса о дальнейшей судьбе ограничительных мер должно состояться до 7 мая, и научные советники готовят министрам варианты их возможного ослабления. При этом в воскресенье Джонсон в интервью британскому изданию The Sun on Sunday заявил, что пока он боролся с коронавирусом, «врачи уже готовились к тому, чтобы сообщить о его смерти». Чтобы не дать ему умереть, сотрудникам больницы Святого Томаса в Лондоне, где Джонсон какое-то время находился в палате интенсивной терапии, понадобились «литры и литры кислорода», которым его продолжительное время снабжали через кислородную маску, рассказал политик. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Италии, которая занимает первое место в Европе по числу умерших от COVID-19 (28 884), за последние сутки зафиксировано 174 летальных случая среди инфицированных, что является самым низким показателем более чем за месяц. Кроме этого, в стране с каждым днём уменьшается количество пациентов, находящихся в реанимации, а также число новых случаев инфицирования коронавирусом (всего с начала эпидемии — почти 211 тысяч). Ослабление карантинных ограничений в Италии начнётся 4 мая, при этом 62% итальянцев заявили, что нуждаются в психологической поддержке, чтобы вернуться к нормальной жизни после почти двух месяцев карантина.

Снижается в Италии и уровень преступности, сообщает МВД страны. Так, с 1 по 31 марта, когда в Италии начали вводить ограничительные меры в связи с коронавирусом, было совершено 68 069 преступлений, тогда как за аналогичный период 2019 года их было 203 723. В частности, наблюдалось снижение по сравнению с общей тенденцией преступлений жестокого обращения в семье (-37,4%) и грабежей в аптеках (-28,2%). За время карантина количество убийств снизилось на 71%, а краж и изнасилований — на 72%. Число преступлений, связанных с распространением наркотиков, сократилось на 46%. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

В то же время, растут преступления, связанные с ростовщичеством (+9,1%). В МВД Италии отмечают, что экономическая и финансовая ситуация в стране на этапе восстановления, «подвергает весь производственный и коммерческий сектор риску проникновения организованной преступности». Полиция Италии активизирует усилия, чтобы предотвращать попытки незаконной конкуренции через угрозы, насилие, мошенничество и коррупцию.

В Испании, которая является европейским лидером по числу инфицированных коронавирусом (более 247 тысяч человек), за последние сутки зафиксировано наименьшее количество умерших от COVID-19 за полтора месяца. Премьер-министр Испании Педро Санчес утром 3 мая сообщил президентам автономных регионов о том, что количество умерших среди инфицированных коронавирусом за последние 24 часа снизилось до 164, и это самый низкий показатель с 18 марта. Однако испанское издание El Pais отмечает, что к этим данным надо относиться с осторожностью из-за влияния выходных. Всего в Испании от последствий коронавируса умерли более 25 тысяч человек.

Строгие меры по ограничению передвижения, введенные правительством Испании из-за коронавируса 14 марта, также существенно повлияли на статистику преступности в стране. Согласно исследованию, подготовленному министерством внутренних дел Испании, за первые 15 дней карантина количество зарегистрированных уголовных преступлений сократилось на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение количества правонарушений было зафиксировано в преступлениях против собственности, которые обычно составляют 75% от общего числа жалоб, поступающих в правоохранительные органы.

Менее значимым является снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 49,8% меньше) и против безопасности дорожного движения (-57,1%). Сокращение числа преступлений нашло свое отражение и в цифрах арестов — их было на 77,3% меньше. И это несмотря на то, что задержание за сопротивление и неповиновение властям выросли на 519,1% в результате действий некоторых граждан, которые не хотели соблюдать карантин. Испания на год закрыла свои пляжи для иностранцев © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

Скорее всего, количество таких задержаний вырастет с 4 мая, когда в Испании все будут обязаны носить маски в общественном транспорте. В минувшую субботу премьер Испании объявил, что правительство займется непосредственным распределением шести миллионов масок. Ещё семь миллионов масок будут поставлены испанской федерации муниципалитетов и провинций, а полтора миллиона — таким организациям, как «Каритас» или Красный Крест. Власти Испании заявили, что страна начнет выходить из карантина с 11 мая, но даже при благоприятном развитии событий ограничения должны сохраниться, по меньшей мере, до конца июня.

Во Франции, находящейся на четвёртом месте в Европе по количеству инфицированных коронавирусом (168 693 случаев), ношение масок в общественном транспорте станет обязательным 11 мая, когда в стране также начнётся поэтапное смягчение карантинных мер. Но французам рекомендовано носить маски и во всех общественных местах. Готовясь к этому, французское правительство решило зафиксировать цену на одноразовые хирургические маски, продаваемые населению: не более 95 евроцентов за штуку. Об этом 1 мая сообщила госсекретарь по экономике Аньес Панье-Рюнаше. Отпускные цены на тканевые маски многоразового использования решено не фиксировать, однако антимонопольная служба министерства экономики будет пристально следить за ценами, а также за качеством продаваемых масок.

По оценке Минэкономики Франции, «разумная» цена на многоразовые маски сейчас определяется, исходя из стоимости одного употребления на уровне 20-30 центов. Эти маски должны иметь специальный логотип с обозначением максимального числа стирок между употреблениями. В магазинах маски всех типов начнут продаваться с 4 мая, сообщила в специальном заявлении французская Федерация торговли и ритейла. Торговые сети обязались продавать защитные средства с «минимальной маржой», пообещав многоразовые маски по 2-3 евро за штуку. Сеть Carrefour обещает продавать одноразовые маски дешевле 60 центов, а многоразовые по 1-3 евро. Сеть Système U собирается торговать тканевыми масками по 2-3 евро. Ритейлеры предупреждают, что в первое время маски будут продаваться на кассе и с ограничениями во избежание ненужного ажиотажа (упаковка из 10 одноразовых масок — в одни руки). Привыкайте к коронавирусу: жители Казахстана будут носить маски до конца года © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Во Франции за последние сутки от последствий коронавируса скончались 135 человек, сообщило 3 мая главное управление здравоохранения Франции. Согласно официальным данным, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 24 895 человек. При этом в субботу, 2 мая, министр здравоохранения Франции Оливье Веран по итогам заседания совета министров объявил, что действующее во Франции с 24 марта чрезвычайное санитарное положение продлят ещё на два месяца, до 24 июля. Проект закона об этом должен будет в течение недели утвердить парламент страны.

В Германии снижается скорость распространения коронавирусной инфекции и смертность от неё. Как сообщил в воскресенье, 3 мая, Институт имени Роберта Коха, за истекшие сутки в стране зарегистрировано 793 новых случая заражения коронавирусом. В субботу, 2 мая, этот показатель составлял 945, в пятницу — 1939. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране по состоянию на воскресение превысило 165 тысяч человек — это пятый показатель в Европе, умерло от COVID-19 в Германии 6 845 человек (самый низкий в процентном отношении показатель среди европейских стран). При этом показатель заражаемости в Германии по-прежнему не превышает единицу. По данным Института Коха, коэффициент в настоящее время составляет 0,79 (это означает, что 100 заразившихся коронавирусом передают инфекцию 79 здоровым людям). Значение коэффициента <1 предполагает, что число новых заражений снижается.

Восторженные отклики на действия канцера ФРГ Ангелы Меркель в борьбе с эпидемией коронавируса вызвали в политических кругах Берлина дискуссии о её пятом сроке на посту главы германского правительства. «Не могу отрицать, что в последнее время я слышу эту мысль достаточно часто», — заявил 3 мая министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag. По словам политика, Меркель «очень уверенно ведет Германию через кризис». «Мы должны быть счастливы, что в подобной ситуации нашей страной руководит такой канцлер», — заявил Зеехофер. Меркель открестилась от призыва к Китаю открыть данные о происхождения COVID-19 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Германия с 4 мая ослабляет карантин, разрешив религиозные службы и посещение музеев, детских площадок, выставок и зоопарков — но только при условии соблюдения строгих мер предосторожности. У федеральных земель будет последнее слово по поводу открытия церквей и других мест поклонения, некоторые религиозные мероприятия, включая свадьбы, крещения и поминки, также будут допустимы. При этом Ангела Меркель заявила, что открытие ресторанов на данный момент будет «проблематичным», поскольку «мы не можем проверить, принадлежат ли люди за одним столом к одной семье или к разным».

В соседней Чехии самые ожидаемые ослабления карантина — открытие летних террас кафе и ресторанов — анонсированы на 11 мая, тогда же откроются все магазины в торговых центрах (с минувшего понедельника работают только небольшие), парикмахерские и салоны красоты. Ныне же в стране парадоксальная ситуация: обычные парикмахерские по-прежнему закрыты — зато с 20 апреля можно спокойно подстричь собаку. Приоритеты властей могут показаться странными, но Чехия стабильно фигурирует среди стран с самым большим числом собак на душу населения в Европе. У 10 миллионов чехов — не менее двух миллионов собак. Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек своё решение открыть салоны для животных раньше многого другого объяснил тем, что ему пришло огромное количество просьб по интернету. Ныне в Чехии зарегистрировано 7 764 случаев заражения коронавирусом (причём в последние сутки — всего 9), умерло от COVID-19 245 человек.

А вот в Польше 4 мая открываются все магазины в больших торговых центрах, но для них будут действовать те же правила, что и в польских супермаркетах: ограничение количества покупателей на квадратный метр, обязательные маски и одноразовые перчатки, дистанция в очередях и т.п. При этом будут отменены специальные часы для пожилых людей (до сих пор в будни с 10 до 12 часов в магазины имели право войти только лица старше 65 лет). Кафе и рестораны в торговых центрах также смогут возобновить работу — но исключительно для торговли на вынос, на территории центров и даже рядом с ними употреблять пищу запрещено. Однако, как сообщает польское издание Business Insider, от 20 до 30 процентов сетевых магазинов в торговых центрах останутся закрытыми, поскольку собственники прогнозируют резкое снижение количества покупателей.

Также с 4 мая в Польше возобновят работу библиотеки и гостиницы/пансионаты, но в последних будет ограничено количество постояльцев и введён абсолютный запрет на пребывание людей, не являющихся зарегистрированными в объекте гостями. Не будут в отелях работать также бары, рестораны, дискотеки и т.п.

По состоянию на вечер воскресенья в Польше зарегистрировано 13 693 инфицированных коронавирусом, 678 человек умерло от его последствий. Среди зараженных — 160 полицейских, сообщил 3 мая пресс-секретарь полиции Польши Мариуш Чярка. При этом в стране продолжается подготовка к голосованию на выборах президента Польши, намеченных на 10 мая. Правящая партия «Право и Справедливость» намерена провести их в корреспондентском режиме, хотя закон об этом ещё не рассмотрен Сенатом (это ожидается 5-6 мая). Польша приступила к онлайн-выдаче рабочих виз украинцам — СМИ © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В конце минувшей недели ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на «псевдовыборах», и призвали граждан поступить так же. Документ подписали экс-президенты Польши Лех Валенса, Бронислав Коморовский и Александр Квасьневский, а также шесть экс-премьеров. Письмо опубликовали на сайте Форума гражданского развития, который возглавляет автор польского «экономического чуда» Лешек Бальцерович.

В свою очередь, глава Национальной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марциняк заявил 3 мая в интервью газете Rzeczpospolita, что из-за правовых и организационных условий провести выборы 10 мая невозможно. В тот же день в эфире телеканала TVN24 Йоланта Турчинович-Керилло, бывший руководитель штаба действующего президента Андрея Дуды, баллотирующегося на второй срок, также заявила, что в сложившейся ситуации кризиса демократии выборы 10 мая не могут состояться. По словам политтехнолога, вместе со своими коллегами она планирует обратиться к Сейму Польши с предложением о переносе президентских выборов на август 2020 года.