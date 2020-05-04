Прямой конфликт черкасского мэра Анатолия Бондаренко с президентом всколыхнул Украину. Действительно – случай из ряда вон выходящий. Тем более, что черкасский мэр не остался в одиночестве – отдельные карантинные меры отменили в Днепропетровске, Мукачево, Житомире, в его поддержку высказался мэр Ивано-Франковска

Судя по всему, протест Бондаренко попал, что называется, в самый болезненный общественный нерв. И Офис президента уже столкнулся с массовым протестом самых разных общественных групп, выразителем настроений которых выступил Бондаренко.

«Справедливость есть, и за неё стоит бороться»

Бондаренко — член «Батькивщины», и к его выступлению лозунг Юлии Тимошенко тех ещё времён более чем подходит.

Собственно говоря, он поймал Офис президента на неприглядной истории с сетью строительных гипермаркетов «Эпицентр», которая в условиях карантина продолжает торговать, в то время как конкуренты несут убытки. К тому же, как оказалось, в «Мрие» из Китая, которую встречал сам президент, был не только гуманитарный, но и коммерческий груз, который сеть «Эпицентр» тут же, без всяких пошлых конкурсов, продала государственным структурам. В общем, скандал разгорелся нешуточный.

Реакция Офиса президента и правительства на обвинения в поддержке бизнеса предпринимателей и владельцев "Эпицентра" Александра и Галины Герег оказалась абсурдной. То вдруг премьер Денис Шмыгаль получает письмо от владельцев «Эпицентра» с просьбой немного поработать, и те немедленно получают разрешение (общественность тут же начала интересоваться, какой ответ и в какие сроки получит ФОП «Петренко», если обратится к главе правительства с таким же вопросом), то замглавы Офиса Кирилл Тимошенко на прямой вопрос отвечает, что владельцы «Эпицентра» приняли решение работать в карантин сами (в смысле, все остальные приняли решение не работать и нести убытки). Скандал с гуманитаркой из Китая: часть груза «всплыла» в украинских магазинах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этой ситуации апелляция к равным правам и возможностям для всех оказалась более чем обоснованной и востребованной.

Тем более, что вопросы к руководству страны относительно соблюдения карантинного режима отнюдь не ограничиваются «Эпицентром». Также продолжает работать сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен». Особое звучание приобрёл факт работы во время карантина ресторана «Велюр», поскольку владеет им народный депутат от «Слуги народа» и возможный кандидат на прост мэра Киева Николай Тищенко.

В общем, как правильно заметил киевский журналист Вячеслав Чечило, «люди — странные существа, готовые терпеть очень многое ради «идеи». И любому политику очень соблазнительно этим воспользоваться. Но если власть начинает апеллировать к таким понятиям, как «светлое будущее», «Родина» или «борьба со страшной эпидемией», и требовать жертв, то она должна понимать, что вступает на очень тонкий лед. Потому что это, да, работает, но работает только до того момента, пока народ верит, что сама власть относится к этому всерьез и несет точно такие же жертвы».

Малый, средний… Никакой!

Между тем малый и средний бизнес Украины переживает настоящую катастрофу.

По данным исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг» в конце марта, лишь треть опрошенных работала в том же режиме, что и до эпидемии.

По данным исследования, проведённого Торгово-промышленной палатой Украины, уровень безработицы на середину апреля составлял до 15% всех работоспособных людей (без учёта заробитчан), причём четверть компаний готовилась к сокращению штатов. Всего, по оценкам ТПП, за время карантина работы лишилось свыше миллиона человек.

В мае было сообщено, что с момента начала эпидемии из 30 тысяч украинских предприятий в сфере общественного питания 12 тысяч были ликвидированы.

Ну и совершенно очевидно, что эпидемия ко всему этому никакого отношения иметь не может — 12 тысяч больных и менее 300 умерших (притом, что на Украине ежедневно умирает порядка 1800 человек) никак не могут повлиять на экономическую ситуацию в стране с такой силой.

Нет ничего удивительного в том, что представители бизнеса (вообще довольно активная группа населения) протестуют против продления карантина и протесты их всё более активны. «Вспышки коронавируса» людей уже не пугают — они поняли, что количество выявленных носителей зависит от масштабов тестирования, а не от нарушения или соблюдения карантина.

В результате пришлось уже с 1 мая открывать продовольственные рынки. И это притом, что незадолго до того значительными усилиями удалось закрыть одесский «Привоз»…

Крупный бизнес

Крупный и сверхкрупный бизнес также озабочены.

Сокращение потребления электроэнергии в результате общего спада производства болезненно ударило по Донецкой топливно-энергетической компании Рината Ахметова. Он вынужден останавливать свои генерирующие и добывающие («Павлоградуголь») мощности. Однако у Ахметова есть возможность компенсировать свои потери за счёт государства, обеспечивая вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС и замещая дешёвую атомную генерацию дорогой угольной.

А вот, допустим, аграрному олигарху, генеральному директору предприятия «НИБУЛОН» Алексею Вадатурскому деваться некуда — ему надо обеспечить сельскохозяйственные работы, хранение, первичную переработку и экспорт продукции. В условиях карантина всё это затруднено.

Почему мы завели речь именно о Вадатурском, а не, допустим, о Веревском? Очень просто — Анатолий Бондаренко в 2007-10 годах работал заместителем генерального директора ООО СП «НИБУЛОН»…

Мэры

Разумеется, мэры городов, связанные с крупным бизнесом и непосредственно опекающие малый бизнес, уже поэтому должны были выступить против карантина.

Но у мэров есть и свои собственные политические интересы.

Программа Зеленского предполагала полную перезагрузку выборной власти в стране. Он ставил задачу заменить, насколько это возможно, всех мэров представителями «Слуги народа» и обеспечить большинство в местных советах. Причём в ситуации 2019 года уровень поддержки Зеленского и «Слуги народа» позволял провести такую операцию.

Ещё в прошлом году обсуждалось проведение досрочных местных выборов по всей стране, но законодательство такой возможности не предоставляет — выборы надо назначать в каждой отдельной общине. Варианты, позволяющие обойти это требование, тоже реализовать не удалось. Не получилось и назначить перевыборы в ряде крупных областных центров.

В общем, всё упёрлось в юридические трудности и до мэров руки не дошли. А к 2020 году ситуация решительно поменялась. Внезапно оказалось, что Тищенко не соперник Виталию Кличко (вот сюрприз), а самую болезненную оплеуху президент и его команда получили в марте, когда депутатом была избрана харьковская экс-губернатор Юлия Светличная (результат был столь разгромный, что представителю «Слуги народа» пришлось от греха подальше снять свою кандидатуру).

К тому же украинская власть свернула децентрализацию, прежде всего — в бюджетной сфере. Расчёт был на то, что местные власти утратят самостоятельность, но в результате получилось так, что Киев лишился инструментов давления на них.

В этих условиях Офис президента избрал тактику давления на мэров по-отдельности. Удалось как-то решить вопросы с избегающими прямого противостояния Геннадием Трухановым (Одесса) и Геннадием Кернесом (Харьков), но вот с днепровским мэром Борисом Филатовым разгорелось нешуточное противостояние. Тем не менее, у Офиса президента было впечатление, что мэров удастся додавить по одному.

И тут — демарш Бондаренко и фактическая поддержка со стороны ряда других мэров.

Глава МВД Арсен Аваков предложил Бондаренко сразу арестовать — за сепаратизм. Реализация силового сценария сразу могла бы дать эффект, но Зеленский боится силовых решений (их даже Порошенко избегал) и ещё больше боится усилить свою зависимость от Авакова. Да и общественное мнение на стороне мэров — одного ареста будет мало, придётся АТО вводить…

Резюме

Каковы бы ни были расчёты украинской власти на дальнейший карантин (а он действительно создаёт уникальные возможности — достаточно посмотреть на бизнес-успехи Герегов), его всё же придётся снимать. Сил украинского государства недостаточно, чтобы держать в узде население страны под предлогом эпидемии.

А что эпидемия? Эпидемия будет развиваться своим чередом. Просто уже очевидно, что панические прогнозы, которые давали украинские учёные в марте, столь же далеки от реальности, как и прогнозы «Доктора Тамифлю» в 2008-9 годах относительно «свиного» гриппа.