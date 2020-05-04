Пандемия COVID-19 оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Культура и такая ее часть, как литература, - в их числе

Российские издатели в панике. Пандемия COVID-19 бьет по продажам книг.

«Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», — говорилось в «Открытом письме книжников в правительство Российской Федерации», опубликованном еще 13 апреля. Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию © commons.wikimedia.org, United States Library of Congress`s Prints and Photographs division

За две с лишним недели до этого на сайте Change.org появилась петиция представителей книжного бизнеса России.

«Издательства при радикальном падении оборота значительно сократят производственные объемы, впадут в продолжительную рецессию, которую многие не переживут. Последние годы на и без того низкорентабельным книжном рынке увеличивалось количество неплательщиков, оплаты за проданные книги регулярно задерживались, а в условиях кризиса и пандемии даже самые дисциплинированные игроки рынка не смогут выполнять свои обязательства. Книгоиздание новой России на 2/3 — малый и средний бизнес, который пандемия просто-напросто уничтожит как форму социальной жизни», — говорилось в петиции, адресованной правительству РФ.

Авторы и подписавшие петицию просили: отменить НДС на книги, ввести компенсации затрат на аренду книжных магазинов, продлить действие единого налога на вмененный доход для книготорговли до 2022 года, предоставить беспроцентные кредиты на срок от трех месяцев до года, ввести спецтариф на доставку книг «Почтой России», направить средства для закупки книг у независимых магазинов и издателей и поддержать независимых книготорговцев грантами и эфирами на телевидении.

«От чумных эпидемий прошлого остались великие литературные произведения, от пандемии новейшего времени может не остаться ничего», — утверждали авторы петиции.

Но в этом они оказались неправы.

Коронавирус и стихи

Русский поэт Игорь Караулов в своей статье «У вируса в плену. Литература под ударом пандемии» для издания «Фицрой» признавал печальное положение дел в российском издательском бизнесе.

«Возможно, в других областях коронавирус поломал или ещё поломает чью-то историю успеха, но что касается русской словесности, нельзя сказать, что пандемия подбила её на взлёте. Пандемия лишь стала катастрофическим продолжением тех эволюционных процессов, которые уже шли. Не пандемия привела к тому, что в течение года перестали выходить и старейший журнал «Октябрь», и довольно старый «Арион», и относительно молодой «Homo Legens». Не пандемия прихлопнула премию «Русский Букер». Всё это случилось по причинам, которые тогда казались объективными и естественными. И если теперь мы недосчитаемся ещё какого-то количества литературных институций — издательств, магазинов, журналов, премий, — то в этом, увы, не будет для нас ничего нового», — писал Караулов. Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этой статье он рассказывал о том, что книгоиздание в России уже можно поделить на две отрасли. Одна из них относится к книге как товару, отсюда и высокие цены, которые заставляют многих читателей предпочесть печатной книге тот же поход в ресторан. Другая является по сути благотворительностью, когда издатели за свой счет издают то, что им кажется полезным.

В общем и целом книгоиздание в России и так находится не в лучшем состоянии, отмечал Караулов. Однако завершалась статья на мажорной ноте.

«И всё же, с точки зрения большой истории, речь идёт всего лишь о чьих-то недополученных доходах, чьём-то растаявшем «символическом капитале», чьём-то неудовлетворенном тщеславии. Главное — это человеческий мозг. Пока он жив, он будет упорно превращать мысли в слова, складывать из слов тексты, свидетельствовать о времени. И эта внутренняя работа непременно найдёт новые формы своего внешнего бытования», — отмечал Караулов.

Чуть выше в той же статье он рассказывал о том, как пандемия вдохновила на творчество многих поэтов. Так, еще 23 марта, отмечал Караулов, петербургская поэтесса Стефания Данилова объявила о составлении коллективного сборника стихов на тему пандемии и буквально за ночь набрала около полусотни авторов. Но за две недели до этого — 9 марта — поэт из Эстонии Игорь Котюх начал свою «стихийную антологию коронатекстов» — стихов, рассказов и записей в блогах. Каждый день в Facebook он размещает обновление текстов от самых разных авторов.

А вот Геннадий и Рика Кацовы из США создали сайт Coronaverse или «Стихи коронавирусного времени», на котором не только можно прочитать стихи, но и узнать об их авторах. Кроме того, на сайте есть записи ΖΟΟΜ-встреч поэтов, а также того, как сами поэты читают свои стихи. Впрочем, видео на Facebook-странице проекта появляются чаще.

Иными словами, благодаря коронавирусу русская поэзия скорее приобрела, чем потеряла. Но в выигрыше оказалась не только поэзия.

Научная фантастика и ее «жертвы»

Вышедший на российские киноэкраны фильм «ДМБ», который стал культовым у целого поколения зрителей, среди прочего прославил песню группы «Тайм-Аут» «Жертвы научной фантастики».

«Жертвам научной фантастики вешают гири на сильные уши», — пелось в фильме, когда старший сержант Лавров ковылял к изолятору, где в карантине находились больные ветрянкой тунгусы.

Многие в России и на Украине в той или иной мере могут назвать себя «жертвами научной фантастики». На постсоветском пространстве целые поколения выросли на произведениях Бориса и Аркадия Стругацких, Ивана Ефремова, Рэя Бредбери, Айзека Азимова и многих других отечественных и зарубежных фантастов. Писатель-фантаст Лукьяненко: Эпидемия коронавируса стала альтернативой глобальной войне © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

Научная фантастика была тем жанром, который, несмотря на холодную войну, объединял мальчишек и девчонок, а также их родителей и в СССР, и в США. Произведения американских фантастов спокойно издавались в СССР. К примеру, одно из них — роман Майкла Крайтона «Штамм «Андромеда», посвященный вирусу внеземного происхождения, был переведен на русский язык и издан через в 1971 году — через два года после публикации в США.

Вообще, эпидемии и пандемии — одни из излюбленных тем фантастов. Поэтому неудивительно, что пандемия COVID-19 нашла отражение и в творчестве российских фантастов. 17 апреля стартовал проект «Постэпидемия».

«Проект этот совершенно не коммерческий, а создан ради того, чтобы читатель не скучал, сидя дома. Читать и слушать рассказы и повести авторов «Постэпидемии» можно совершенно бесплатно на сайте, а также у партнеров проекта», — описывало проект издательство Acta Diurna, при прямом участии которого он и начался. Писатель Чекмаев: В Москве выходит сборник фантастики, посвященной Донецку © letidor.ru

В рамках проекта на сайте Постэпидемия.рф каждый день публикуется рассказ одного из российских фантастов, который касается пандемии. При этом сами рассказы сильно разнятся. Тем, кому по душе литература о том, как в отношениях России и Запада торжествует справедливость, наверняка понравятся рассказы Юрия Бурносова, Василия Орехова и Михаила Тырина. Тем, кому интересно, будут ли войны в мире после пандемии, можно порекомендовать рассказы Андрея Лазарчука и Александра Делакруа.

Фанатам старого доброго космоса наверняка будут по нраву рассказы Сергея Волкова и Евгении Кретовой. А вот тем, кого интересует профессия врача во времена пандемии, можно посоветовать не только рассказы некоторых из упомянутых авторов, но и рассказ Вадима Панова, с которого и начался проект, а также произведения Кирилла Бенедиктова и некоторых других авторов.

Тем, кому интересно, что будет с Украиной в случае более разрушительных пандемий, можно порекомендовать рассказ Юрия Мори.

Среди писателей-фантастов, принявших участие в проекте, есть и такие мэтры, как Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Александр Бачило, Сергей Чекмаев, Андрей Мартьянов и Елена Хаецкая. Есть и молодые таланты вроде Влада Вегашина и Андрея Потапова.

При этом сайт проекта постоянно обновляется. А значит, без рассказов на тему пандемии любители фантастики не останутся.