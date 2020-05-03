По состоянию на 16:00 3 мая в мире по данным Coronavirus Monitor количество зараженных COVID-19 превысило 3,5 млн человек, из которых свыше 245 тыс. умерли. По данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных чуть ниже - свыше 3,44 млн человек. При этом количество умерших превышает 244 тыс.

Среди лидеров по заражённым по-прежнему США. Там, по данным Университета Джона Хопкинса, заразилось свыше 1,133 млн человек. Следом идет Испания с более чем 216,5 тыс. человек. Третья — Италия с более чем 209,3 тыс. зараженных. Далее следуют Великобритания с более чем 183,5 тыс. зараженных и Франция с более чем 168,5 тыс. зараженных.

США также среди лидеров по смертности. Там, по данным Университета Джона Хопкинса, умерли 66 385 человек. Следом идет Италия 28 710 смертями, Великобритания с 28 131 умершим, Испания с 25 100 умерших и Франция с 24 729 смертями. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 3 мая

В Китае, откуда и началась распространение COVID-19, за весь период эпидемии насчитывается 83 959 зараженных, из которых умерло 4 637 человек.

Обстановка в России

Россия находится на седьмом месте по количеству зараженных COVID-19. Всего в стране 134 687 зараженных. Умерли 1 280 человек, а выздоровели 16 639 человек. На утро 3 мая в Москве было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения — 5948. Всего же в России было зафиксировано 10 633 новых случая COVID-19. Вслед за Москвой по этому показателю лидируют Московская область (822 зараженных) и Санкт-Петербург (295 зараженных). За минувшие сутки зафиксировано 58 смертей и 1 626 выздоровлений.

Примечательно, что свыше 84% зараженных моложе 65 лет. Больше всего — 39,2% — заражённых — это люди от 18 до 45 лет. Еще 35% — это люди от 46 до 65 лет и лишь 15,5% — это люди старше 65 лет. 9,3% зараженных — дети.

Как заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в российской столице выздоровели еще 655 пациентов.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — отметила Ракова.

Вместе с тем наблюдатели опасаются, что хорошая погода, установившаяся на майских праздниках, и нарушение самоизоляции, а также пренебрежение карантинными мерами со стороны ряда граждан, могут спровоцировать новый виток заражения.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 3 мая насчитывается 11 913 зараженных COVID-19, из них вылечилось 1547 человек, а умерли 288 человек.

На первое место по количеству инфицированных вырвалась Черновицкая область. Там — 1 818 зараженных. Следом идет столица страны Киев с 1 511 зараженных, а после — Ивано-Франковская область с 965 зараженных.

В стране продолжают закрывать некоторые населённые пункты. Так, Ровенская областная государственная администрация сообщила о том, что в области закрыто село Познань Рокитновского района. В нем установили КПП, а в самом селе ограничили передвижение.

«В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекции, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блокпост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — сообщили в РОГА. Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта. В селе в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг граждан, дезинфекцию транспорта и проверку документов. Кроме того, устанавливается причина приезда граждан в село.

Ровенская область — шестая по количеству зараженных в стране. По состоянию на утро 3 мая там 733 зараженных, передает «Украинская правда». При этом за сутки выявили новых 39 случаев.

В то же время из-за протестов местных жителей в ряде регионов власть вынуждена была начать поэтапный выход из карантина. Кроме того, украинские власти вынуждены были пойти на уступки Западу и отпустить желающих заработать в страны ЕС.

Ситуация в мире

Тем временем в мире продолжают искать виновного в произошедшем. Так, австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведслужбами Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и США сообщает, что западные разведки винят Китай в том, что он скрывал информацию о вспышке нового заболевания.

Как утверждают западные разведки, китайских врачей, которые публично заявляли о новом заболевании в Китае, власти КНР заставляли замолчать, в лабораториях уничтожались все улики, а образцы вируса отказывались предоставить международному сообществу для создания вакцины. Кроме того, по данным разведок, 31 декабря власти КНР начали исключать из поисковых систем новости по таким запросам, как «вариации SARS», «рынок морепродуктов в Ухане», «неизвестная пневмония в Ухане».

Более того, несмотря на то, что, как утверждают авторы доклада, еще в начале декабря были доказательства о передаче вируса от человека к человеку, Китай скрывал этот факт от мира до 20 января 2020 года. Впрочем, обвинили в произошедшем не только КНР, но и Всемирную организацию здравоохранения, официальные представители которой поступили точно так же.

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что представленный доклад в целом соответствует данным американской разведки. Варианты наказания. Как США будет разбираться с Китаем © REUTERS, Leah Millis

«Хотя американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа, высокопоставленный чиновник сказал Fox, что сообщения об этом документе согласуются с [данными] американской разведки, что Китай знал о передаче [коронавируса] от человека к человеку раньше, чем об этом заявил», — говорится в сообщении телеканала.

В то же время авторы материала отметили, что среди западных существует ряд разногласий. Так, Австралия считает, что источником вируса, как и утверждают власти КНР, был рынок в Ухане. Американское же разведывательное сообщество, в которое входят 17 ведомств, не определилось с официальной позицией: 70-75% из ведомств поддерживают версию о лаборатории в Ухане, а остальные пока не соглашаются с этим.