По состоянию на 12:00 3 мая в мире зафиксировали более 3 миллионов 486,9 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 244,8 тысяч человек скончались, почти 1 миллион 125,3 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Coronavirus Monitor

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 2 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 1 миллиона 160,7 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — свыше 67,4 тысяч (5,8%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано почти 245,6 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (25,1 тысяч) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где болеют более 209,3 тысяч человек. Из них умерли свыше 28,7 тысяч (13,7%) пациентов.

Великобритания по количеству смертей занимает третье место после США и Италии. В Британии выявлено почти 182,3 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых свыше 28,1 тысяч (15,4%) стали летальными.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает восьмое место в мире — 134 687. За последние сутки оно выросло на 10 633 человека. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 16 639 выздоровевших и 1 280 скончавшихся.

При этом в Минздраве сообщили, что в России сохраняется высокий риск заражения COVID-19 и оснований полагать, что ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировалась, пока нет. В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что карантинные меры нельзя отменять сразу после того, как пик заболеваемости пройдет.

«Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболевания», — заявил он.

В свою очередь мэр Москвы, где за сутки зарегистрировали еще 34 смерти пациентов с коронавирусом, сообщил, что режим самоизоляции в городе могут ослабить, если у системы здравоохранения будет запас прочности для оказания качественной медпомощи больным COVID-19.

Тем временем в ряде населенных пунктов Нижегородской области вводится карантин. Из-за высокой заболеваемости ограничительные мероприятия коснутся села Починки, городского округа Выксы, города Павлова, рабочего поселка Тумботино, города Кулебак и рабочих поселков Гремячево и Мухтолово.

А на границе Тульской области, где сейчас действует пропускной режим, с 3 мая начнут выборочно брать анализы на коронавирус и вручать уведомления о самоизоляции.

Жители же Подмосковья с 12 мая могут быть оштрафованы на 4 тысячи рублей, если нарушат обязательный масочный режим. В общественный транспорт без масок также пускать не будут.

Помимо Московской области, масочный режим ввели еще несколько регионов, включая Ростовскую, Самарскую, Свердловскую области и другие.

В то же время в Санкт-Петербурге из-за новой схемы приема больных образовались очереди из машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с COVID-19. Согласно новым правилам, в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно.

Те же россияне, которые имеют возможность соблюдать самоизоляцию, во время нерабочего периода смотрят фильмы и занимаются спортом. Так, по данным исследования центра «Ромир», более 50% опрошенных, находясь дома, смотрят кино онлайн, более 20% — поддерживают физическую форму, а около 10% — обратили свое внимание на онлайн-лекции и экскурсии.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 11 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 288 стали летальными. В то же время 1 547 пациентов выздоровели.

По словам президента Владимира Зеленского, страна постепенно приближается к пику заболеваемости, а «решающий шторм» ждет украинцев на майские праздники.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

К слову о регионах: в Черкассах, где разгорелся скандал из-за снятого раньше срока карантина, начали работу следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению распространения коронавируса.

При этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, против которого, как и против главы Черкасс Александра Бондаренко, открыто уголовное дело, поддержал своего коллегу, заподозрив, что на Украине «хотят уничтожить местное самоуправление».

«Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!» — заявил ивано-франковский градоначальник.

Раньше срока смягчать карантинные ограничения начали власти и других регионов. Так, в Житомире уже работают парикмахерские и продуктовые рынки, а кафе и рестораны обслуживают клиентов «на вынос».

Парикмахерские, химчистки, СТО и ремонтные мастерские также открыты в Днепре. А с 4 мая на городской набережной и еще в нескольких зеленых зонах Днепра будут разрешены прогулки.

В целом же карантин нанес серьезный ущерб экономике Украины. Так, в первом квартале 2020 года ВВП страны снизился на 0,5%, из которых 0,4% — влияние карантина. Наибольшие потери понесла индустрия туризма, развлечений, услуг по аренде недвижимого имущества. По оценкам Нацбанка, карантинные меры негативно повлияли и на транспортную отрасль — пассажирооборот в первом квартале снизился на 16,3%.

Ситуация в мире

Разведывательный альянс «Пяти глаз», объединяющий спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил, что Китай уничтожил доказательства об экспериментах с COVID-19 в лабораториях и отказывался предоставить биоматериалы ученым для создания вакцины.

«Несмотря на доказательства передачи вируса от человека к человеку с начала декабря, власти КНР отрицали это вплоть до 20 января»,- говорится в докладе, на который ссылаются СМИ.

Тем временем в США по программе Администрации президента «Сверхзвуковая скорость» разрабатываются 14 вакцин от коронавируса. Они были отобраны более чем из 90 образцов и будут проходить испытание в течение двух недель. Предполагается, что останется шесть-восемь из них, из которых по крайней мере одна, как рассчитывают в Белом доме, успешно пройдет все испытания и к январю 2021 года будет использоваться.

А в Испании со 2 мая смягчили карантинные меры из-за вируса. Жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. При этом Минздрав установил для каждой возрастной группы определенный промежуток времени для выхода на улицу.

Федеральная земля Саксония-Анхальт на востоке Германии с 4 мая также смягчит ограничения на социальные контакты, введенные 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса COVID-1. Местным жителям с понедельника разрешат передвигаться по улицам в компании из пяти человек, ранее можно было находиться только по двое.

В свою очередь Чехия в июле планирует полностью открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Как ожидает глава МИД, самые сложные переговоры будут между Прагой и Варшавой.

А вот Франция, напротив, собирается продлить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения до 24 июля. Предложение будет внесено в парламент 4 мая.