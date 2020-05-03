Казахстанский пример транзита власти, год назад казавшийся идеальным, оказался не без изъяна - уже через год новый президент столкнулся с открытым противодействием со стороны председателя верхней палаты парламента

«Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны». Такое краткое сообщение появилось 2 мая на сайте президента Казахстана. Примечательно, что сам текст президентского указа еще не опубликован.

Сам президент ритуально поблагодарил Даригу за ее работу на посту главы Сената, но вот член Общественного совета при президенте Республики Казахстан Данияр Ашимбаев выразился более откровенно: «Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти и обществе… Токаев… показал себя сильным президентом».

Очищение или интрига? Три загадки в увольнении дочери экс-президента Казахстана Назарбаева Дариги © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк была вторым по значимости политиком в рядах власти — после своего отца, ключевым партнером которого она была в информационной сфере (создав и долгое время контролируя медиахолдинг «Хабар») и пыталась стать в политической сфере (создав в 2003 году партию «Асар» и пытаясь навязать ее на парламентских выборах 2004 года в качестве партнера по коалиции правящей «Отан», что закончилось неудачей).

При всех сложностях отношениях с отцом, Дарига — член его семьи, причем в отсутствие у Назарбаева сына именно она подходила на роль такового — активная, властная, современная, что обычно не вяжется со стереотипным образом восточной женщины.

И то, что Дарига стала 20 марта 2019 года главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана, однозначно оценивалось всеми как важнейший элемент «системы сдержек и противовесов», которую, покинув пост главы государства, Назарбаев создал для нового президента Касым-Жомарта Токаева. Стоит заметить, что до того, как сменить 20 марта 2019 года Назарбаева на посту президента, Токаев с 2013 года тоже был главой Сената.

Однако, казавшаяся год назад идеальной система смены власти в авторитарном пост-советском государстве через какое-то время начала давать сбой.

18 марта 2020 года, как раз накануне первой годовщины транзита власти в Казахстане, в соцсетях и медиа одно за одним пошли сообщения о возможной отставке Токаева. Например, об этом написала известная журналистка Гульнар Бажкенова: «Мне сообщили, что Касым-Жомарт Токаев сдал полномочия. Объявят завтра. Улучили удобный момент».

Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia Нурсултана Назарбаева… Отмечается, что на заседании должны были обсудить общественные вопросы на текущий год. Но это заседание будет более значимым, чем предыдущие. Президента Казахстана Токаева ждет разбор полетов. Он будет вынужден уйти с должности. По мнению многих экспертов, власти обеспокоены событиями в стране: конфликт с дунганами, убийство Агадила (смерть 25 февраля 2020 года в следственном изоляторе в Нур-Султане задержанного оппозиционного активиста Дулата Агадила. — Авт.), происходящие митинги. Все это может привести к неожиданному возвращению во власть Назарбаева». Такое заседание действительно планировалось, но было отменено еще 14 марта.

Слухи эти были настолько настойчивыми, что их вынужден был опровергать 18 марта советник президента Ерлан Карин: «Сейчас государством проводится очень большая и напряженная работа. АП, Правительство и акиматы (областные органы исполнительной власти. — Авт.) — это сейчас один большой штаб. Люди в буквальном смысле ночуют на работе. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на разные фейк новости».

Как предположила уже 2 мая Бажкенова: «Возможно, 18 марта могло произойти ослабление президентских полномочий и усиление парламентских, такая квазипарламентская республика? Эта версия теперь навсегда приобрела сослагательную частицу «бы». Но что было точно и не укрылось от внимания общественности — непрестанные политические интриги, какая-то непонятная возня под ковром».

Так или иначе, но вскоре Дарига Назарбаева действительно пошла в лобовую атаку на исполнительную власть, используя для этого каждый повод.

15 апреля глава Сената обратилась в Конституционный совет. Как кратко сообщила пресс-служба последнего: «Конституционным Советом 15 апреля 2020 года принято к конституционному производству обращение председателя Сената Парламента о даче официального толкования пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан. В обращении ставятся вопросы, касающиеся нормотворческого процесса, в частности, разграничения предмета регулирования законов и подзаконных нормативных правовых актов».

Звучит вроде бы очень скучно. Но, например, как пояснял «Sputnik Казахстан», речь шла про «официальное толкование пункта статьи Конституции, где прописано, какие законы вправе издавать парламент. Об этом же писала позже Бажкенова: «За разъяснением об участии Сената в разработке законопроектов. Что это было, как не стремление ослабить президента?»

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко

Стоит заметить, что 26 апреля список уже раскритиковали в официальном заявлении Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»: «Ранее этот список не согласовывался с НПП «Атамекен», более того — нет однозначного понимания, для чего этот список был составлен. К формированию критериев отбора предприятий и самому формированию списка системообразующих предприятий НПП «Атамекен» отношения не имеет… НПП «Атамекен» считает, что бизнес должен получать поддержку, основанную на принципе прозрачности распределения».

29 апреля список атаковали, потребовав снять его с рассмотрение и наказать для его составителей, уже депутаты парламента от оппозиционной партии «Ак Жол».

30 апреля Дарига вновь выступила с критикой решения правительства, перенеся акценты с защиты недовольных предпринимателей, не попавших в список поддерживаемых государством, уже на защиту населения в целом: «На что еще хотелось бы обратить внимание… Возникает вопрос — а есть ли в этом списке хоть одно предприятие, которое производит медицинские маски или средства дезинфекции? А где в нем предприятия, которые по поручению президента должны производить отечественные тест-системы, иммунобиологические препараты, быть готовыми производить вакцину против коронавирусной инфекции?… Нам сегодня, как никогда, нужен серьёзный взвешенный разговор о приоритетах государственной политики, гласное и публичное обсуждение проблем и планов исполнительной власти. Чрезвычайное положение и продолжающаяся пандемия не могут быть оправданием принятия стратегических решений без общественного обсуждения».

«Двух зайцев одним выстрелом»: Мамырайымов рассказал, какие проблемы решил Назарбаев, лишив полномочий Даригу © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк призвала депутатов контролировать действия всех уровней исполнительной власти: «Считаю, что парламенту необходимо провести детальный анализ действий органов власти на всех уровнях в условиях чрезвычайной ситуации и сделать системные выводы. Это в интересах всех и каждого».

Формально Дарига в том и другом обращениях апеллировала к выполнению решений президента, но нельзя не понять, что критика неэффективной и закрытой системы работы исполнительной власти — это удар и по стоящему во ее главе президенту.

Какую позицию занял по отношению к конфликту Дариги и Токаева отошедший на пост главы Совета безопасности Нурсултан Назарбаев, неизвестно. По одной версии, Елбасы был раздражен чрезмерной активностью дочери по перетягиванию на себя полномочий всех ветвей власти, по другой — Токаев как раз воспользовался ослаблением здоровья бывшего президента, чтобы «зачистить» органы власти от его сторонников.