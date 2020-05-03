Повествование о биографии любого заметного человека обычно начинается с рассказа о его родителях. Отец Михаила Булгакова был личностью яркой, и он оказал огромное влияние на творчество сына. Сам он, правда, в его книгах не упоминается (разве что косвенно в «Театральном романе»)

Родился Афанасий Иванович 29 апреля 1859 года, ровно 160 лет назад, в семье Ивана Авраамьевича и Олимпиады Ферапонтовны Булгаковых, в селе Бойтичи Брянского уезда Орловской губернии (сейчас — Байтичи Жирятинского района Брянской области). Так получилось, что Михаил Афанасьевич по обеим линиям происходил от православных священников.

Карьера

Род деятельности Афанасия Ивановича был вроде бы предопределён, но священником он не стал — занялся научной работой. Окончил Орловскую духовную семинарию, в старших классах которой уже писал статьи для «Орловских епархиальных ведомостей». Затем учился в Киевской Духовной Академии, где получил степень «кандидат богословия с правом получения магистерской степени без нового устного испытания, а чрез представление только печатной диссертации». Кстати, КДА тогда помещалась в зданиях бывшей Киево-Могилянской Академии на Подоле.

После окончания академии преподавал древнегреческий язык в Новочеркасском духовном училище. В 1887 году за книгу «Очерки истории методизма» получил степень магистра богословия и определён на службу в КДА в должности доцента общей древней гражданской истории с чином надворного советника (VII класс в Табели о рангах в России; соответствовал званию подполковника в армии и автоматически давал личное дворянство).

В 1889 году Булгаков перешёл на кафедру истории и разбора западных исповеданий. Одновременно он преподавал в Киевском институте благородных девиц и исполнял обязанности Киевского отдельного цензора по внутренней цензуре. В этом качестве он, например, цензурировал «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса (кстати, его рецензия была скорее нейтральной, с характерным заключением: «подходит ли он («Манифест». — Ред.) под указанные в отношении статьи, этот вопрос может быть решен судебною властию»). Булгаков перевёл с латыни на русский многие произведения отцов Церкви — блаженного Августина, Иеронима и др.

В КДА Афанасий Иванович преподавал до самой своей смерти в 1907 году. В 1906 году он получил степень доктора богословия за сочинения «Старокатолическое и христиано-католическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» и «О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения Православной Церкви».

Уже в конце 1906 года Булгаков заболел наследственным нефрозом (эта болезнь позже свела в могилу и его сына), практически ослеп. 8 февраля 1907 года Святейший синод утвердил Булгакова в звании ординарного профессора, а уже 9 марта он подал прошение об увольнении по болезни от службы и 14 марта умер.

В книге 1983 года Лидия Яновская писала, что «утверждение его в звании ординарного профессора за месяц до смерти было данью уважения со стороны Академии и реальной помощью семье умирающего», но в более поздних работах она же писала о том, что это был «заговор друзей», которые хотели обеспечить многодетной семье приличный пенсион. Замысел удался — после смерти кормильца материальное положение семьи парадоксальным образом улучшилось.

Афанасий Иванович как профессор имел также чин статского советника (V класс, воинский аналог — между полковником и генерал-майором), однако прав на наследственное дворянство этот чин не давал.

Научная и общественная деятельность

Сфера научных интересов Афанасия Булгакова лежала в изучении других направлений христианства, прежде всего протестантизма. Написал он и статью о масонстве. Учитывая особенности того времени, надо понимать, что это направление скорее касалось идеологической борьбы — антиуниатской и антисектантской деятельности. Если мы вспомним советский период, то освоение западной философии, политологии и социологии было возможно только через её критическое восприятие.

Афанасий Булгаков считался человеком центристских взглядов, умеренным либералом. Характерный пример из статьи «Французское духовенство в конце XVIII в. (в период революции)»: «В то время среди французского народа началась проповедь о равенстве, братстве и свободе всех людей с точки зрения формально-правовых воззрений на отношение людей между собою. Что же стали делать высшие представители церкви? Как они отнеслись к этому? Вместо того чтобы заняться выяснением истинно христианского смысла этих понятий (Мф. V, 44-48), они, как бы закрывая глаза на то, что эти понятия заимствованы из учения Господа нашего Иисуса Христа (вспомним проповедь Иешуа Га-Ноцри — Ред.), стали проповедовать о том, что безусловного равенства, братства и свободы никогда не было и быть не может. Но ведь дело шло совсем не об этом. Дело шло о равенстве всех пред законом, в основе которого (по идее) должен быть закон нравственный. (…) Когда теперь во Франции говорят об отделении Церкви от государства, то в сущности говорят о том, чтобы юридически констатировать уже совершившееся дело; а совершилось оно тогда, когда французское духовенство бросило своих пасомых на произвол судьбы, впуталось в государственные дела и не хотело признать той истины, что совершение государственных переворотов не дело Церкви».

Одной работой он отнюдь не ограничивался. Булгаков был одним из учредителей Киевского религиозно-просветительского общества, для которого епархиальный архитектор Евгений Ермаков в 1903 году выстроил прекрасное здание в неорусском стиле на Большой Житомирской (сейчас там находится Министерство ЖКХ). В домовом храме Св. Иоанна Златоуста в июне 1917 года венчалась Варвара Булгакова с капитаном Леонидом Карумом (прототипы семьи Тальбергов из «Белой гвардии»).

Входил Булгаков и в Религиозно-философское общество, одним из руководителей которого был его знаменитый однофамилец (а может, и дальний родственник — тоже из Орловской губернии) Сергей Николаевич Булгаков. Считается, что взгляды Афанасия Ивановича были близки к христианскому социализму Сергея Булгакова.

Семья

В 1890 году Афанасий Иванович женился на Варваре Михайловне Покровской. У них, как было упомянуто выше, было семеро детей: Михаил (1891), Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902).

Варвара Михайловна Покровская тоже была дочерью священника. Её семья проявилась в творчестве Михаила Афанасьевича. Например, девичья фамилия её матери, Анфисы Ивановны, — Турбина. Её же брат, врач Николай Покровский, стал прообразом профессора Преображенского, а дом на Пречистенке, где он жил, — прообразом Калабуховского дома (правда, роскошный подъезд был позаимствован из находившегося на той же Пречистенке дома Рекка, а семикомнатная квартира — из квартиры Булгаковых на Андреевском спуске и, возможно, из киевского доходного дома университетского преподавателя Михаила Афанасьевича, профессора Михаила Лапинского).

Семья Булгаковых была удивительно дружной — её тёплая, домашняя атмосфера прослеживается в произведениях Булгакова. Иногда даже говорят, что семья и дом — главные герои «Белой гвардии». Это, наверное, не совсем так, но для Михаила Булгакова воспоминания о жизни большой семьи так и остались несбыточным раем. Позже он вынужден был часто менять квартиры (причём ни одна из них ему не нравилась), трижды женился и так и не завёл детей, боясь последствий своей наркомании…

Разумеется, главную роль в создании такой семьи сыграла Варвара Михайловна, но и роль Афанасия Ивановича была велика. Благодаря ему в доме было много книг (кстати, никакой отдельной комнаты-библиотеки, которую мы помним из «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», в доме на Андреевском спуске не было). Часто бывали у Булгаковых профессора КДА — в частности, Николай Петров (автор одного из первых обзоров украинской литературы) и Василий Экземплярский (книжный шкаф из его квартиры, которым пользовался Миша Булгаков, недавно попал в число экспонатов Киевского музея Булгакова).

Близок к семье Булгаковых был и легендарный «святой доктор» — Феофил Гаврилович Яновский. Он был дружен с Афанасием Ивановичем и лечил его, но, увы, при тогдашнем уровне медицины он был неизлечим. Яновского Булгаков упоминает в «Белой гвардии» и «Театральном романе».

Именно благодаря Афанасию Ивановичу семья Булгаковых приобрела дачу в Буче, также оказавшую большое влияние на развитие его детей, — ко времени каникул в Буче относятся первые театральные опыты Михаила. Из воспоминаний Надежды Афанасьевны Земской (Булгаковой): «он уезжал в Киев с дачи на экзамены, с экзамена он приезжал, снимал сюртук, надевал простую русскую рубашку-косоворотку и шёл расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником они корчевали деревья, и уже один, без дворника, отец прокладывал на участке (большой участок — две десятины) дорожки, а братья помогали убирать снятый дёрн, песок…».

Киевские адреса

В Киеве сохранилось, по меньшей мере, три дома, в которых жила семья Булгаковых, и ещё несколько адресов, где Михаил Афанасьевич жил со своей первой женой Татьяной Лаппа.

Дом священника Кресто-Воздвиженской церкви Матвея Бутовского на Воздвиженской улице, около Житнего рынка (сейчас это Воздвиженский переулок, в советские времена носивший имя грузинского революционера Ладо Кецховели), к сожалению, не сохранился. Автор видел его развалины ещё в начале 2000-х годов, сейчас участок застроен.

Зато сохранились два дома на Кудрявской улице — они были доведены до разрушения, но потом восстановлены. В доме №9, где семья Булгаковых жила в 1895-1903 годах, сейчас находится Киевский музей А.С. Пушкина. Домом владела Вера Петрова — дочь профессора КДА, которого мы уже здесь упоминали. Когда Петрова продала дом, Булгаковы переехали в дом напротив — №10. Буквально накануне их переезда из этого дома съехали Мария Александровна, Анна Ильинична и Мария Ильинична Ульяновы (младший сын Марии Александровны, Владимир Ильич, в Киеве никогда не был). Лидия Яновская не исключает, что в их квартиру и въехали Булгаковы…

И, наконец, после недолгого проживания на улице Ильинской (дом не сохранился, сейчас участок занят 15-й больницей) въехали в знаменитый дом на Андреевском спуске, 13, увековеченный в «Белой гвардии».