В Киеве завершается лицемерный кинофестиваль DOCUDAYS

Казалось бы, такая новость про показы онлайн в условиях карантина не новость. Однако речь идет о фестивале, который вот уже в 17-й раз будет рассказывать украинской молодежи об обществе свободных людей. И 2 мая, в годовщину трагедии на одесском Куликовом поле, тоже

Видимо, реализуя таким образом, свою свободу не говорить на неудобные темы в Украине.

Потому что на сайте фестиваля в программе фильмов об этом трагическом нарушении самого главного права человека — права на жизнь — ничего не заметно. А ведь цель фестиваля: «способствовать соблюдению и защите прав человека и основных свобод, утверждению понимания человеческого достоинства как высшей ценности, повышению уровня гражданской активности в Украине, содействию развития документального кино». Видение — создание общества свободных людей.

Как заявляет сам XVII Docudays UA, это фестиваль неполитический и некоммерческий. Насчет некоммерческого вопросов нет: победителям вручается семь премий по 1000 долларов, что сейчас, сами понимаете, хватит только победу отметить всей съемочной группой. А вот насчет неполитический вопросы как раз есть.

Взять, например, такой фильм, как «War Note» (фонетическая аллюзия на Why not): в нем использованы «личные видеозаписи с телефонов, камкодеров, фотоаппаратов и гоупро украинских солдат, которые сплетаются в сюрреалистическое путешествие на фронт войны с РФ» (с).

Неизвестно, есть ли там кадры того, как «добробатовцы» выдирали розетки и выключатели в домах мирных жителей села Пески близ Донецкого аэропорта, или как забирали «колеса» у мариупольцев, бросая хозяев автомобилей в их же багажники. Но вряд ли. Потому что продюсированием занимался Марко Супрун, продюсер нашумевшей своим провалом киноленты «Наши котики» и по совместительству муж «Доктора Смерть» Ульяны Супрун.

"Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики" © Міністерство охорони здоров'я України

Для подстраховки, видимо, продюсер посадил на монтаж Владимира Тихого, не только режиссера мистической «Брамы» о жизни в Чернобыльской зоне, но и автора ленты «Сильнее, чем оружие», «развернутого полотна драматических событий Украинской революции Достоинства и российско-украинской войны — от стихийной попытки захвата здания президентской администрации 1 декабря 2013 года до кровавых боев в руинах Донецкого аэропорта осенью 2014-го» (с).

Ни капли политики, правда?

Режиссер фильма Роман Любый уже поработал на «партию и правительство»: в 2017 году он снял ленту «Комбат доволен» о событиях вблизи Волновахи 13 января 2015 года, когда погибло 12 пассажиров рейсового автобуса, еще 19 получили ранения. В версии авторов фильма это был артиллерийский обстрел блокпоста ВСУ Украины. Хотя версия про подрывы вышедших на перекур пассажиров на заминированной обочине тоже рассматривалась: о ней говорит характер отверстий в корпусе автобуса. Но позиция режиссера однозначна, ведь материалы для фильма ему предоставила СБУ…

Ну, да ладно, с Украиной все понятно, тут чего ни коснись — все политика. Но ведь фестиваль международный, поэтому интересно, что прислали зарубежные кинематографисты? Возьмем фильм «Межа»:

«Стив Бэннон был скандальной фигурой из близкого окружения Трампа и продвигал ультраправую идеологию в высших эшелонах американской политики. И он покинул пост главного стратега Белого дома меньше чем через неделю после митинга «Объединенных правых» в августе 2017 года. Освободившись от официальных полномочий, он мог неограниченно пользоваться своим влиянием, превратив собственную версию национализма в глобальное движение. Фильм следит за дорогой Бэннона, проливая свет на его роль в мобилизации и объединении крайне правых партий для победы на выборах в Европарламент 2019 года. Благодаря манипуляциям с прессой и ловкого самопродвижения Бэннон остается на передовой протестов и заголовков, которые подпитывают мощный миф, необходимый для его выживания».

Трамп, ультраправая идеология, национализм, выборы в Европарламент — это тоже все не про политику?!

Уважаемые организаторы:

Общественная организация «Докудейз»,

Украинский Хельсинкский союз по правам человека,

Центр современных информационных технологий и визуальных искусств,

Благотворительная организация «Фонд милосердия и здоровья»!

В таких случаях говорят: или крестик снимите, или трусы наденьте. Но вам, видимо, все роса. И коси коса. Продолжайте в том же духе, некоммерческие вы наши, как же вы, интересно, выживаете без денег в это сложное время? Наверное, исключительно за щедрые «чаевые» международных фондов за показы, как у вас написано на сайте, «фильмов креативной документалистики, в которых этические и правовые проблемы раскрываются с помощью выразительных художественных средств».

Это и есть, видимо, права человека — человека платящего.