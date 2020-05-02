По состоянию на 19:00 субботы, 2 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 239,2 тыс. человек, более 1 млн удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Лидером по количеству зараженных по-прежнему остаются Соединенные Штаты — там болезнь диагностировали у 1,1 млн человек. Более 65 тыс. человек погибли, 164 тыс. выздоровели.

На втором месте Испания: 213,4 тыс. случаев заражения, 24,5 тыс. погибших, 112 тыс. выздоровевших.

Тройку лидеров замыкает Италия, где коронавирус выявили у 207,4 тыс. человек. Болезнь забрала жизни 28,2 тыс. жителей страны, 78,2 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация в Великобритании (178,6 тыс.), Франции (167,3 тыс.) и Германии (164 тыс.)

В Китае, откуда началось распространение коронавируса, зафиксировано 83,9 тыс. заболевших, при этом 78,5 тыс. выздоровели, а 4,6 тыс. погибли.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 11 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 279 стали летальными. В то же время 1498 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Виктор Ляшко призвал украинцев набраться терпения и продолжать соблюдать карантин. По его словам, если этого не сделать, то к концу года от коронавируса могут погибнуть 140 тысяч человек по всей стране.

Он также отметил, что карантинные меры на Украине дают результат, поэтому отменять их в ближайшее время нельзя.

При этом в некоторых городах Украины местные власти уже самостоятельно принимают решения о прекращении карантина. Так, под давлением местных предпринимателей на это пошел мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, за что получил повестку на допрос.

Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.

«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», — заявил мэр.

О смягчении карантинных мер заговорили и украинские рестораторы, которые устроили пикник под стенами Офиса президента. Предприниматели требуют пересмотреть карантинные меры и позволить им открыть летние террасы кафе и ресторанов. Пикник также призван привлечь внимание к проблеме безработицы из-за карантина.

К слову, о заработках: по данным Нацбанка, в этом году украинские заробитчане переведут в страну на 2 млрд долларов меньше, чем ожидалось. В регуляторе прогнозируют, что сумма переводов упадет с 12,7 до 10,1 млрд долларов. Основные факторы — это уменьшение количества мигрантов и замедление экономик других стран, в частности Польши.

Стало известно, что государственное предприятие «Укрспирт» прекратило производить сырье для создания антисептиков, — причиной стало прекращение действия разрешения. Суммарно со 2 по 30 апреля предприятию удалось произвести около 4 миллионов литров дезсредств, которые поставляли 41 предприятию. Всего в процессе участвовали 12 заводов.

Ситуация в России

По числу зараженных Россия заняла восьмое место в мире — 124 054. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 1222 человека, 15 013 выздоровели. За последние сутки количество заболевших возросло на рекордные 9623 человека.

Стало известно, что коронавирус диагностировали у актрисы театра и кино Татьяны Васильевой. Артистка почувствовала недомогание — у нее была температура и кашель. Васильева сообщила, что вызвала скорую и лечится дома.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который также переболел COVID-19, рассказал, что его болезнь протекала вполне типично.

«Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

О болезни Проценко стало известно 1 апреля, 15 апреля его тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Всемирная организация не в настроении. Что творится с ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Сергея Собянина, коронавирусом в Москве переболели уже 1 тыс. медиков, еще тысяча болеют сейчас. Он также отметил, что в разных больницах различная статистика заболеваемости среди медиков, при этом медработники определенно находятся в группе риска.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам, которые переболели коронавирусом, оставаться дома в течение 2 недель после выздоровления. Несмотря на то что повторных случаев заражения в стране пока зарегистрировано не было, вирус может оставаться в организме переболевших еще длительное время.

Стало известно, что не верящие в существование коронавируса жители Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи, полагая, что сеть 5G как-то связана с пандемией. Отмечается, что из-за инцидента без связи остались жители всего селения Ногир.

Ситуация в мире

Хорошие новости поступают из Латвии: там за последние сутки зафиксировали лишь один случай заражения коронавирусом. Отмечается, что в течение прошедших 24 часов не было госпитализировано ни одного человека с COVID-19. В настоящее время в стационарах находятся 34 зараженных — 32 в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом. За все время эпидемии в стране коронавирусом заболел 871 человек.

Переболевший COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своего новорожденного сына в честь врачей, которые вылечили его от коронавируса. По словам невесты премьера Кэрри Саймондс, имя Уилфред мальчику было дано в честь дедушки-премьера, Лори — в честь ее деда, а Николас — в честь двух медиков. Уилфред Джонсон появился на свет 29 апреля — уже после выздоровления премьера.

Несмотря на активное информирование, в мире остаются люди, не желающие признавать существование смертоносной инфекции. Так, жители грузинского села Мушевани забросали камнями и палками медиков, которые пытались забрать и увезти в больницу зараженных COVID-19 пациентов. Люди утверждают, что в их селе нет коронавируса и все они здоровы.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 2 мая

В Испании, где по-прежнему действует режим повышенной готовности, обяжут жителей носить маски в общественном транспорте. Власти планируют распределить 6 миллионов масок в основных транспортных узлах страны, еще 7 миллионов передадут муниципалитетам, 1,5 миллиона — организациям, таким как Красный Крест. При этом с понедельника испанцы смогут лично забирать заказы в ресторанах и кафе, а также ходить в парикмахерские по предварительной записи.