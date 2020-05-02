Сейчас решительно меняется вся система внешнеэкономического взаимодействия. Свободный глобальный рынок ограничивается, основные государства, начиная с США, приступают к программам импортозамещения. В этих условиях экспортно ориентированная стратегия Китая должна пережить крах, но… Китай готовился к такому развитию событий на протяжении десятилетия

Именно об этом говорится в докладе Валдайского клуба «На переломе: современная трансформация модели экономического роста Китая № 113», опубликованного в марте этого года. Авторы доклада — директор Центра экспертизы санкционной политики, начальник Отдела академического развития Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова и доцент Департамента государственного управления и политики Ирландского национального университета, старший научный сотрудник Института восточноазиатской политики Рурского университета Найл Дагган.

Китай начал менять свою экономическую политику ещё в начала десятилетия — после кризиса 2007-8 годах. Тогда сработали два фактора:

— падение спроса на китайскую продукцию в результате кризиса;

— рост стоимости китайской рабочей силы, которая в 2011 году превысила таковую у других стран Юго-Восточной Азии (Вьетнама, например).

Кроме того, после выхода из кризиса изменилась картина потребительских предпочтений — низкая стоимость товаров стала менее важна, чем их инновационность.

Китайское руководство проанализировало ситуацию и в 2016 году Национальный народный конгресс КНР принял 13-й пятилетний план на 2016-2020 годы. Среди поставленных в этом документе задач выделяются три:

— переход к модели роста на основе внутреннего потребления;

— новая стратегия расширения инвестиций;

— переход от экономического роста за счёт накопления капитала к росту, основанному на инновациях.

Рост внутреннего потребления

Тут меры китайского руководства касались в первую очередь двух направлений.

Во-первых, существенно возросли государственные вложения в экономику при одновременном сокращении налогов.

Во-вторых, это значительные расходы на урбанизацию — развитие жилищного строительства и инфраструктурные проекты. Это очень важно, поскольку главный тормоз внутреннего потребления — диспропорции между довольно богатыми городами и очень бедным, чуть ли не средневековым, селом.

В результате доля частного потребления домохозяйств в структуре ВВП возросла с 35,5% в 2010 году до 39,4% к концу 2018 года. Расходы на потребление обеспечили более 76% роста ВВП страны в 2018 году.

Впрочем, тут ещё непочатый край работы — китайские домохозяйства используют свой потребительский потенциал только на 62%. Причина — высокий уровень задолженностей.

Наши источники (граждане Украины, работающие в КНР) рассказывают, что сами по себе эти задолженности образовались, как ни странно, за счёт слишком быстрой политики урбанизации. В степях Синьцзян-Уйгурского автономного района построены огромные города, заселённые хорошо если на 10%. Предприятия, строившие эти города, попали в долги, которые нельзя отдать, покуда города не заселены. Заселить же их нельзя, потому что предприятия не могут повысить зарплаты до уровня, достаточного, чтобы воспользоваться ипотекой.

Новая инвестиционная стратегия

В Китае она называется «эра политики Go Global» (буквально — «стать глобальным») в различных версиях.

В 2005-14 годах реализовалась политика «Go Global 1.0». В этот период до 70% всего вывозимого из Китая капитала направлялось в добычу полезных ископаемых. Основным рынком для китайского капитала стала Африка. Кроме того, инвестиции в рамках этой политики направлялись в автомобилестроительный, технологический и судостроительный сектора.

Политика «Go Global 2.0» была ориентирована на обеспечение стране доступа к зарубежным рынкам в нефтегазовой сфере.

Сейчас реализуется политика «Go Global 3.0»: Китай приступил к прямому инвестированию в зарубежные рынки, размещению корпоративных активов и производств за границей и приобретению иностранных компаний и объектов инфраструктуры.

Преимущество, разумеется, делается для высокотехнологического сектора экономики. Правительство намеревалось модернизировать десять стратегических отраслей промышленности, в том числе робототехническую, аэрокосмическую, фармацевтическую, автомобилестроительную, информационно-технологическую и транспортную.

Впрочем, это не вчера началось. Например, британский автостроительный концерн «MG Rover» был куплен SAIC ещё в 2006 году, а шведский «Volvo» приобретён Geely в 2010-м. Работа в этом направлении продолжается. В 2016 году китайцы купили итальянский шинный гигант «Pirelli», в 2017-м — швейцарский химически концерн «Syngenta» и т.п.

Планируемая политика «Go Global 4.0» сделает главным источником зарубежных инвестиций китайские частные предприятия.

Китай всё меньше заинтересован в снижении транспортных и торгово-операционных издержек и рассматривает внешние рынки скорее как направления экспорта китайской рабочей силы. Кроме того, растёт значение физического присутствия на внешнем рынке с целью воспрепятствования его захвата конкурентами.

Технологическая трансформация

Реализация национальной стратегии технического развития уже даёт свои плоды.

По мнению экспертов, сегодня имеет смысл говорить не о «Copy-to-China» (традиционное копирование западных и российских образцов), а о «Copy-from-China», так как теперь западные компании всё чаще «обращаются к Китаю за вдохновением», особенно в областях, связанных с интернетом.

Поскольку Китай на протяжении десятилетий был мировой «сборочной фабрикой» и ключевым элементом глобальных технологических цепочек, в нём зародились новые виды НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), создающие возможности для новых технологических комбинаций.

Китай приступает к развитию высокотехнологичного сектора, в рамках которого создаются «умные» и экологически чистые энергетические системы, новые энергоносители, автоматические системы управления, развиваются робототехника, передовое медицинское оборудование, биотехнологии и т.д.

Основные направления развития сейчас следующие:

— сельское хозяйство (а у Китая сложная ситуация с обеспечением продовольственной безопасности);

— энергетика (Китай зависим от внешних источников энергоносителей);

— киберпространство (прибыль + средство укрепления позиций Китая в системе международных отношений).

Резюме

Экономисты предполагают, что Китай всё больше будет импортировать низкотехнологическую продукцию (пресловутые «китайские кроссовки» сейчас уже некитайские), высокотехнологическое оборудование и продукцию сельского хозяйства.

При этом он будет наращивать экспорт средне- и высокотехнологической продукции в страны Азии и Африки, вытесняя европейскую, американскую и южнокорейскую продукцию.

При этом будет сокращаться профицит платёжного баланса страны (т.е. страна будет больше ввозить и меньше вывозить), а это приведёт к снижению темпов накопления золотовалютных резервов или даже к их постепенному истощению.

Тем не менее в целом Китай успел выполнить значительную программу преобразований и подготовиться к нынешнему кризису.