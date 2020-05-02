По состоянию на 16:00 2 мая в мире зафиксировано более 3 миллионов 360 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США продолжают оставаться в лидерах по числу заболеваний коронавирусом: болезнь диагностирована у более чем 1,13 млн человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — более 65 тысяч умерших от заболевания.

Вслед за Соединенными Штатами идет Испания, где на данный момент зафиксировано почти 243 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% скончались.

Тяжёлая ситуация сохраняется в Италии, где болеют более 207,4 тысячи человек. Из них умерли свыше 28,2 тысячи пациентов.

Далее идет Великобритания, там выявлено более 177 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых свыше 27,5 тысячи (15,5%) стали летальными.

В списке наиболее страдающих из-за эпидемии стран также ФРГ, Франция, Турция и Иран.

Ситуация в РФ

В России зафиксировано 124 тысячи подтвержденных случаев коронавируса, количество смертей достигло более 1,2 тысячи, при этом выздоровели более 15 тысяч человек.

Рекордные за сутки 9623 случая коронавируса не дают оснований утверждать, что в стране стабилизировалась ситуация с пандемией, сообщил Минздрав.

«В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности», — утверждает ведомство.

При этом одной из возможных причин всплеска заболеваемости называется нарушение гражданами самоизоляции.

На ряду с этим в РФ продолжает сохраняться относительно низкая смертность, что, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, объясняется тем, что страна находится в начальной или серединной фазе пандемии. Собянин отметил, что нынешняя ситуация говорит о том, что в России уже невозможен китайский сценарий: сейчас эпидемия находится внутри страны, и властям остается лишь бороться с ней, сглаживая пики.

Мэр Москвы также отметил, что в случае необходимости будут ужесточаться правила внутри столицы. Это будет происходить путем уменьшения количества выдаваемых пропусков для передвижения по городу.

Также стало известно, что московское метро начинает продажу медицинских масок, при этом пассажиропоток в подземке снизился к настоящему моменту в 5 раз.

Тем временем в Подмосковье готовятся к введению с 12 мая обязательного режима ношения масок. Согласно пресс-службе регионального правительства, нарушители будут подвергнуты штрафу, размер которого составит 4 тысячи рублей.

Карантин глазами простых людей, Испания, Мадрид: Детям уже можно гулять, подорожали апельсины и мясо © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Коронавирус и Украина

Анонсированное на Украине смягчение карантина начнётся с 11 мая. До этих пор все ограничения продолжают действовать. Несмотря на это, под давлением малого бизнеса в стране начинает оживать сфера торговли и услуг. Скандальная ситуация складывается в Черкассах, где решение местного горсовета об открытии торговых точек, парикмахерских и парков вызвала жесткую реакцию у президента Владимира Зеленского. Мэр города Анатолий Бондаренко пообещал, что будет сопротивляться давлению центра.

Усталость граждан от вынужденного сидения по домам констатировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Тем не менее, он призвал соотечественников выполнять карантинные предписания и включить «тумблер терпения». В противном случае, заявил он, в случае резкого выхода из карантина, без проведения необходимых профилактических мероприятий количество смертей от коронавируса в стране составит 120-140 тысяч человек.

На фоне этих заявлений количество заболевших опасной болезнью на Украине продолжает увеличиваться. Так, количество случаев в Вооруженных силах выросло до 45.

Несмотря на это, правоохранительные органы продолжают свою деятельность по выявлению нарушений, связанных с попыткой некоторых лиц заработать на эпидемии. К примеру, на польско-украинской границе был задержан мужчина, который при помощи беспилотника пытался нелегально переправить в соседнее государство груз с медицинскими масками.

Ситуация в мире

Продолжают испытывать проблемы с коронавирусом власти США. Стало известно, что за прошедшие сутки были выявлены более 34 тысяч случаев инфицирования.

В Испании впервые с начала карантина жители страны вышли на прогулки и занятия спортом. При этом установлены жесткие ограничения.

«Люди старше 14 лет могут гулять и заниматься индивидуальными видами спорта с 06:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00. При этом гулять можно в сопровождении лишь одного человека, с которым живешь, один раз в день и не далее одного километра от дома. Заниматься спортом можно только в одиночестве и лишь в том же муниципалитете, где человек живет», — говорится в сообщении РИА Новости.

С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 позволяется гулять тем, кому больше 70 лет, и тем, кому необходимо сопровождение. С 12:00 до 19:00 разрешено гулять с детьми до 14 лет.

Коронавирусом продолжают заболевать не только рядовые жители, но и представители властей. Например, COVID-19 был диагностирован у министра внутренних дел Молдавии Павла Войку. «Это наша физиология»: врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику по заражению коронавирусом в Африке, где зафиксировано свыше 1,6 тысячи смертей. Лидером по заболеваемости на континенте является ЮАР (5951), Египет (5895), Марокко (4529) и Алжир (4154). Всего же выявлено более 40,6 тысячи подтвержденных диагнозов.

В Польше готовятся постепенно возобновлять национальные спортивные турниры. Так, с предстоящей недели команды смогут приступить к тренировкам, а первые матчи после карантина в рамках кубка страны назначены на конец мая.