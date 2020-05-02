Годовщина майской бойни. Несмотря на провокаторов и эпидемию, одесситы вышли на Куликово поле. ФОТО

Спустя шесть лет после трагических событий 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов, на месте народной скорби снова, как и в прежние годы, продолжают собираться люди. В нынешнем им пытались помешать полиция и радикалы, но желание почтить память погибших, вернее сожженных заживо одесситов, их согражданами оказалось непреодолимым

Утро 2 мая в Одессе выдалось пасмурным и ненастным. В тон погоде действовало и СБУ, с шести часов утра Куликово поле было оцеплено под предлогом очередного минирования Дома профсоюзов. Площадь обнесли лентой со всех сторон, с шагом в пять метров были расставлены нацгвардейцы и курсанты Института внутренних дел. Входы со стороны ул. Пироговской и Привокзальной площади были перекрыты металлическими ограждениями и грузовиками Нацгвардии.

По двое

Поиски «бомбы» затянулись у полиции до 10 утра. К этому моменту перед входом на площадь со стороны ул. Канатной собралось уже около семидесяти человек, которые под объективами телекамер начали требовать у полиции пропустить их на Куликово поле для проведения траурных мероприятий. Неясно, какими установками руководствовалась местная полиция, но «противоминные» мероприятия закончились ровно в 10:00, и людей начали пропускать к Дому профсоюзов, но только по два человека. Единственным отличием работы полиции от периода президентства Порошенко, когда вход на Куликово поле был копией досмотрового поста аэропорта, стало отсутствие пропускных пунктов с досмотром и арками металлоискателей на входе. Вместо этого одесситов проверяли выборочно, женщин пропускали без досмотра, а мужчин досматривали портативными металлоискателями.

Вход для «слуг»

Постепенно людей начали пропускать уже по четыре человека, но это не помогало разрядить многометровую очередь, которая собралась на входе, ведь люди прибывали постоянно. К 12 часам дня полиция фактически сняла ограничения на вход, начав пропускать горожан почти без ограничений, небольшими группами с интервалом в 10 секунд.

Пока обычные горожане толпились в очереди со стороны конечной остановки 18 трамвая, «слуги народа» Алексей Леонов и Артем Дмитрук посетили Куликово поле со входа для избранных. Со стороны улицы Пироговской полиция услужливо открыла им вход и сопроводила одесских «слуг народа» к месту возложения цветов возле ограды Дома профсоюзов.

Впрочем, помимо «слуг народа» на Куликовом поле из публичных лиц были замечены Евгений Мураев и Николай Пундик.

На месте преступления Трагедия 2 мая: оппозиция призвала Зеленского наказать виновных в одесской бойне — видео ©

Помимо одесситов, пришедших почтить память жертв бойни 2 мая, к Куликову полю подтянулись группки националистов. Радикалы из Правого сектора (организация, деятельность которой запрещена на территориии РФ) в количестве до десяти человек и представители националистического движения «Сокол» в таком же к количестве собрались двумя группами возле открытого входа в Куликово поле и занялись привычным для них делом — провокациями. Периодически между радикалами и одесситами, пришедшими почтить память погибших, возникали словесные перепалки, переходящие в потасовки. Впрочем, цинизм и лицемерие членов украинских националистических организаций далеко не новость. Данные личности издевались над родственниками жертв 2 мая и сочувствующих им одесситов в каждую трагическую годовщину, глумились над памятью жертв и избивали одиноких прохожих, идущих с цветами к Куликовому полю. В этом году, лишившись полноценной поддержки со стороны СБУ, радикалы ведут себя несколько спокойнее, ограничиваясь только заявлениями журналистам о своих «подвигах» 2 мая.