6 лет прошло со дня пожара в Доме профсоюзов, но виновные не понесли наказания, их личности даже не установлены. На пробуксовки в расследовании указывают международные организации и политики из разных стран. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине даже представила список шагов, которые помогут поставить точку в этом деле

2 мая 2020 года Одесса вспоминает трагедию 6-летней давности, в результате которой 48 человек погибли, а более 240 получили ранения. Одесситы, несмотря на карантин, приходят на Куликово поле, среди них заметили двух «слуг народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

2 мая 2014 года на Куликовом поле Одессы активисты собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и присвоении русскому языку статуса государственного, когда на них напали футбольные болельщики, члены «Самообороны Майдана» и запрещённой в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Сторонникам федерализации не оставалось ничего иного, как спрятаться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его, после чего начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в людей, которые выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Инструкция от ООН по расследованию для украинских властей, которые бездействуют

Накануне годовщины трагических событий, 1 мая, с заявлениями выступили представители Всемирной организации.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер констатировала, что за прошедший год не достигнуто никакого прогресса в расследовании событий в одесском Доме профсоюзов, подвижки есть только в деле бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев прошло около 25 заседаний.

«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость после смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остаётся призрачным. Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», — заявила Богнер.

Мониторинговая миссия представила последнюю информацию, в том числе в виде инфографики, о ходе расследований и судебных процессов по событиям в центре Одессы и на площади Куликово поле. В документе подчёркивается, что некоторые дела застряли на этапе расследования, другие — на этапе судебного рассмотрения, никто не был признан виновным ни за одну из 48 смертей.

Что касается событий в центре города, как пишут представители ООН, следователям ещё предстоит установить виновных в организации столкновений и убийстве пятерых мужчин во время них. Владимир Корнилов: Все прекрасно понимают, кто стоит за сожжением людей в Одессе 2 мая © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Судебный процесс участника движения за единую Украину, обвиняемого, в частности, в убийстве участника движения за федерализацию Украины, продвинулось вперёд: за прошлый год было назначено около 15 судебных заседаний. После оправдания в сентябре 2017 года 19 участников движения за федерализацию, обвиняемых в массовых беспорядках в центре города, апелляционное рассмотрение дела не сдвинулось с места. Только в феврале 2020 года, через 2 года после его начала, суд постановил осуществить привод обвиняемых, которые систематически не появлялись в суде, а затем привели к задержкам в деле», — говорится в документе.

Не наблюдается прогресса и в расследовании событий на Куликовом поле: не установлены лица, призывавшие толпу двигаться в сторону площади Куликово поле из центра города, и те, кто поджёг Дом профсоюзов, что привело к гибели 48 человек.

«Главное уголовное производство по событиям на Куликовом поле — против трёх должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые обвиняются в оставлении в опасности лиц, оказавшихся в горящем Доме профсоюзов. Дело до сих пор находится на стадии подготовительного судебного заседания из-за того, что суд не уведомил должным образом двух пострадавших или не вернул обвинительный акт прокурору для исключения из него пострадавших, которых нет возможности известить надлежащим образом», — говорится в документе.

По той же причине на стадии подготовительного заседания застряли дела против трёх сотрудников милиции, обвиняемых в превышении власти или служебных полномочий во время массовых беспорядков в центре Одессы и на Куликовом поле.

«Отдельно Мониторинговая миссия по правам человека отмечает, что дела о превышении власти или служебных полномочий бывшим заместителем начальника ГУ МВД Украины в Одесской области и об оставлении в опасности бывшим начальником Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области лиц, погибших в Доме профсоюзов, не продвинулись вперёд, поскольку подозреваемые остаются недоступными для украинского правосудия. Как сообщается, подозреваемые находятся на территории Российской Федерации или на временно оккупированной ею территории, однако Российская Федерация отклонила запрос об их экстрадиции или о предоставлении правовой помощи в расследовании. Заочное производство могло бы стать альтернативой, если бы законодательство предусматривало возможность полного пересмотра дела после вынесения приговора в соответствии с международными стандартами по правам человека», — сказано в документе.

Миссия представила рекомендации правительству Украины и международному сообществу по расследованию событий в Одессе:

1. Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей во время насилия 2 мая 2014 года в Одессе, рассмотреть возможность передачи роли в расследовании от полиции Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции;

2. Председатели соответствующих судов должны принять все надлежащие меры для обеспечения завершения судебного разбирательства в уголовных производствах по убийствам и насильственным смертям, совершённым в контексте насилия 2 мая 2014 года в Одессе;

3. Суды должны должным образом информировать всех пострадавших или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых невозможно известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без ненадлежащих задержек;

4. Верховной Раде необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в процедуры специального судебного производства, что позволит провести полный пересмотр дела после задержания обвиняемого независимо от того, был ли вынесен приговор по делу;

5. Международное сообщество должно рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых правоохранительными органами Украины относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены. Трагедия 2 мая в Одессе: мифы и реальность

За ходом расследования трагедии в Доме профсоюзов пристально следит и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в каждом своём квартальном отчёте по Украине оно даёт оценку ситуации.

В последнем документе, который охватывает период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года, управление по-прежнему констатировало отсутствие прогресса в расследовании, а также предупредило о возможном давлении на суд. К такому выводу представители ООН пришли после того, как увидели на заседании против «сторонника единства», обвиняемого в убийстве одного человека и ранении двух других, большое количество членов крайне правых групп, которые поддерживали подсудимого, многие из них поддерживали его и в прошлом.

«Напоминая о предыдущих попытках членов этих же групп оказывать давление на судей и нарушать ход производства по этому и другим судебным процессам, где рассматриваются события 2 мая 2014 года, УВКПЧ обеспокоено тем, что их присутствие может оказывать негативное влияние на независимость судей и присяжных по этому делу. Отсутствие ответственности за попытки помешать независимости судей способствовало созданию ситуации, когда судьи и присяжные не чувствуют себя защищенными. УВКПЧ призывает полицию расследовать все предыдущие нападения на судей и обеспечить безопасность судебных залов во время резонансных заседаний», — сказано в докладе.

Безнаказанностью преступников обеспокоен весь мир

В том, что на самом деле произошло в Одессе 2 мая 2014 года, на протяжении нескольких лет пытались разобраться разные международные организации и отдельные правозащитники, а затем они же искали ответ на вопрос, почему следствие так и не сдвинулось с места.

Совместное заявление Amnesty International и Human Rights Watch, опубликованное 8 мая 2014 года:

«Информация, полученная при ознакомлении Amnesty International и Human Rights Watch с видеозаписями и из интервью Human Rights Watch с очевидцами, указывает на то, что противоборствующие группировки били друг друга деревянными дубинками, закидывали бутылками с зажигательной смесью, кусками асфальта, использовали другое похожее оружие. После того как был застрелен один из сторонников действующего правительства, прокиевски настроенные люди напали на лагерь противников киевской власти, несколько месяцев назад разбитый рядом с Домом профсоюзов.

Есть видеозаписи того, как милиция бездействует во время самих беспорядков, в том числе когда с обеих сторон звучат выстрелы, летят камни, люди избивают друг друга. Также из полученных видеозаписей понятно, что некоторые из участников подготовились к столкновениям: они достают из автомобилей заготовленные деревянные дубинки, бутылки с зажигательной смесью и другое оружие.

В нормах международного права в области прав человека и в стандартах охраны правопорядка подчёркивается, что правоохранительные органы обязаны обеспечивать общественную безопасность и защищать всех людей от незаконных действий, а также стоять на страже прав каждого человека». Армен Гаспарян: Трагедия в Одессе – 6 лет безнаказанности… © Скриншот из видео Украина.ру

К первой годовщине трагедии — 2 мая 2015 года — пресс-секретарь Amnesty International на Украине Богдан Овчарук написал статью, в которой указал на предвзятость следствия:

«Демонстрации в Одессе стали ответом несогласных с такой сменой власти, и в своей кульминации тоже сопровождались насилием. Если во время Евромайдана активисты оказывались в конфронтации с милиционерами, то в Одессе по разные стороны баррикад оказались группы обычных граждан: выступающие за единую Украину активисты Евромайдана и сторонники федерализации страны, представленные группой Антимайдан.

Не странно ли, что на скамье подсудимых оказались — и уже год провели за решёткой — представители только Антимайдана, когда очевидно, что насилие имело место с обеих сторон, и что, как следует из видео и других материалов, в составе участников каждой из сторон были такие, кто пришёл заранее готовым к насилию?

Суд над сторонниками Антимайдана отвлекает внимание от проблем, которые укоренились в правоохранительной системе. Милиционерам долгие годы удавалось избегать наказаний за нарушения прав человека: пытки, незаконные задержания, чрезмерное применение силы. А в данном случае сотрудники правоохранительных органов остаются безнаказанными за своё бездействие, которое тоже является наказуемым и, как показала практика, приводит к не менее трагическим последствиям.

В очередной раз прокуратура продемонстрировала свою неспособность эффективно и быстро расследовать правонарушения милиционеров. Безнаказанность ведёт к новым нарушением и ставит под сомнение успех реформы правоохранительной системы».

В 2015 году правозащитники и представители международных организаций чаще начали обращать внимание общественности не на ход событий, а на причины, по которым расследование не даёт результатов.

18 сентября 2015 года на брифинге в Киеве специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней Кристоф Хайнс заявил:

«Мои переживания и обеспокоенность касаются Майдана и Одессы, потому что доказательства были уничтожены сразу после этих событий, и исследовать их было невозможно, а процесс ответственности и подотчётности очень медленный. Поэтому моя рекомендация украинскому правительству — ускорить эти расследования, особенно того, что касается Одессы. Проблема очень серьёзная, нарушения очень широкие (в работе правоохранительных органов и пожарных). Правительство Украины должно подумать о приглашении специалистов, которые будут расследовать обвинения в пытках или убийствах, а также помочь в борьбе с терроризмом». Евгений Мураев раскритиковал расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе © Скриншот из видео Украина.ру

Большой общественный резонанс вызвал доклад Международной консультативной группы по Украине, созданной Советом Европы, презентация которого состоялась 4 ноября 2015 года в Одессе.

Сбор информации продолжался с февраля по август 2015 года, но в доступе к некоторым материалам экспертам отказали. В итоговом документе говорится:

Реконструкция событий в Одессе, по данным экспертов: после того как активисты Евромайдана обратили в бегство сторонников федерализации на Греческой площади, те бросились в сторону Куликова поля. Некоторые из лидеров отступавших призывали своих сторонников бежать, другие предложили укрыться в здании Дома профсоюзов. Примерно в 18:50 сторонники федерализации выломали двери в здании и занесли внутрь «различные материалы», в том числе коробки с бутылками и зажигательной смесью для «коктейлей Молотова». Затем вход в здание перегородили досками.

По прибытии на площадь сторонники Евромайдана разгромили палаточный лагерь Антимайдана, после чего началось противостояние у Дома профсоюзов с использованием оружия и «коктейлей Молотова». Попытки штурма оказались неудачными, а в 19:45 в здании начался пожар. Экспертизы показали, что пожар начался сразу в пяти местах в разных частях и на разных этажах здания.

«Исключая возгорание в вестибюле Дома профсоюзов, причинами возгораний могли стать только действия находившихся в здании. Закрытые двери и «эффект трубы» за счёт лестничной клетки привели к быстрому распространению огня на верхние этажи и экстремально быстрому росту температуры внутри здания», — говорится в докладе.

Ни одна из экспертиз не обнаружила признаков преднамеренного поджога. Данные о том, что в здании Дома профсоюзов присутствовал какой-либо газ, кроме продуктов горения, не подтвердились.

Днём 2 мая сотрудники милиции пытались остановить столкновения в самом начале, однако затем прекратили попытки вмешаться.

«Более того, наряду с впечатлением общей пассивности опубликованные в интернете видеозаписи могут свидетельствовать о сговоре между полицейскими и сторонниками федерализации», — говорится в докладе.

Речь, в частности, идёт о ролике, на котором, предположительно, запечатлён один из сторонников федерализации Виталий Будько: он стреляет из-за милицейского кордона без какого-либо сопротивления со стороны силовиков. На другом видео видно, как бывший заместитель начальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи (уехал с Украины, будучи объявленным в розыск; предположительно, скрывается в Приднестровье) с лёгким ранением руки садится в машину скорой помощи, где уже находится Будько, по имеющейся информации, не получивший ранений. Через несколько секунд серьёзно раненного сотрудника милиции не пускают в ту же скорую, и машина уезжает. События в Одессе 2 мая 2014 года. ФОТОЛЕНТА © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

2 мая милиция не отвечала на телефонные вызовы. По данным украинского омбудсмена, с 14:00 до 17:30 поступила серия звонков о различных случаях нарушения правопорядка, однако первые задержания на улицах города были произведены только тогда, когда 5 человек уже погибли от огнестрельных ранений. У Дома профсоюзов задержания начались, когда число погибших превысило 40.

По словам экспертов группы, власти не провели полноценную судмедэкспертизу — первый доклад, подготовленный в июле 2014 года, не включал результаты инспекции самого здания, и её не проводили до августа 2015 года.

«Власти не удалось показать тщательность и усердие в инициировании и проведении расследований. Наиболее ярким примером отсутствия усердия было то, что первые реальные усилия по расследованию необъяснимых задержек прибытия пожарных к Дому профсоюзов на более чем 40 минут не были сделаны до декабря 2014 года», — говорится в докладе.

Ближайшая к Дому профсоюзов пожарная часть расположена в 5 минутах езды от Куликова поля, где и находится Дом профсоюзов. Диспетчер пожарной службы отвечал звонившим, что горящие у Дома профсоюзов палатки опасности не представляют, поскольку горят на открытом воздухе. Первая машина приехала на место трагедии через 10 минут после звонков о возгорании внутри Дома профсоюзов. Ответственность за произошедшее позже взял на себя глава ГСЧС Одесской области Владимир Боделан, мотивировав свои действия нежеланием подвергать опасности жизни пожарных, которых толпа даже по прибытии не сразу пропустила к Дому профсоюзов.

Группа приходит к выводу, что сложная ситуация на Украине в период расследования не служит оправданием для просчётов расследования, которое признано экспертами неэффективным ввиду недостаточного сбора доказательств, свидетелей и пострадавших в тех событиях.

Расследованию сильно помешало решение передать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в ведение МВД, которое отличалось бездействием на решающих первых стадиях тех событий.

У властей ушло две недели на то, чтобы выписать ордер на арест Фучеджи, что дало ему возможность скрыться за границей, хотя именно его поведение в тот день должно было стать предметом немедленного расследования.

События в Одессе 2 мая 2014 года, унесшие жизни 48 человек, имеют широкую огласку на международной арене, но, к сожалению, это никак не способствует привлечению к ответственности виновников трагедии. Сколь угодно долго и громко можно призывать к эффективному и беспристрастному расследованию, но пока украинские власти не проведут его, результат так и будет нулевым.